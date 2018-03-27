Франция вводит обязательное дошкольное образование для детей от трех лет
Они должны будут посещать детские сады, — сообщают французские СМИ. До сих пор во Франции обязательное обучение начиналось с 6 лет.
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Они должны будут посещать детские сады, — сообщают французские СМИ. До сих пор во Франции обязательное обучение начиналось с 6 лет.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии6
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platonnekafrin 27 марта 2018 | 15:48
Дошкольное да обязательное! Небось еще, бесплатное! Поняли лягушатники, что безнадежно отстают от нашего и давай своих трёхлеток мучить!
vasilevich58 27 марта 2018 | 15:58
platonnekafrin: "Отстают от нашего"
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Уж конечно! Это видно наглядно по месту наших ведущих универов в мировом рейтинге!
Лучший из них, МГУ в третьей сотне!
kochar 27 марта 2018 | 15:50
Так лучше уже в родильные дома идти.
Глупо.
antonkon 27 марта 2018 | 15:52
Всё закономерно - Если институт семьи самоликвидируется, то кто будет заниматься воспитанием детей? На этот вопрос давно ответил Энгельс - государство конечно же.
kaban2 27 марта 2018 | 16:00
То есть они только сейчас доросли до того, что у нас было ещё во времена СССР. Вот и рассуждай после этого о том, кто от кого отстал и кому кого надо догонять.
antonkon 27 марта 2018 | 16:22
kaban2: тут речь об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ дошкольном образовании, добровольное у них и раньше было - "По данным министерства образования Франции, в 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях, однако этот показатель неоднороден в разных частях страны. Так, в этот период в Париже обучались в детских садах около 93% детей трехлетнего возраста, в то время как на Корсике этот показатель составил 87%, а на заморских территориях Франции - лишь 70%.
"Надеюсь, что благодаря этому нововведению с начала учебного года в 2019 году мы сможем исправить эту неприемлемую разницу", - сказал Э.Макрон на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране."