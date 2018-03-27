Антидопингвое агентство Великобритании подверглось мощной кибератаке
С серверов UKAD хакеры пытались похитить данные о допинг-пробах спортсменов, включая и звезд футбола. В выходные серверы UKAD подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сам антидопинговое агентство Великобритании. Взломать систему хакерам не удалось. Агентство подтвердило факт атаки и подчеркнуло, что никакие данные похищены не были. Вместе с тем, в UKAD полагают, что хакеров интересовали в первую очередь отчеты о пробах спортсменов и их антидопинговые профили в электронных базах. Это информация о нескольких сотнях спортсменов. Среди них члены олимпийской сборной Великобритании, принимавшей участие в Олимпиаде в Пхенчхане, а также игроки Английской Премьер-Лиге. Это, к слову, далеко не только британцы. В АПЛ собраны футбольные звезды со всего мира. При этом, отмечает Reuters в UKAD уверены, что за атакой стояли русские хакеры, а именно — небезызвестная группа Fency Bea», которая, как полагают на Западе, тесно связана с российскими спецслужбами. Ранее группа Fancy Bear производила взломы электронной переписки высокопоставленных сотрудников WADA и базы данных Всемирного антидопингового агентства.
Комментарии7
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odobryam_s 27 марта 2018 | 15:42
Откуда же была атака? Наверняка с Брюссельщины.... Или не, из Неметчины.... Не-не, хранцузы пакостят.... А что, Евросоюз же раздирают противоречия, страны Европы стремятся освободиться от диктата США..... И ваще, этот союз вот-вот развалится, это вам любой телевизор в ни в чем не повинной, миролюбивой и свободной России расскажет.....
ukov 27 марта 2018 | 15:55
UKAD есть что скрывать, если так перепугались.
nitsahon 27 марта 2018 | 15:43
ну что, это тоже на Россию списывать будут? ! а ну-ка еще десяток дипломатов и диплодоков выслать из UK в отместку за кибератаку...
kochar 27 марта 2018 | 15:47
Единственное что точно можно обозначить,это то ,что за атакующими стоят тяжеловесы.
max3446 27 марта 2018 | 15:54
Я так понял британское агентство подтвердило что британские спортсмены на Олимпиаде принимали допинг, как и британские футболисты? Ну как минимум теперь надо отстраить английскую сборную от участия в чемпионате мира по футболу и отобрать все медали британцев, что они выбрали. Ведь сам факт наличие этих людей в базе антидопинговой службы доказывает что они принимали запрещенные препараты
ukov 27 марта 2018 | 15:57
max3446: Ну как минимум теперь надо отстраить английскую сборную от участия в чемпионате мира по футболу и отобрать все медали британцев
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Не получится: у них допинг не государственный, а частный!
Вот такая интересная отмазка.
navy 27 марта 2018 | 16:02
А что Тереза?