ЕСПЧ принял к рассмотрению и коммуницировал первый иск к России о сносе самостроя в Москве в феврале 2016 года
Жалоба основана на основополагающих принципах защиты права собственности от произвола, — заявил адвокат истца Рубен Маркарьян. Он подчеркнул, что в случае с ООО «Созидание» право собственности было подтверждено судебными решениями, а уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты.
Комментарии11
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chapter_2 27 марта 2018 | 15:35
Международная организация Альянс прав собственности (The Property Rights Alliance) ежегодно измеряет достижения стран мира в области защиты прав собственности и публикует Международный индекс защиты прав собственности (The International Property Right Index, IPRI). IPRI учитывает 10 факторов, объединённых в три группы: The Legal and Political Environment (LP) - правовая и политическая среда, Physical Property Rights (PPR) - права на физическую собственность и Intellectual Property Rights (IPR) - права на интеллектуальную собственность. В индексе IPRI 2017 г. Россия заняла 111-ю позицию среди 127 стран мира. США находится на 14-м месте, Китай - 52-й, Украина -123-я. Спасибо В.Путину за 111-е место!
tvitov66 27 марта 2018 | 16:04
ща вдруг выяснится что бумажки "приобретенные жульническим путем" весьма дорого оцениваются нумизматами из ЕСПЧ
vaka257 27 марта 2018 | 15:39
Собянин пусть готовит деньги или в Европу ни ногой...
alexsan_der 27 марта 2018 | 15:43
vaka257: Деньги, конечно, придется заплатить, но только это сделает не Собянин, а все мы, т.к. эти деньги изымут из бюджета.
vasilevich58 27 марта 2018 | 15:55
Эти уроды живут, как цари не жили, творят беззаконие и произвол, а их самоуправство оплачивает обворованное ими же население"
Поэтому богатейшая страна по уровню жизни находится в седьмом десятке, среди дикарей.
tvitov66 27 марта 2018 | 16:06
vasilevich58: у них в Тюменской области селе Няксимволь это нормально, а теперь и в Москве это нормально
kaban2 27 марта 2018 | 16:06
vaka257:
Либеральные балбесы снова и снова трындят о вопросах, в которых не то что ничего не понимают, а еще и информации нет о том, что именно произошло. Друзья мои либеральные (у меня реально есть друзья с либеральной ориентацией), я вот искренне не понимаю: это у вас такое садомазо что-ли - пукнуть в лужу ещё до того, как что-то прояснилось, а затем выставиться на всеобщее посмешище?
vaka257 27 марта 2018 | 16:13
kaban2: всего тебе 2.95.
horseraddish 27 марта 2018 | 15:58
Готовится очередное тыкание носом в содеянное
odobryam_s 27 марта 2018 | 16:16
horseraddish: Кст, это неплохой метод! Я так отучил свою собачку (карликового пуделя) какать в квартире.... Сейчас терпит сколько нужно и гадит только на улице.... Мне остается только аккуратно подобрать рукой в пакете и выбросить в контейнер! Так что этот метод работает. Правда есть одно условие - отвечать должен сам насравший, а не вся страна за одного гаденыша....
odobryam_s 27 марта 2018 | 16:12
Думаю, скоро даже самые тупые и упертые "патриоты" убедятся, что живут в стране беззакония и безумия властей....