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16:31, 27 марта 2018

Управляющий ТРЦ: Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть в результате поджога

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть в результате поджога. Об этом в суде заявила управляющий ТРЦ Надежда Суденнок. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Суденнок сказала, что к возникновению пожара могут быть причастны подростки разных национальностей, которые в последнее время часто посещали торговый центр и хулиганили там. Они ходили группами по 7-8 человек. По этому поводу не раз приходилось вызывать полицию. Суденнок также добавила, что дети во время пожара могли оказаться запертыми в кинозалах из-за неисправности замков.

Комментарии

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post_v 27 марта 2018 | 16:33

то есть неработающая пожарная сигнализация тут вообще не при чем?
виноваты только "дети разных национальностей"?

или все-таки виноваты чиновники "разных национальностей"?

jetsam 27 марта 2018 | 16:35

post_v: подростки разных национальностей - это дети обамы.
вот гад и тут нагадил. уже трамп нащ как год, а обама никак не успокоится...

evgolius7 27 марта 2018 | 16:38

Как я писал раньше...ждите украинский след...
Если не они, то кто?

danko_klisma 27 марта 2018 | 16:45

evgolius7: тролль рисованный.

danko1 27 марта 2018 | 16:48

А те, кто запирал людей, как рабов или заключенных, на замки, благополучноь первыми место пожара покинули, оставив детей гореть заживо?

danko_klisma 27 марта 2018 | 16:55

danko1: стараямрась, опять пришла попиарится, маразматичка.

vasilevich58 27 марта 2018 | 17:07

Каждый спасает свою шкуру, как может!

В любом случае. из каких материалов надо было сделать эту душегубку, чтобы огонь охватил её всю за минуты?
Где средства пожаротушения?
Почему заперты двери?

putinfu 27 марта 2018 | 17:21

vasilevich58: явный поджог.! Похоже даже на взрыв См с 1.3 мин

https://www.youtube.com/watch?v=rDYrr-EpBRg

pablo_moderator 27 марта 2018 | 16:46

evgolius7:

ты же из мск , сходи в трц европейский , потом расскажешь о следах !

kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:35

post_v: Бабе светит срок. Лепетать будет что угодно, понять можно. Но лепет какой-то совсем идиотский. Адвоката нет толкового?

avp235 27 марта 2018 | 16:39

kryymsdyk:
В одной маленькой, но гордой республике так принято - подперть дверь, а потом поджечь дом.

kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:42

avp235: Россия не маленькая и не гордая.

pablo_moderator 27 марта 2018 | 16:44

kryymsdyk:

нет , не лепет .
подростки собираются в такие стаи , и шляются по трц , в нашем областном центре в трц ,постоянно скандалы и драки , сначала , внутри , потом на улице . обязательно , пара загорелых , а то и вся компашка . провоцируют , ведут себя по хамски .
если вы ни разу , такого не видели , это не значит ,что такого не бывает .

kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:47

pablo_moderator: и сигнализацию они сломали, и кинозалы заперли. И огнетушители они спёрли, и пожарные шланги с кранами, и стены пластиком подростки оклеили? И систему дымоудаления и поливайки автоматические подростки открутили и унесли? И эвакуационные выходы перекрыли?

pablo_moderator 27 марта 2018 | 16:51

kryymsdyk:

не сваливай всё в одну кучу , пожар отдельно , шлындающие без дела , толпой отдельно .

kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:48

pablo_moderator: Если у вас в областном центре полиция за одно с загорелыми подростками, это другой вопрос.

pablo_moderator 27 марта 2018 | 16:54

kryymsdyk:

так вызывают , задерживают , но потом отпускают , они же несовершеннолетние .
есть хулиганьё , оно никуда не делось , помнишь эскадроны смерти и генералы песчаных карьеров , так , там таких , как бы , аннигилировали .

bozk 27 марта 2018 | 16:37

Виноваты дети

cherepovets 27 марта 2018 | 16:43

Вы часто пользуетесь шкафиками в торговых центрах? Обращали внимание какие там замки? Они постоянно ломаются поскольку все там сделано сверх дешево. И так везде. Но если эта тварь поимела смелость стать управляющей ТЦ - надо не чаи распивать в кабинете, а лично по всему центру каждый день ходить и все проверять. Не успеваешь одна-бери помощников и гоняй их.

zhrv 27 марта 2018 | 16:47

- "к возникновению пожара могут быть причастны подростки разных национальностей"

Опять британцы с пендосами? Один уже нес ахинею, потом на колени встал. Когда же эта покается?!

aviator69 27 марта 2018 | 16:49

Мог - не мог. Вы уж сначала определитесь, а потом и сообщайте.

shmuel63 27 марта 2018 | 16:53

"....могут быть причастны подростки разных национальностей," - договаривайте уж. Каких именно национальностей?

abuvgrobu 27 марта 2018 | 16:55

Ага, поджог. Враги еще закрыли выходы для эвакуации, сломали пожарную сигнализацию, сперли огнетушители. Эта дамочка просто-напросто пытается свою жопу прикрыть, ибо полетят головы конкретно и её - в первую очередь..

w49 27 марта 2018 | 16:59

Конечно поджог! ))))))))))))))))))))
На него и списать всё можно.
А "поджигателя" ищи - свищи тепереча...
Очень поджог выгоден администрации ТРЦ, очень, необходим прям.

hangman19 27 марта 2018 | 16:59

Мастаки придумывать и сваливать на других, лишь бы самим отмазаться.

tks 27 марта 2018 | 16:59

Если замки неисправны, то зачем закрывали тогда и как вообще можно закрыть на неисправный замок?

А поджог очень вероятен. Арендатор детской площадки в интервью РБК про то же самое сказала...

w49 27 марта 2018 | 17:05

За поджог и страховку можно будет получить.
Даже за задним числом оформленную.
Размер отката будет только больше....

tks 27 марта 2018 | 17:36

w49: Была информация. что на 3 лярда всё застраховано было...

airjeff 27 марта 2018 | 17:08

неисправные замки исправно закрываются, но не открываются в случае пожара

piter_ug 27 марта 2018 | 17:15

Скорее, не поджог, а замыкание электропроводки из-за перегрузки в сети,
Оборудования там много, а проводка - к гадалкам не ходи, не рассчитана на возросшие нагрузки.

putinfu 27 марта 2018 | 17:24

piter_ug: явный поджог.! Похоже даже на взрыв См с 1.3 мин

https://www.youtube.com/watch?v=rDYrr-EpBRg

tks 27 марта 2018 | 17:38

piter_ug: На случаи короткого замыкания есть предохранители, которые почему-то не сработали...

(комментарий скрыт)

skeptic 27 марта 2018 | 17:35

Началось.... Вредители во всём, оказывается, виноваты. Дети неправильных национальностей - вон, в Вестях уже прямо говорят "цыганского вида". Офигеть... Я понимаю, что виновные несут бред и полуфашистскую пургу, лишь бы отмазаться - но зачем этот бред озвучивают по центральным телеканалам?

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