На Манежной площади должна начаться официальная акция памяти погибших при пожаре в Кемерове

Мэрия Москвы решила устроить ее после того, как стало известно, что люди собираются выйти на несанкционированное мероприятие в 7 вечера на Пушкинской площади.

«Столичные власти не будут никого разгонять на Пушкинской, но готовы обеспечить безопасность лишь тем, кто придет на Манежную», — сказал в интервью «Эху Москвы» начальник департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Он предостерег участников стихийной акции памяти погибших в Кемерово от «действий, которые могут вызывать реакцию правоохранительных органов». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я надеюсь, они будут там (на Пушкинской площади – ЭМ) вести себя прилично и не станут превращать это мероприятие во что-то такое, что может вызвать какую-то реакцию со стороны правоохранительных органов», — сказал В.Черников.

Он подчеркнул, что «никто никого разгонять не собирается», и отметил, что на Пушкинской площади правоохранительные органы будут работать в обычном режиме. «Надеюсь, все будет спокойно», — добавил В.Черников.

Вместе с тем он призвал всех, кто собирался выйти на Пушкинскую площадь, изменить свое решение в пользу Манежной площади, где будет организовано официальное место для того, чтобы почтить память погибших. «Чтобы не было стихийной акции, мы предлагаем всем пройти на Манежную площадь. Учитывая, что люди говорили о намерении выразить молчаливую сопричастность к событию, это можно сделать спокойно в рамках организованной акции на площади, которая вмещает гораздо больше людей, чем Пушкинская», — пояснил В.Черников.

Он также подчеркнул, что на Манежной площади власти Москвы предпримут все меры, связанные с обеспечением безопасности. «Пушкинскую площадь мы не обеспечиваем в этом плане, потому что не понимаем, что там будет происходить, и не видим необходимости делать здесь какие-то дополнительные вещи», — заключил В.Черников. «Официальную акцию на Манежной решили устроить для того, чтобы потом телеканалы показали правильно скорбящих людей», — сказал в интервью «Эху Москвы» политик Дмитрий Гудков.

Гудков отметил, что сам собирается на Пушкинскую в 7 часов вечера. Между тем, источники «Эха Москвы» сообщают, что в некоторых регионах людей заставляют идти на официальные акции памяти погибших.