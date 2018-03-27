Число жертв пожара в Кемерове может значительно вырасти

В списках пропавших без вести числятся десятки человек.

Точных данных о жертвах трагедии по прежнему нет. В списке, опубликованном администрацией Кемеровской области, всего значится 63 человека. Из них 25, чья личность установлена. Еще 38 считаются пропавшими без вести. Позже официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что на данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек. Уже выдано 21 разрешение на захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены генетические экспертизы. До их окончания во избежание ошибок СК считает невозможным публикацию списков погибших.

Между тем, участники стихийного митинга, который сегодня утром собрался в Кемерове, обвинили власти в сокрытии данных о настоящем числе погибших.

Представители штаба, созданного родственниками жертв трагедии, заявили, что собрали данные о 85 пропавших без вести, большинство из них дети 10-13 лет. Эти сведения планируется передать в полицию.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в минувшее воскресенье. Официально сообщалось о 64 погибших, в том числе 41 ребенке.

Более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 — находятся в стационаре.