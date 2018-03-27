В Кемерове завершился стихийный митинг, который длился более 10-ти часов
Люди договорились собраться еще раз, — сообщает «Радио Свобода». Митингующие требовали рассказать правду о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Периодически звучали призывы отправить губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в отставку. Вице-губернатор региона Сергей Цивилев в какой-то момент встал на колени перед митингующими и попросил у них прощения. Правда, перед этим он успел обвинить мужчину, потерявшего семью в пожаре, в пиаре.
Отметим, что, по некоторым данным, Цивилева рассматривают в качестве вероятного претендента на пост губернатора Кузбасса. Он моет занять эту должность, если Амана Тулеева отправят в отставку.
Комментарии22
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kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:32
Шило на мыло поменять, одного упыря на другого.
liliyask 27 марта 2018 | 16:37
kryymsdyk: власть только это разрешает делать, да и то не всегда(((
danko_klisma 27 марта 2018 | 16:48
kryymsdyk: старая маразматичка данко1 пришла попиариться на горе людей. Вот действительно опущенная старая мразь!
otets_zvezdonyi_ 27 марта 2018 | 17:05
пока упырь у власти, ничего хорошего не будет, меня, не меняй, все одни и те же рыла у власти будут
tamplieres 27 марта 2018 | 17:15
Велено разойтись по домам..
sarov 27 марта 2018 | 16:59
liliyask: Кого бы не назначил царь, а все не выбранный. Значит и без перемен....
noxepy666 27 марта 2018 | 16:37
kryymsdyk: Чо там, на Украине, сожгли уже хохлы свою Жанну Дарк?
pepetz 27 марта 2018 | 17:23
noxepy666:
Так поясняю для всех:
Тролли получают деньги .не только
за написанный коммент,но и за входящий,
Так, что будьте сдержаны, когда вам хочется плюнуть троллю в рожу, или поспорить с ним, по любому поводу, вы платите ему и мои, и свои деньги.
Проходите МИМО!
danko1 27 марта 2018 | 16:39
kryymsdyk: Когда в Кремле ОПГ и голова власти сгнил,. то на местах будут одни холуи путинские бестолковые.
Что шило, что мыло, всё едино. Единая Россия, грабящая и уничтожающая страну и людей.
danko_klisma 27 марта 2018 | 16:41
danko1: ты пришла попиариться, последняя мразь???
ukov 27 марта 2018 | 16:42
kryymsdyk:
Шило на мыло поменять, одного упыря на другого.
____________________________________________
Кого предлагаешь?
Только не Кличко младшего!
otets_zvezdonyi_ 27 марта 2018 | 17:07
ukov: может тебя? у нас с дураками дефицит, сгодишься
mercer57 27 марта 2018 | 16:39
весь запал выветрился за 10 часов... Местная администрация с облегчением выдохнула и пошла дальше пить, гулять и воровать денежки...)))
mjau 27 марта 2018 | 16:42
mercer57: Весь день у меня из головы не выходит вопрос девочки, которая в свои последние минуты жизни плакала и кричала в мобильник :"мама, почему меня не спасают?!"
fedor_v_glaz 27 марта 2018 | 16:44
Новость на Яндексе: "Тулеев попросил прощения лично у Путина". Мля, вот это высшая фигура холуяжа!!! Не у народа на коленях, а у пуйла!!! Он карает и милует, а не народ!
Сдохни, мразь! Сдохните все! Гореть вам в аду!
allasc 27 марта 2018 | 16:46
завтра придут с палатками и едой....
sasass 27 марта 2018 | 16:46
Еще раз не получиться - ОМОН не допустит , есть закон больше двух не собираться....
wattman 27 марта 2018 | 16:51
Перед народом выступили профессиональные артисты-переговорщики. Продемонстрировали упражнение на растяжку мышц путём приседания на одной ноге.
Ни Тулеева, ни Путина не было. Даже попугать очками и снежками было некого!
ostanovka 27 марта 2018 | 16:57
Теперь их из домов заберут по одному, а завтра как раз контрольный сходняк, проверка, кого ещё пропустили.
hangman19 27 марта 2018 | 16:57
Почему Тулеева до сих пор в отставку не отправили?
fedor_v_glaz 27 марта 2018 | 17:04
hangman19: его пуйло лично простил.
ushkujnik 27 марта 2018 | 17:03
Менять надо всю команду...
Менять оперативно, не оглядываясь на мнения местных феодальных "элит"...
Вот поэтому - никаких выборов губернаторов. Только назначения из Москвы...
А выборы, снизу, - законодательных собраний губерний на партийной и личной основе и назначение ими своих, не столичных, представителей в Государственный Совет (Совет Федерации)...
Это и есть демократия... А "выборы" в нынешнем виде губернаторов и "президентов" - откровенная профанация...
Как и назначение отставной козы барабанщиков, из числа отставников и протухших политиков, типа Нарусовой от Тувы, - позорнейшая практика нынешней "россиянской демократии"... А вместо Тулеева поставить Медведева Диму - пусть реально поработает с рабочим классом... (Всё равно надо его куда-то из Москвы отправлять, ну не в Туруханск же, в ссылку...)