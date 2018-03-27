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16:00, 27 марта 2018

Число жертв пожара в Кемерове может значительно вырасти

В списках пропавших без вести числятся десятки человек.

Точных данных о жертвах трагедии по прежнему нет. В списке, опубликованном администрацией Кемеровской области, всего значится 63 человека. Из них 25, чья личность установлена. Еще 38 считаются пропавшими без вести. Позже официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что на данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек. Уже выдано 21 разрешение на захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены генетические экспертизы. До их окончания во избежание ошибок СК считает невозможным публикацию списков погибших.

Между тем, участники стихийного митинга, который сегодня утром собрался в Кемерове, обвинили власти в сокрытии данных о настоящем числе погибших.

Представители штаба, созданного родственниками жертв трагедии, заявили, что собрали данные о 85 пропавших без вести, большинство из них дети 10-13 лет. Эти сведения планируется передать в полицию.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в минувшее воскресенье. Официально сообщалось о 64 погибших, в том числе 41 ребенке.

Более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 — находятся в стационаре.

Комментарии

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vasilevich58 27 марта 2018 | 16:05

Придворные холуи сказали 64, значит 64!
Остальных не было, потому что не могло быть!

danko_klisma 27 марта 2018 | 16:09

vasilevich58: кончай троллить, коклотролль.

budweiser23 27 марта 2018 | 16:12

danko_klisma: разве психов берут в кремлеботы, или вы энтузиаст «своего дела», дружище?

patrik04 27 марта 2018 | 16:14

Число жертв пожара в Кемерове может значительно вырасти. В списках пропавших без вести числятся десятки человек...

Надеюсь что власти не будут ничего скрывать, а оппозиция - не будет накручивать толпу слухами о сотнях трупах, которые прячут власти.

shmuel63 27 марта 2018 | 16:24

patrik04: "Надеюсь что власти не будут ничего скрывать," - Ну, надейся, надейся ...

putinfu 27 марта 2018 | 16:18

budweiser23: у danko_klisma последняя стадия шизофрении . Он страдает галлюцинациями, ему везде ему мерещаться хохлы .

rvs_68 27 марта 2018 | 16:14

vasilevich58: "Придворные холуи сказали 64, значит 64! "

Вот и разъяснилась новость, что "собраны все фрагменты тел". Пока не проведена генетическая экспертиза, а это время, "фрагмент тела" - не погибший на пожаре человек.

Да здравствуют придворные психологи - специалисты по поведению толпы, которые точно знают, через сколько дней можно по-тихому признать точное число погибших, дабы не было необходимости судить пол-Кемерова и значительную часть населения остальной РФ по статье "о разжигании ненависти" по признаку "госчиновник".


!!!

odobryam_s 27 марта 2018 | 16:06

Кто бы сомневался. Но только после проезда Кощея бессменного по пустой Москве.

sborisych 27 марта 2018 | 16:21

odobryam_s:
Вы не в курсе, где его самое важное яйцо?

goshan31 27 марта 2018 | 16:07

Упс!.., где эти гниды-суки одёргивающие несогласных с официальными цифрами?!

luger_max_otto 27 марта 2018 | 16:10

Будут, будут...

ha12raz 27 марта 2018 | 16:12

Глубокая гэбисткая тайна

fr_perren 27 марта 2018 | 16:13

Помню после Крымска в соцзащите в Краснодаре половина служащих работала. Я спросил почему и мне девушка говорит: всех отправили в командировку в Крымск выписывать помощь т. к не справлялись местные, по мнению ее коллег было несколько тысяч погибших и очень много пострадавших. Тете супруги повезло - на крыше спаслись, только собака утонула.

kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:13

Не врать не могут.

sborisych 27 марта 2018 | 16:24

kryymsdyk:
Ну о чём вы- это же одна из основных скреп..

noxepy666 27 марта 2018 | 16:14

Вбросы сделаны известным отморозком Женей Вольновым. Украинцем))) Всё это он уже выложил в своем канале на ютубе. Но лохи и негодяи будут и дальше орать про "горы трупов", и про то, что "царя нашего батюшку немцы подменили". Вы чего?

ukov 27 марта 2018 | 16:17

noxepy666:
Но лохи и негодяи будут и дальше орать про "горы трупов"
________________________________________________________
Это не лохи .
Это новостные редакторы Эха.
Практика такая гнусная у радио.

noxepy666 27 марта 2018 | 16:20

ukov: Редакторы, это "негодяи". А "лохи", это массы затюканных, несчастных простых людей, которым горе застилает глаза, и делает их лёгкой добычей манипуляторов.

jetsam 27 марта 2018 | 16:22

noxepy666: конечно лохам надо поверить диспетчеру карлосу, 800м самолету и скринам игры.
ибо лохи только этому и верят.

ltric 27 марта 2018 | 16:15

Стараются не портить настроение кощею в связи с подпорченной демографией.

cockeyed 27 марта 2018 | 16:20

Эху слабо опубликовать список или боится попасть под уголовную статью и присуждение звания великих пистунов?

allasc 27 марта 2018 | 16:24

что Эхо и другие ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ журналисты немогут НАРОДУ ПОМОЧЬ составить список пропавших безвести????? посор вам всем!!! позор тебе Венедиктов!!!

mikr 27 марта 2018 | 16:26

Разумеется, может вырасти, но суть-то заметки не в этом.
Суть в том, что все Эхо СТРАСТНО ЖЕЛАЕТ чтобы оно выросло.

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