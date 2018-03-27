ЕСПЧ принял к рассмотрению и коммуницировал первый иск к России о сносе самостроя в Москве в феврале 2016 года

Жалоба основана на основополагающих принципах защиты права собственности от произвола, — заявил адвокат истца Рубен Маркарьян. Он подчеркнул, что в случае с ООО «Созидание» право собственности было подтверждено судебными решениями, а уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты.