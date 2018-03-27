Гудков назвал «позорным» решение Собянина об организации официальной акции памяти погибших в противовес стихийной

Политик Дмитрий Гудков назвал «позорным» решение мэра Москвы Сергея Собянина об организации на Манежной площади официальной акции памяти погибших в Кемерово в противовес стихийной на Пушкинской площади.



«Я считаю позором то, что Собянин сейчас пытается раскалывать людей по такому поводу», — заявил Д.Гудков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он напомнил, что люди приняли решение выйти на Пушкинскую площадь еще вчера. «Совершенно очевидно, что граждане захотели почтить память погибших и выразить солидарность с людьми, которые потеряли близких в Кемерово. И все выходят на Пушкинскую площадь в 19.00. Уже сутки это обсуждается, в том числе из-за того, что изначально Собянин и его администрация вообще никак не отреагировали на ситуацию», — отметил Д.Гудков.

С точки зрения политика, «вместо того чтобы проявить солидарность с жителями Москвы, Собянин по сути запускает такую «фабрику скорби», делая спойлерское мероприятие в 17.00, когда люди будут на работе». «Все это нужно, чтобы потом показывать «правильную картинку». Лично я сегодня иду на Пушкинскую площадь к жителям Москвы, а не к Собянину на Манежную», — заключил Д.Гудков.

25 марта в Кемерово на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.