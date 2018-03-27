Сегодня по всей России прошли акции памяти погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове
Люди несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам. Вечером памятные акции пройдут в Петербурге и Москве.
В столице ее решено провести на Пушкинской площади. Граждане координируют свои действия через социальные сети. Московские власти пообещали не разгонять несогласованную акцию на пушкинскую площади, — сказал радиостанции «Говорит Москва» руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников.
Одновременно мэр Собянин заявил, что москвичи смогут почтить память погибших в Кемерове на Манежной площади – там будет организовано специальное место.
Комментарии1
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vaka257 27 марта 2018 | 16:19
Чтобы всем было понятно: создавшаяся в стране обстановка не предусматривает счастья и благоденствия, она предусматривает катастрофы, пожары, и наводнения. Поддерживая этот режим, вы сами убиваете своих детей...