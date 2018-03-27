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16:30, 27 марта 2018

В Кемерове завершился стихийный митинг, который длился более 10-ти часов

Люди договорились собраться еще раз, — сообщает «Радио Свобода». Митингующие требовали рассказать правду о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Периодически звучали призывы отправить губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в отставку. Вице-губернатор региона Сергей Цивилев в какой-то момент встал на колени перед митингующими и попросил у них прощения. Правда, перед этим он успел обвинить мужчину, потерявшего семью в пожаре, в пиаре.

Отметим, что, по некоторым данным, Цивилева рассматривают в качестве вероятного претендента на пост губернатора Кузбасса. Он моет занять эту должность, если Амана Тулеева отправят в отставку.

Комментарии

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kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:32

Шило на мыло поменять, одного упыря на другого.

liliyask 27 марта 2018 | 16:37

kryymsdyk: власть только это разрешает делать, да и то не всегда(((

danko_klisma 27 марта 2018 | 16:48

kryymsdyk: старая маразматичка данко1 пришла попиариться на горе людей. Вот действительно опущенная старая мразь!

otets_zvezdonyi_ 27 марта 2018 | 17:05

пока упырь у власти, ничего хорошего не будет, меня, не меняй, все одни и те же рыла у власти будут

tamplieres 27 марта 2018 | 17:15

Велено разойтись по домам..

sarov 27 марта 2018 | 16:59

liliyask: Кого бы не назначил царь, а все не выбранный. Значит и без перемен....

noxepy666 27 марта 2018 | 16:37

kryymsdyk: Чо там, на Украине, сожгли уже хохлы свою Жанну Дарк?

pepetz 27 марта 2018 | 17:23

noxepy666:
Так поясняю для всех:

Тролли получают деньги .не только
за написанный коммент,но и за входящий,
Так, что будьте сдержаны, когда вам хочется плюнуть троллю в рожу, или поспорить с ним, по любому поводу, вы платите ему и мои, и свои деньги.
Проходите МИМО!

danko1 27 марта 2018 | 16:39

kryymsdyk: Когда в Кремле ОПГ и голова власти сгнил,. то на местах будут одни холуи путинские бестолковые.
Что шило, что мыло, всё едино. Единая Россия, грабящая и уничтожающая страну и людей.

danko_klisma 27 марта 2018 | 16:41

danko1: ты пришла попиариться, последняя мразь???

ukov 27 марта 2018 | 16:42

kryymsdyk:
Шило на мыло поменять, одного упыря на другого.
____________________________________________
Кого предлагаешь?
Только не Кличко младшего!

otets_zvezdonyi_ 27 марта 2018 | 17:07

ukov: может тебя? у нас с дураками дефицит, сгодишься

(комментарий скрыт)

mercer57 27 марта 2018 | 16:39

весь запал выветрился за 10 часов... Местная администрация с облегчением выдохнула и пошла дальше пить, гулять и воровать денежки...)))

mjau 27 марта 2018 | 16:42

mercer57: Весь день у меня из головы не выходит вопрос девочки, которая в свои последние минуты жизни плакала и кричала в мобильник :"мама, почему меня не спасают?!"

fedor_v_glaz 27 марта 2018 | 16:44

Новость на Яндексе: "Тулеев попросил прощения лично у Путина". Мля, вот это высшая фигура холуяжа!!! Не у народа на коленях, а у пуйла!!! Он карает и милует, а не народ!

Сдохни, мразь! Сдохните все! Гореть вам в аду!

allasc 27 марта 2018 | 16:46

завтра придут с палатками и едой....

sasass 27 марта 2018 | 16:46

Еще раз не получиться - ОМОН не допустит , есть закон больше двух не собираться....

wattman 27 марта 2018 | 16:51

Перед народом выступили профессиональные артисты-переговорщики. Продемонстрировали упражнение на растяжку мышц путём приседания на одной ноге.
Ни Тулеева, ни Путина не было. Даже попугать очками и снежками было некого!

ostanovka 27 марта 2018 | 16:57

Теперь их из домов заберут по одному, а завтра как раз контрольный сходняк, проверка, кого ещё пропустили.

hangman19 27 марта 2018 | 16:57

Почему Тулеева до сих пор в отставку не отправили?

fedor_v_glaz 27 марта 2018 | 17:04

hangman19: его пуйло лично простил.

ushkujnik 27 марта 2018 | 17:03

Менять надо всю команду...
Менять оперативно, не оглядываясь на мнения местных феодальных "элит"...
Вот поэтому - никаких выборов губернаторов. Только назначения из Москвы...
А выборы, снизу, - законодательных собраний губерний на партийной и личной основе и назначение ими своих, не столичных, представителей в Государственный Совет (Совет Федерации)...

Это и есть демократия... А "выборы" в нынешнем виде губернаторов и "президентов" - откровенная профанация...

Как и назначение отставной козы барабанщиков, из числа отставников и протухших политиков, типа Нарусовой от Тувы, - позорнейшая практика нынешней "россиянской демократии"... А вместо Тулеева поставить Медведева Диму - пусть реально поработает с рабочим классом... (Всё равно надо его куда-то из Москвы отправлять, ну не в Туруханск же, в ссылку...)

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