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16:32, 27 марта 2018

Российское правительство отказалось поддержать законопроект о частных военных компаниях

В Госдуму направлен отрицательный отзыв, — сообщает агентство «Интерфакс». В комментариях говорится, что положения законопроекта противоречат части Конституции, согласно которой запрещается деятельность объединений, направленных на создание вооруженных формирований. Проект также не поддержали в Минобороны, Минфине и в МИДе.

Комментарии

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avp235 27 марта 2018 | 16:36

Фортуна отвернулась от Пригожина.

evgolius7 27 марта 2018 | 16:41

Формирования есть...и что дальше?
Что вообще происходит?
Нафига военторги тогда?

vaka257 27 марта 2018 | 16:37

Бунт надо задавить на корню...Путину срочно поменять госдуру...

avp235 27 марта 2018 | 16:41

vaka257:
Тут не дума, а правительство бунтует: Шойгу, Лавров. А может вовсе не бунтует?

vaka257 27 марта 2018 | 16:48

avp235: Правительство без Путина и шага не сделает.Путин просто понял,что есть какая-то грань в Конституции ,которую переходить нельзя.Путин и так изгой.А здесь вопиющее нарушение Конституции ,которое не заболтаешь,как два срока подряд-в Конституции ясно пролписано,что наёмничество преследуется по закону...

ur_sus 27 марта 2018 | 16:50

vaka257:
В стране тотальной лжи никаких концов не найти: кто в России может спросить с Путина? Кому подотчётен уже по пятому кругу "поюзаный презик"?

ostanovka 27 марта 2018 | 17:15

ur_sus: он презик- сверхсрочник.
Презик- прапорщик.

platonnekafrin 27 марта 2018 | 16:42

А без закона и с враньем, это же сразу два военных преимущества. Даже три - хоронить не надо.

gvs 27 марта 2018 | 16:46

Ихтамнебыло, ихтамнет, ихтамнебудет )))

odobryam_s 27 марта 2018 | 16:53

"Ну ее нах, их как клопов убивают, а нам отвечай"?

ostapbey 27 марта 2018 | 17:03

Зачем еще одна частная армия? В данном случае Вагнеровская.
Неужели армии Шойгу, которая что Путин хочу, то и ворочу, недостаточно?
Даже..

karachaev4 27 марта 2018 | 17:06

Конечно отказалось, если они будут официально, нужно будет признавать их наличие. А так нет официально ЧВК, значит их нет.

ostanovka 27 марта 2018 | 17:19

Значит, америкосы продолжат пускать в расход ихтамнетов пачками, по сотне на пучок, как под эль-аламейном.. то есть под дейр-эз-зором.
И рашня ничего не сможет возразить. Только искандеры приветственно помашут крыльями, прежде чем их разнесет израильская авиация, как в хмеймиме.

ura_123 27 марта 2018 | 17:35

То-то Уткин как чувствовал,трудоустроился на кухню к пригожину завпроизводством.
Символично после коллективного "шашлыка" в Сирии...

vpu2011 27 марта 2018 | 17:37

ихтамнет.
и не будет.

duni 27 марта 2018 | 17:44

отказалось поддержать законопроект о частных военных компаниях
======================================
А что, отсутствие закона чем то мешает награждать героев гибридных войн? Тот же Уткин обласкан и обвешен. Это только рядовых добровольцев тайно хоронят. И то, если повезет- на родине.

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