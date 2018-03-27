Жители Кемерова собрали данные о 85-ти пропавших без вести после пожара в «Зимней вишне»
Большинство тех, кто есть в списке, дети. Средний возраст — 10-13 лет, — сообщили агентству «Интерфакс» представители штаба, созданного родственниками жертв трагедии. Собранные данные планируют передать в полицию.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy666 27 марта 2018 | 16:34
Вбросы о "сотнях трупах" сделал украинский пранкер Егений Вольнов. Все это можно найти на его канале в ютубе. Мерзавец обзванивал морги Кемерова, и представляясь майором МЧС, резервировал места для "сотен трупов". Ошарашенные сотрудники начинали делиться сенсацией в соцсетях. Вот так. Комиссия, сформированная Востриковым из случайных людей с митинга объехала морги и хладокомбинаты, ничего не нашла. При этом толпа орала - "не верим".
brandfa 27 марта 2018 | 16:43
noxepy666: причём тут Вольнов и морги??? Написано же: "Жители Кемерова собрали данные о 85-ти пропавших без вести после пожара ... Большинство тех, кто есть в списке, дети" .. как же вы - мерзкие портянки готовые за деньги оправдать любое преступление - мне отвратительны!
kottigr1 27 марта 2018 | 16:49
brandfa: 67 официально заявленных + 85 пропавших без вести.. И это только данные от присутствовавших на площади родственников.. А ведь есть и те кто сломленный горем не пришел на митинг, есть приезжие не попавшие в списки..
mymymy 27 марта 2018 | 16:53
kottigr1: Коттиг, можно твои посты считать признанием Укро-ИГИЛа в совершении теракта в Кемерове? Можем мы считать, что Укро-ИГИЛ взял на себя ответственность за пожар в ТРЦ и рассчитывал на 400 погибших?
mikegolubchik 27 марта 2018 | 17:03
kottigr1: Нет веры властям. Они постоянно врут. Тем более в Кемерово. Там даже голосование постоянно дико подделывают. Даже и не нужно было, но уже не могут не врать.
noxepy666 27 марта 2018 | 16:51
brandfa: А чего,у тебя в методичке так и написано, "Путин съел все трупы", правда? Серьёзно?!!
kottigr1 27 марта 2018 | 16:51
noxepy666: На каких помойках вас Пригожин набирает ? Откуда он собирает столько мразей без стыда и совести ?
evgolius7 27 марта 2018 | 16:36
Опять скажут не надо политизировать трагедию.
Власть врёт и не краснеет...это политика власти....это они политизируют и провоцируют.
mjau 27 марта 2018 | 16:36
Это сгоревшие дотла. Температура кремации около 1200 градусов, что и было при пожаре.
noxepy666 27 марта 2018 | 16:46
Предки этих негодяев сто лет назад так же раскачивали Российскую Империю слухами о "немке царице", которая "спит с Распутиным", о "ленине, немецком шпионе", и т.д. Надо ли говорить, что львиная часть их родственников трудится сейчас в одой славной московской радиостанции.
rampa 27 марта 2018 | 16:55
noxepy666: ну теперь понятно, кто совершил революцию. А то рабочие да крестьяне от невыносимой жизни при царе. Ох уж эти слухи.
avturbin 27 марта 2018 | 17:08
noxepy666: Сдохни, тварь. Ну вот откуда всегда столько мрази на Руси?
gregor 27 марта 2018 | 16:49
Жители Кемерова собрали данные о 85-ти пропавших без вести после пожара в «Зимней вишне»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это эсктремизим уже какой-то , Путин сказал 64 , значит 64 .
noxepy666 27 марта 2018 | 16:59
gregor: Остальные трупы Путин съел! За этим и приезжал!
mikegolubchik 27 марта 2018 | 17:07
noxepy666: Путину Тулеев докладывал как они прессуют активистов, которые пытаются разобраться: "это всего двести человек". А Путин сидел и кивал. И извинялся Тулеев не перед народом, а перед Путиным, что не уследил и допустил скандал, его только это беспокоило. Не мнение народа и избирателей, только мнение Путина.
noxepy666 27 марта 2018 | 17:16
mikegolubchik: При чем тут Тулеев, котик?
bokarev_aleks 27 марта 2018 | 16:55
Власть к сожалению завралась и дело дошло до того,что официальным сообщениям ни кто не верит.