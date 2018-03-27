На Манежной площади должна начаться официальная акция памяти погибших при пожаре в Кемерове
Мэрия Москвы решила устроить ее после того, как стало известно, что люди собираются выйти на несанкционированное мероприятие в 7 вечера на Пушкинской площади.
«Столичные власти не будут никого разгонять на Пушкинской, но готовы обеспечить безопасность лишь тем, кто придет на Манежную», — сказал в интервью «Эху Москвы» начальник департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.
Он предостерег участников стихийной акции памяти погибших в Кемерово от «действий, которые могут вызывать реакцию правоохранительных органов». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я надеюсь, они будут там (на Пушкинской площади – ЭМ) вести себя прилично и не станут превращать это мероприятие во что-то такое, что может вызвать какую-то реакцию со стороны правоохранительных органов», — сказал В.Черников.
Он подчеркнул, что «никто никого разгонять не собирается», и отметил, что на Пушкинской площади правоохранительные органы будут работать в обычном режиме. «Надеюсь, все будет спокойно», — добавил В.Черников.
Вместе с тем он призвал всех, кто собирался выйти на Пушкинскую площадь, изменить свое решение в пользу Манежной площади, где будет организовано официальное место для того, чтобы почтить память погибших. «Чтобы не было стихийной акции, мы предлагаем всем пройти на Манежную площадь. Учитывая, что люди говорили о намерении выразить молчаливую сопричастность к событию, это можно сделать спокойно в рамках организованной акции на площади, которая вмещает гораздо больше людей, чем Пушкинская», — пояснил В.Черников.
Он также подчеркнул, что на Манежной площади власти Москвы предпримут все меры, связанные с обеспечением безопасности. «Пушкинскую площадь мы не обеспечиваем в этом плане, потому что не понимаем, что там будет происходить, и не видим необходимости делать здесь какие-то дополнительные вещи», — заключил В.Черников. «Официальную акцию на Манежной решили устроить для того, чтобы потом телеканалы показали правильно скорбящих людей», — сказал в интервью «Эху Москвы» политик Дмитрий Гудков.
Гудков отметил, что сам собирается на Пушкинскую в 7 часов вечера. Между тем, источники «Эха Москвы» сообщают, что в некоторых регионах людей заставляют идти на официальные акции памяти погибших.
Комментарии17
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ur_sus 27 марта 2018 | 17:04
Россия - государство пораженное деменцией, переставшее узнавать своих детей...
danko_klisma 27 марта 2018 | 17:08
ur_sus: коломрась, тебе сегодня скакать до утра.
evgolius7 27 марта 2018 | 17:13
Когда народ уважает свободы и права других народов, он не позволит относиться по скотски и с собой.
Есть такое слово: ДОСТОИНСТВО.
danko_klisma 27 марта 2018 | 17:15
evgolius7: черт рисованный.
evgolius7 27 марта 2018 | 17:19
А ведь чудно и странно...есть разрешенный траур и согласованный, а несть несогласованный траур.
Как красиво власть придумала.
Скорбеть с властью это хорошо и патриотично.
Кто скорбит без власти тот пятая колонна и бендеровец.
danko_klisma 27 марта 2018 | 17:20
evgolius7: чувырла, хоклоподстилка.
sv72 27 марта 2018 | 17:24
danko_klisma: вам в больничку надо, что-то не с психикой
danko_klisma 27 марта 2018 | 17:26
sv72: а тебе кокло подстилка в Раду.
evgolius7 27 марта 2018 | 17:27
sv72:
Он безобидный но голодный.
К нему все привыкли...пусть дерьмецом питается...может когда нибудь стошнит.
fig_wam 27 марта 2018 | 17:34
ur_sus: Не переставшее узнавать, а пожирающее своих детей.
был такой античный персонаж, Россия ему уподобилась
boooben 27 марта 2018 | 17:05
А ведь нужно признать, что в этот раз общественность реально ЗАСТАВИЛА власть действовать по-человечески, хотя бы в каких-то моментах.
Эдак россияне и во вкус могут войти, по лезвию идет царь-батюшка.
tks 27 марта 2018 | 17:05
Именно путинская власть гнусно и подло разделяет людей, даже в горе...
abuvgrobu 27 марта 2018 | 17:11
У нас нет опозиции, у нас есть 5-ая колонна как во власти так и на улице одна поводы подкидывает другая людей подстрекает
from_russia_with_boyaryshnik 27 марта 2018 | 17:21
abuvgrobu: У вас есть сырьевой придаток по африканскому типу с жертвоприношениями в местах массового скопления.
sv72 27 марта 2018 | 17:27
а 6 колонны нет? Ничего у вас нет, головы, видимо, тоже- судя по комменту
kukrynx 27 марта 2018 | 17:37
abuvgrobu: Бред какой то.
Типа, казнить нельзя помиловать.
Русский язык для вас не родной?
Тогда зачем тут позоритесь?
petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 17:52
Опять Баскову и Киркорову калым подкинули !
Расторгуев и Лепс тоже в тусовке, ну ведущим как обычно конечно Губерниева назначат.
Орет про Путина громче всех ....