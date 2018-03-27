Управляющий ТРЦ: Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть в результате поджога

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть в результате поджога. Об этом в суде заявила управляющий ТРЦ Надежда Суденнок. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Суденнок сказала, что к возникновению пожара могут быть причастны подростки разных национальностей, которые в последнее время часто посещали торговый центр и хулиганили там. Они ходили группами по 7-8 человек. По этому поводу не раз приходилось вызывать полицию. Суденнок также добавила, что дети во время пожара могли оказаться запертыми в кинозалах из-за неисправности замков.