Российское правительство отказалось поддержать законопроект о частных военных компаниях
В Госдуму направлен отрицательный отзыв, — сообщает агентство «Интерфакс». В комментариях говорится, что положения законопроекта противоречат части Конституции, согласно которой запрещается деятельность объединений, направленных на создание вооруженных формирований. Проект также не поддержали в Минобороны, Минфине и в МИДе.
Комментарии16
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avp235 27 марта 2018 | 16:36
Фортуна отвернулась от Пригожина.
evgolius7 27 марта 2018 | 16:41
Формирования есть...и что дальше?
Что вообще происходит?
Нафига военторги тогда?
vaka257 27 марта 2018 | 16:37
Бунт надо задавить на корню...Путину срочно поменять госдуру...
avp235 27 марта 2018 | 16:41
vaka257:
Тут не дума, а правительство бунтует: Шойгу, Лавров. А может вовсе не бунтует?
vaka257 27 марта 2018 | 16:48
avp235: Правительство без Путина и шага не сделает.Путин просто понял,что есть какая-то грань в Конституции ,которую переходить нельзя.Путин и так изгой.А здесь вопиющее нарушение Конституции ,которое не заболтаешь,как два срока подряд-в Конституции ясно пролписано,что наёмничество преследуется по закону...
ur_sus 27 марта 2018 | 16:50
vaka257:
В стране тотальной лжи никаких концов не найти: кто в России может спросить с Путина? Кому подотчётен уже по пятому кругу "поюзаный презик"?
ostanovka 27 марта 2018 | 17:15
ur_sus: он презик- сверхсрочник.
Презик- прапорщик.
platonnekafrin 27 марта 2018 | 16:42
А без закона и с враньем, это же сразу два военных преимущества. Даже три - хоронить не надо.
gvs 27 марта 2018 | 16:46
Ихтамнебыло, ихтамнет, ихтамнебудет )))
odobryam_s 27 марта 2018 | 16:53
"Ну ее нах, их как клопов убивают, а нам отвечай"?
ostapbey 27 марта 2018 | 17:03
Зачем еще одна частная армия? В данном случае Вагнеровская.
Неужели армии Шойгу, которая что Путин хочу, то и ворочу, недостаточно?
Даже..
karachaev4 27 марта 2018 | 17:06
Конечно отказалось, если они будут официально, нужно будет признавать их наличие. А так нет официально ЧВК, значит их нет.
ostanovka 27 марта 2018 | 17:19
Значит, америкосы продолжат пускать в расход ихтамнетов пачками, по сотне на пучок, как под эль-аламейном.. то есть под дейр-эз-зором.
И рашня ничего не сможет возразить. Только искандеры приветственно помашут крыльями, прежде чем их разнесет израильская авиация, как в хмеймиме.
ura_123 27 марта 2018 | 17:35
То-то Уткин как чувствовал,трудоустроился на кухню к пригожину завпроизводством.
Символично после коллективного "шашлыка" в Сирии...
vpu2011 27 марта 2018 | 17:37
ихтамнет.
и не будет.
duni 27 марта 2018 | 17:44
отказалось поддержать законопроект о частных военных компаниях
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А что, отсутствие закона чем то мешает награждать героев гибридных войн? Тот же Уткин обласкан и обвешен. Это только рядовых добровольцев тайно хоронят. И то, если повезет- на родине.