Российское правительство отказалось поддержать законопроект о частных военных компаниях

В Госдуму направлен отрицательный отзыв, — сообщает агентство «Интерфакс». В комментариях говорится, что положения законопроекта противоречат части Конституции, согласно которой запрещается деятельность объединений, направленных на создание вооруженных формирований. Проект также не поддержали в Минобороны, Минфине и в МИДе.