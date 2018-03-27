Власти Германии выдали разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне
Власти Германии выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. Об этом сообщает РБК. Издание отмечает, что препятствий трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью более 30-ти километров нет.
Ранее стало известно, что Союз охраны природы Германии подал иск против решения разрешить строительство «Северного потока-2». Проект предусматривает строительство газопровода по дну Балтийского моря для поставок в Европу 55-ти миллиардов кубометров газа в год.
Комментарии40
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podpindosny_homyachok 27 марта 2018 | 16:35
хохлам остаётся лишь прикрутить ))
kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:37
podpindosny_homyachok: где вас идиотов берут только к Прижопину
danko_klisma 27 марта 2018 | 16:53
podpindosny_homyachok: хокломрасям вешаться.
alehan11174 27 марта 2018 | 17:04
Отличные новости! Бензоколонка должна без перебоя поставлять бензин на Запад...как и было задумано:))) взамен пришлем бусы...ну там хюндаи какие-нибудь, форды, опели, короче что подешевле:)))
stoned_fox 27 марта 2018 | 17:14
alehan11174: Баран.взамен они платят деньги. АВ то что ты написал, это твой бред. Продавать излишки товара это нормально.
alehan11174 27 марта 2018 | 17:38
stoned_fox: обиделся что-ли ватник? It's ok:)) Я тебе даже больше скажу - такой царь как в рашке, нас, Америку, очень даже устраивает. Посуди сам- тебя барана крепко держит в стойле, нефть на запад качает исправно, бабло вкладывает в виолончели, то есть тоже сюда , мультики показывает , и сам же с них угарает. Ну, иногда надо давать ему поджопника вот как сейчас например со скрипалями, но в целом, ведет себя прилично. А когда затеял войну на востоке Украины , с народом, с которым Россия прожила больше 1000 лет вместе в одной стране, то на западе вообще затаили дыхание, боялись спугнуть. Так что даже превысил ожидания - как тут говорят exceed expectations:))
telaviv001 27 марта 2018 | 17:38
alehan11174: то что ты хочешь, это чтоб везде по улице гуляли американские солдаты и трахали б твоих женщин, а ты бы жевал американскую жУвачку.
pravdatut 27 марта 2018 | 17:25
podpindosny_homyachok: Без Хантымансийского газа обходимся уже два года. Обойдемся и без транзита. Но Кремлегаз в критических ситуациях не обойдется без ГТС Украины и будет плотить в 10 раз больше! Портянычи не понимают!!)))
orlov_a_v 27 марта 2018 | 16:35
Пипец укрогабону.)
ze_danil 27 марта 2018 | 17:26
orlov_a_v: кстате, портяныч, а ты вообще в курсе откуда в твоей методичке появилось слово "Габон"?
дело в том, что в 2016 году по показателю ВВП на человека Россия опустилась ниже африканского Габона.
Вот таким образом вата узнала о существовании такой страны и такого слова вообще
komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 16:40
зря американцы Скрипаля травили. не получилось у них волну поднять и вынудить Германию Северный поток зарубить
nikitin43 27 марта 2018 | 16:58
komiccap_nkvd: немцы сказали - пущай строит , прикрыть всегда можно , уже затрачено расеей не менее 2 млрд . зелени , это скоко надо газа продать на эти деньги ? качай , бензоколонка , что детям сечина и тимченко останется.
monik_7 27 марта 2018 | 17:29
nikitin43: Это как с бойкотом ЧМ - забанить его можно в последний момент, а пока пущай вкладываются из последней копейки
mikr 27 марта 2018 | 16:41
А вот эта новость будет гораздо важнее, чем высылка 3-х дипломатов. С точки зрения дипломатии такой жест является во-первых признаком наличия у немцев здравого смысла, а во-вторых, откровенным посыланием на хер доброжелателей из Госдепа США. И что примечательно, момент для обнародования выбран весьма подходящий. Пускай Европа прямо сейчас убедится, чего на деле стоит ее показушная "солидарность".
rampa 27 марта 2018 | 16:47
mikr: кладите, Шура, кладите. Они золотые
wojskowy Марек Качоровски 27 марта 2018 | 17:06
mikr: Новость не является новостью, если она оглашена только наполовину. Германия при этом чётко заявила, что транзит газа через Украины при этом должен быть восстановлен в прежнем объёме. Одну трубу построят, а две демонтируют, Турция заявила, что России хватит и двух труб для врезки в Турецкий Поток. Кроме того Германия приняла решение о строительстве двух терминалов для приёмки СПГ. А поскольку система "бери или плати" канула в лету, так что неизвестно какова потребность ЕС будет в этом газе. СП 1 как известно также не загружен на 100%.
mikr 27 марта 2018 | 17:21
wojskowy: В большой политике дела нахрапом не делаются. Понятно, что сегодня Германия готова предоставить России только тот минимум преференций, который не вызовет резкого протеста США. Но, как говорится, и на том спасибо. А в дальнейшем, если не будет большой войны, проект можно будет плавно расширить и углубить. По крайней мере, то что Германия не сказала "нет", это - уже хорошо, и создает перспективу на "еще лучше".
fig_wam 27 марта 2018 | 16:43
Вранье тиражирует Эхо.
В реальности Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток — 2». Плаванию судов трубопровод мешать не будет. И все.
Отрезок, на строительство которого дала согласие немецкая инстанция, это только 55 км трубопровода, общая протяженность которого составляет 1,2 тыс. км. «Газпрому» и его дочерним организациям, связанным с «Северным потоком‑2», предстоит получить аналогичное одобрение не только от других административных служб Германии, но и от правительственных организаций остальных заинтересованных европейских стран, которые затрагивает маршрут «Северного потока‑2». В частности, Финляндии, Швеции и Дании. Прохождение этих инстанций может оказаться более затруднительным, учитывая, что у «Газпрома» уже возникали трения с соответствующими службами скандинавских стран.
Так, в июле прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии потребовало изменить план развития газовых сетей своей страны до 2026 года и не включать в него пять энергопроектов, связанных с «Северным потоком‑2».
sborisych 27 марта 2018 | 16:50
fig_wam:
Спасибо, просветили. Ссылочкой (ссылочками) не поделитесь?
compare 27 марта 2018 | 17:05
sborisych: а "ссы-лочку",у "куратора" попросите,он вам ,вместе с квитанцией,и выдаст,не "ахнув"...
sborisych 27 марта 2018 | 17:12
compare:
Милай, эт ты про чё?
mikr 27 марта 2018 | 16:55
fig_wam: Если процесс пошел, то следует ожидать благополучного продолжения. Вряд ли Финляндия или Дания или Швеция захотят перечить Германии, препятствовать ее интересам. Все-таки Германия имеет в ЕС солидный вес. Ну, разве что Штаты начнут воду мутить и подбивать их на саботаж проекта. Так опять-таки, для этого американцам придется чем-то подкрепить свои претензии, а пример Германии указывает, что немцы американцам уже не слишком доверяют.
Но, в любом случае, как бы не пошли дела в будущем, важно хотя бы то, что Германия отказалась поддерживать политику вмешательства США в европейские дела. А это факт сам по себе имеет хорошую ценность.
fig_wam 27 марта 2018 | 17:04
mikr: Ждите, дружок, ждите.
Ждать придется очень долго.
США уже сказали, что любая компания, которая примет участие в финансировании и строительстве СП-2 попадет под санкции США.
Вопрос с СП-2 закрыт.
Самоубийц среди руководства компаний немного, технологий глубоководной прокладки трубопроводов России нет.
Нанимали итальянцев, шведов и т.д.
насчет вашего заключительного бреда не знаю что и сказать.
Вы действительно так думаете?* такой дурак?
mikr 27 марта 2018 | 17:12
fig_wam:
О, как обернулось.
А мне-то поначалу показалось, что Вы способны общаться на уровне аргументов и фактов без оскорблений и хамства.
Извините...
Обознался...
fig_wam 27 марта 2018 | 17:24
mikr: А вы считаете то, что я бред назвал бредом, оскорблением?
А как еще назвать ваши слова?
немцы могут доверять аменриканцам, могут не доверять, но они прекрасно понимают, что только США могут их защитить от России.
И они понимают, что эта защита им нужна.
Поэтому никуда они от США не денутся.
Интервью Бжезинского Шпигелю, читайте и просвещайтесь
rogerrabbit 27 марта 2018 | 17:25
mikr: общаться на уровне аргументов и фактов
ваши "аргументы и факты" весьма своеобразны:
"...посыланием на хер доброжелателей из Госдепа..."
"..Штаты начнут воду мутить и подбивать их на саботаж..."
"..Германия отказалась поддерживать политику вмешательства США в европейские дела..."
черпаете "аргументы" с "фактами" из поучительных передач Соловьева?
stoned_fox 27 марта 2018 | 17:17
fig_wam: Как же тебя корёжит от таких новостей, того и гляди удар хватит. Ты это, береги себя, а то поржать мне не с кого будет.
fig_wam 27 марта 2018 | 17:26
stoned_fox: ты только не прослабься, дружок, а то обосрешься как обычно.
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Индийские генералы не хотят создавать самолёт 5-го поколения на базе Су-57.
В индийском издании «Hindustan Times» появилась статья, в которой командование Военно-воздушных сил Индии заявило о том, что не видит перспективности в российских истребителях Су-57, позиционирующихся как самолёты 5-го поколения. Сообщается о том, что после тщательного изучения всех возможностей российского многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57, индийские генералы так и не смогли увидеть каких-либо значимых преимуществ этого самолёта, по сравнению с американскими истребителями F-22 и F-35.
По словам командования ВВС Индии, единственным преимуществом российского истребителя Су-57 над американскими самолётами 5-го поколения F-22 и F-35, является его высокая манёвренность, однако, во всё остальном, российские самолёты не могут с ними сравниться, а следовательно, развитие программы по совместному созданию индийского истребителя 5-го поколения являются бесперспективными.
«Мы пытаемся установить, какие достоинства и недостатки имеются у российских самолётов. При этом, стоимость истребителя Су-57 отвратительно высокая, поэтому необходимо тщательно изучить эффективность реализации программы FGFA», - заявил представитель Министерства обороны Индии.
wojskowy Марек Качоровски 27 марта 2018 | 17:13
mikr: И когда это Германия отказывалась "поддерживать политику вмешательства США в европейские дела". И как США вмешиваются в политику ЕС? Напишите, интересно очень. Да, США отстаивают свои интересы, а что Россия этого не делает? США часто выражают своё несогласия с политикой своих Европейских партнёров, но гибридной войной и аннексированием части их территорий не занимаются.
pmasel 27 марта 2018 | 17:06
fig_wam: Почитайте Ведомости https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/27/755030-germaniya-severnogo
pmasel 27 марта 2018 | 17:10
Теперь вопрос строительства газопровода одобрить должен еще и МИД Дании. У ведомства есть возможность отказать, объяснив свое решение внешнеполитическими интересами и соображениями безопасности. И настроения датских политиков играют не в пользу российского проекта.
testmeter 27 марта 2018 | 17:08
fig_wam: Ну да, "водопроводчик дал добро" - технических проблем нет. Шрёдеру осталось только вот пробить разрешение на это еще в 12 федеральных инстанциях, а потом - в Бундерстаге, где неоднократно заявлялось о невозможности подобного решения.
sasass 27 марта 2018 | 16:43
Страшно подумать , что какой-то дурак вздумает не тот газ в трубопровод загнать и поэтому экологи и сопротивлялись...
sculll 27 марта 2018 | 16:44
Ну слава Богу, наконец-то хохлы останутся без денег агрессора за транзит. Добились таки. Ушли от " голубых мундиров")
smith_1984_ 27 марта 2018 | 16:51
Теперь Украина может больше не пускать газ из мордера,по трубе построенной коммунистами.
ostapbey 27 марта 2018 | 16:52
Осталось газ в этот 55км отрезок трубы закачать?
России и не такие задачи по...
В общем по помидоры..
Даже.
payalnick 27 марта 2018 | 16:54
Нахера немцам дипломаты? Им углеводороды нужны. Мамка! Яйко,млеко тафай!
bono747 27 марта 2018 | 17:11
ну, вот и очередная Великая Зрада))) Рогулятине остаётся надеть шаровары, намазать чубы салом и выть щэнэвмэрлу....авось полегчает)))
pravdatut 27 марта 2018 | 17:22
bono747: Бех Хантымансийского газа обходимся уже два года. Обойдемся и без транзита. Но Кремлегаз в критических ситуациях не обойдется без ГТС Украины и будет плотить в 10 раз больше! Портянычи не понимают!!)))
avatar70 27 марта 2018 | 17:40
И это правильно,Товарищи ! Американососы теперь отправят сто дипломатов из Германии.как русских шпионов,Трамп исходя из возраста такой загагулины может и не перенести.Молодец Тётушка.