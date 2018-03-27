Управляющий ТРЦ: Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть в результате поджога
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть в результате поджога. Об этом в суде заявила управляющий ТРЦ Надежда Суденнок. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Суденнок сказала, что к возникновению пожара могут быть причастны подростки разных национальностей, которые в последнее время часто посещали торговый центр и хулиганили там. Они ходили группами по 7-8 человек. По этому поводу не раз приходилось вызывать полицию. Суденнок также добавила, что дети во время пожара могли оказаться запертыми в кинозалах из-за неисправности замков.
Комментарии33
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post_v 27 марта 2018 | 16:33
то есть неработающая пожарная сигнализация тут вообще не при чем?
виноваты только "дети разных национальностей"?
или все-таки виноваты чиновники "разных национальностей"?
jetsam 27 марта 2018 | 16:35
post_v: подростки разных национальностей - это дети обамы.
вот гад и тут нагадил. уже трамп нащ как год, а обама никак не успокоится...
evgolius7 27 марта 2018 | 16:38
Как я писал раньше...ждите украинский след...
Если не они, то кто?
danko_klisma 27 марта 2018 | 16:45
evgolius7: тролль рисованный.
danko1 27 марта 2018 | 16:48
А те, кто запирал людей, как рабов или заключенных, на замки, благополучноь первыми место пожара покинули, оставив детей гореть заживо?
danko_klisma 27 марта 2018 | 16:55
danko1: стараямрась, опять пришла попиарится, маразматичка.
vasilevich58 27 марта 2018 | 17:07
Каждый спасает свою шкуру, как может!
В любом случае. из каких материалов надо было сделать эту душегубку, чтобы огонь охватил её всю за минуты?
Где средства пожаротушения?
Почему заперты двери?
putinfu 27 марта 2018 | 17:21
vasilevich58: явный поджог.! Похоже даже на взрыв См с 1.3 мин
https://www.youtube.com/watch?v=rDYrr-EpBRg
pablo_moderator 27 марта 2018 | 16:46
evgolius7:
ты же из мск , сходи в трц европейский , потом расскажешь о следах !
kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:35
post_v: Бабе светит срок. Лепетать будет что угодно, понять можно. Но лепет какой-то совсем идиотский. Адвоката нет толкового?
avp235 27 марта 2018 | 16:39
kryymsdyk:
В одной маленькой, но гордой республике так принято - подперть дверь, а потом поджечь дом.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:42
avp235: Россия не маленькая и не гордая.
pablo_moderator 27 марта 2018 | 16:44
kryymsdyk:
нет , не лепет .
подростки собираются в такие стаи , и шляются по трц , в нашем областном центре в трц ,постоянно скандалы и драки , сначала , внутри , потом на улице . обязательно , пара загорелых , а то и вся компашка . провоцируют , ведут себя по хамски .
если вы ни разу , такого не видели , это не значит ,что такого не бывает .
kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:47
pablo_moderator: и сигнализацию они сломали, и кинозалы заперли. И огнетушители они спёрли, и пожарные шланги с кранами, и стены пластиком подростки оклеили? И систему дымоудаления и поливайки автоматические подростки открутили и унесли? И эвакуационные выходы перекрыли?
pablo_moderator 27 марта 2018 | 16:51
kryymsdyk:
не сваливай всё в одну кучу , пожар отдельно , шлындающие без дела , толпой отдельно .
kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:48
pablo_moderator: Если у вас в областном центре полиция за одно с загорелыми подростками, это другой вопрос.
pablo_moderator 27 марта 2018 | 16:54
kryymsdyk:
так вызывают , задерживают , но потом отпускают , они же несовершеннолетние .
есть хулиганьё , оно никуда не делось , помнишь эскадроны смерти и генералы песчаных карьеров , так , там таких , как бы , аннигилировали .
bozk 27 марта 2018 | 16:37
Виноваты дети
cherepovets 27 марта 2018 | 16:43
Вы часто пользуетесь шкафиками в торговых центрах? Обращали внимание какие там замки? Они постоянно ломаются поскольку все там сделано сверх дешево. И так везде. Но если эта тварь поимела смелость стать управляющей ТЦ - надо не чаи распивать в кабинете, а лично по всему центру каждый день ходить и все проверять. Не успеваешь одна-бери помощников и гоняй их.
zhrv 27 марта 2018 | 16:47
- "к возникновению пожара могут быть причастны подростки разных национальностей"
Опять британцы с пендосами? Один уже нес ахинею, потом на колени встал. Когда же эта покается?!
aviator69 27 марта 2018 | 16:49
Мог - не мог. Вы уж сначала определитесь, а потом и сообщайте.
shmuel63 27 марта 2018 | 16:53
"....могут быть причастны подростки разных национальностей," - договаривайте уж. Каких именно национальностей?
abuvgrobu 27 марта 2018 | 16:55
Ага, поджог. Враги еще закрыли выходы для эвакуации, сломали пожарную сигнализацию, сперли огнетушители. Эта дамочка просто-напросто пытается свою жопу прикрыть, ибо полетят головы конкретно и её - в первую очередь..
w49 27 марта 2018 | 16:59
Конечно поджог! ))))))))))))))))))))
На него и списать всё можно.
А "поджигателя" ищи - свищи тепереча...
Очень поджог выгоден администрации ТРЦ, очень, необходим прям.
hangman19 27 марта 2018 | 16:59
Мастаки придумывать и сваливать на других, лишь бы самим отмазаться.
tks 27 марта 2018 | 16:59
Если замки неисправны, то зачем закрывали тогда и как вообще можно закрыть на неисправный замок?
А поджог очень вероятен. Арендатор детской площадки в интервью РБК про то же самое сказала...
w49 27 марта 2018 | 17:05
За поджог и страховку можно будет получить.
Даже за задним числом оформленную.
Размер отката будет только больше....
tks 27 марта 2018 | 17:36
w49: Была информация. что на 3 лярда всё застраховано было...
airjeff 27 марта 2018 | 17:08
неисправные замки исправно закрываются, но не открываются в случае пожара
piter_ug 27 марта 2018 | 17:15
Скорее, не поджог, а замыкание электропроводки из-за перегрузки в сети,
Оборудования там много, а проводка - к гадалкам не ходи, не рассчитана на возросшие нагрузки.
putinfu 27 марта 2018 | 17:24
piter_ug: явный поджог.! Похоже даже на взрыв См с 1.3 мин
https://www.youtube.com/watch?v=rDYrr-EpBRg
tks 27 марта 2018 | 17:38
piter_ug: На случаи короткого замыкания есть предохранители, которые почему-то не сработали...
skeptic 27 марта 2018 | 17:35
Началось.... Вредители во всём, оказывается, виноваты. Дети неправильных национальностей - вон, в Вестях уже прямо говорят "цыганского вида". Офигеть... Я понимаю, что виновные несут бред и полуфашистскую пургу, лишь бы отмазаться - но зачем этот бред озвучивают по центральным телеканалам?