Антидопингвое агентство Великобритании подверглось мощной кибератаке

С серверов UKAD хакеры пытались похитить данные о допинг-пробах спортсменов, включая и звезд футбола. В выходные серверы UKAD подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сам антидопинговое агентство Великобритании. Взломать систему хакерам не удалось. Агентство подтвердило факт атаки и подчеркнуло, что никакие данные похищены не были. Вместе с тем, в UKAD полагают, что хакеров интересовали в первую очередь отчеты о пробах спортсменов и их антидопинговые профили в электронных базах. Это информация о нескольких сотнях спортсменов. Среди них члены олимпийской сборной Великобритании, принимавшей участие в Олимпиаде в Пхенчхане, а также игроки Английской Премьер-Лиге. Это, к слову, далеко не только британцы. В АПЛ собраны футбольные звезды со всего мира. При этом, отмечает Reuters в UKAD уверены, что за атакой стояли русские хакеры, а именно — небезызвестная группа Fency Bea», которая, как полагают на Западе, тесно связана с российскими спецслужбами. Ранее группа Fancy Bear производила взломы электронной переписки высокопоставленных сотрудников WADA и базы данных Всемирного антидопингового агентства.