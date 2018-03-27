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16:02, 27 марта 2018

Ирландия сегодня пополнила список стран, решивших выслать со своей территории российских дипломатов

Таким образом западные страны поддерживают Великобританию, которая ранее пошла на аналогичные меры из-за отравления в Солсбери.

Ирландский МИД сегодня объявил о решении выслать одного российского дипломата в связи с «делом Скрипалей» — в заявлении министерства говорится, что использование химического оружия где-либо «шокирует и ужасает». В свою очередь, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что сделала бы то же самое, но в стране нет ни одного российского дипломата, работающего под прикрытием, поэтому высылать просто некого. В МИДе Болгарии ранее заявляли, что не собираются выдворять российских дипломатов. Вместо этого правительство страны решилось на другой шаг – София отозвала из Москвы своего посла для консультаций.

По некоторым данным, список стран, объявивших о высылке дипломатов, в ближайшее время расширится. Телеканал Sky News утверждает, что сегодня к своим партнерам присоединятся и власти Бельгии. Официально эта информация не подтверждена. Количество дипломатов, подлежащих высылке, пока неизвестно.

Накануне о выдворении российских дипломатов объявили США, Канада и ряд стран ЕС. Москва пообещала принять ответные меры.

Москва ответит на высылку странами Запада российских дипломатов. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров:

«Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать. Правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе. Конечно же, когда то одного, то двух дипломатов, причем так шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене».

При этом Лавров подчеркнул, что действия стран Запада являются оскорбительными.

Комментарии

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gvs 27 марта 2018 | 16:05

"Новичок" Вове поперек горла становится )))

zverolov 27 марта 2018 | 16:08

Про "шепча извинения", это старикашка бредит...

sculll 27 марта 2018 | 16:12

Я с ирландцами как то бухал в Египте, отличные парни. Британцев ненавидят. Сильно прижали им яйца, что за мелкобриташек впряглись.

mamapckoe_ky 27 марта 2018 | 16:13

Что-то даже и не вспомнится, чтобы кто-то в истории смог наломать столько дров на ровном месте. Плешивый, стало быть, - мразь беспрецедентная.

putin_itogy 27 марта 2018 | 16:16

mamapckoe_ky:
https://www.youtube.com/watch?v=KAU2iKKmFck

avorozhev Александр Ворожев 27 марта 2018 | 16:16

Пора вернуться к суду над рашкой, за збитый рейс МН-17, там на подходе замаячит ЧМ по футболу! Надо путлера добивать...

jetsam 27 марта 2018 | 16:19

@колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона @

енто говорит мид страны, что "мы будем на газовой трубе вертеть европу по самое небалуй" "дэбилы, мля"???
да ты что.....

* не в масть пошел мидакам аргентинский кокс, не в масть....

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