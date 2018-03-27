Власти Германии выдали разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне

Власти Германии выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. Об этом сообщает РБК. Издание отмечает, что препятствий трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью более 30-ти километров нет.

Ранее стало известно, что Союз охраны природы Германии подал иск против решения разрешить строительство «Северного потока-2». Проект предусматривает строительство газопровода по дну Балтийского моря для поставок в Европу 55-ти миллиардов кубометров газа в год.