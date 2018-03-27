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Эксклюзив Эха 17:00, 27 марта 2018

На Манежной площади должна начаться официальная акция памяти погибших при пожаре в Кемерове

Мэрия Москвы решила устроить ее после того, как стало известно, что люди собираются выйти на несанкционированное мероприятие в 7 вечера на Пушкинской площади.

«Столичные власти не будут никого разгонять на Пушкинской, но готовы обеспечить безопасность лишь тем, кто придет на Манежную», — сказал в интервью «Эху Москвы» начальник департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Он предостерег участников стихийной акции памяти погибших в Кемерово от «действий, которые могут вызывать реакцию правоохранительных органов». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я надеюсь, они будут там (на Пушкинской площади – ЭМ) вести себя прилично и не станут превращать это мероприятие во что-то такое, что может вызвать какую-то реакцию со стороны правоохранительных органов», — сказал В.Черников.

Он подчеркнул, что «никто никого разгонять не собирается», и отметил, что на Пушкинской площади правоохранительные органы будут работать в обычном режиме. «Надеюсь, все будет спокойно», — добавил В.Черников.

Вместе с тем он призвал всех, кто собирался выйти на Пушкинскую площадь, изменить свое решение в пользу Манежной площади, где будет организовано официальное место для того, чтобы почтить память погибших. «Чтобы не было стихийной акции, мы предлагаем всем пройти на Манежную площадь. Учитывая, что люди говорили о намерении выразить молчаливую сопричастность к событию, это можно сделать спокойно в рамках организованной акции на площади, которая вмещает гораздо больше людей, чем Пушкинская», — пояснил В.Черников.

Он также подчеркнул, что на Манежной площади власти Москвы предпримут все меры, связанные с обеспечением безопасности. «Пушкинскую площадь мы не обеспечиваем в этом плане, потому что не понимаем, что там будет происходить, и не видим необходимости делать здесь какие-то дополнительные вещи», — заключил В.Черников. «Официальную акцию на Манежной решили устроить для того, чтобы потом телеканалы показали правильно скорбящих людей», — сказал в интервью «Эху Москвы» политик Дмитрий Гудков.

Гудков отметил, что сам собирается на Пушкинскую в 7 часов вечера. Между тем, источники «Эха Москвы» сообщают, что в некоторых регионах людей заставляют идти на официальные акции памяти погибших.

Комментарии

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ur_sus 27 марта 2018 | 17:04

Россия - государство пораженное деменцией, переставшее узнавать своих детей...

danko_klisma 27 марта 2018 | 17:08

ur_sus: коломрась, тебе сегодня скакать до утра.

evgolius7 27 марта 2018 | 17:13

Когда народ уважает свободы и права других народов, он не позволит относиться по скотски и с собой.
Есть такое слово: ДОСТОИНСТВО.

danko_klisma 27 марта 2018 | 17:15

evgolius7: черт рисованный.

evgolius7 27 марта 2018 | 17:19

А ведь чудно и странно...есть разрешенный траур и согласованный, а несть несогласованный траур.
Как красиво власть придумала.
Скорбеть с властью это хорошо и патриотично.
Кто скорбит без власти тот пятая колонна и бендеровец.

danko_klisma 27 марта 2018 | 17:20

evgolius7: чувырла, хоклоподстилка.

sv72 27 марта 2018 | 17:24

danko_klisma: вам в больничку надо, что-то не с психикой

danko_klisma 27 марта 2018 | 17:26

sv72: а тебе кокло подстилка в Раду.

evgolius7 27 марта 2018 | 17:27

sv72:
Он безобидный но голодный.
К нему все привыкли...пусть дерьмецом питается...может когда нибудь стошнит.

fig_wam 27 марта 2018 | 17:34

ur_sus: Не переставшее узнавать, а пожирающее своих детей.
был такой античный персонаж, Россия ему уподобилась

boooben 27 марта 2018 | 17:05

А ведь нужно признать, что в этот раз общественность реально ЗАСТАВИЛА власть действовать по-человечески, хотя бы в каких-то моментах.
Эдак россияне и во вкус могут войти, по лезвию идет царь-батюшка.

tks 27 марта 2018 | 17:05

Именно путинская власть гнусно и подло разделяет людей, даже в горе...

abuvgrobu 27 марта 2018 | 17:11

У нас нет опозиции, у нас есть 5-ая колонна как во власти так и на улице одна поводы подкидывает другая людей подстрекает

(комментарий скрыт)

from_russia_with_boyaryshnik 27 марта 2018 | 17:21

abuvgrobu: У вас есть сырьевой придаток по африканскому типу с жертвоприношениями в местах массового скопления.

sv72 27 марта 2018 | 17:27

а 6 колонны нет? Ничего у вас нет, головы, видимо, тоже- судя по комменту

kukrynx 27 марта 2018 | 17:37

abuvgrobu: Бред какой то.
Типа, казнить нельзя помиловать.
Русский язык для вас не родной?
Тогда зачем тут позоритесь?

petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 17:52

Опять Баскову и Киркорову калым подкинули !
Расторгуев и Лепс тоже в тусовке, ну ведущим как обычно конечно Губерниева назначат.
Орет про Путина громче всех ....

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