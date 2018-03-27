В Кемерове завершился стихийный митинг, который длился более 10-ти часов

Люди договорились собраться еще раз, — сообщает «Радио Свобода». Митингующие требовали рассказать правду о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Периодически звучали призывы отправить губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в отставку. Вице-губернатор региона Сергей Цивилев в какой-то момент встал на колени перед митингующими и попросил у них прощения. Правда, перед этим он успел обвинить мужчину, потерявшего семью в пожаре, в пиаре.



Отметим, что, по некоторым данным, Цивилева рассматривают в качестве вероятного претендента на пост губернатора Кузбасса. Он моет занять эту должность, если Амана Тулеева отправят в отставку.