Европейский союз футбольных ассоциаций разрешил четвертую замену и объявил о других изменениях в правилах
УЕФА ввел изменения вслед за ФИФА. Еще в 2017 году четвертая замена впервые была использована в Кубке Конфедераций в матче между Португалией и Чили. В марте было объявлено, что правило будет применяться и на чемпионате мира. Оно касается только дополнительного времени в матчах плей-офф. Кроме того, с будущего сезона футболисты, которых клубы приобретают в зимнее трансферное окно, смогут играть за новую команду даже в том случае, если осеннюю половину они провели в этом же турнире в составе другого клуба. Раньше это было запрещено и заигранные футболисты фактически теряли полгода. Кроме того, в финальных матчах Евротурниров заявки команд будут расширены с 18 до 23 фамилий. Вместо семи на скамейке запасных окажется 12 футболистов.
Кроме того, клубам, которые выигрывали те или иные евротурниры по пять раз или трижды подряд, разрешено носить на форме специальные нашивки.
Комментарии1
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odobryam_s 27 марта 2018 | 16:19
Нашей сбродной это не поможет. Какой смысл менять одного зажравшегося косолапца на другого? Все равно все просрут и провалят.....