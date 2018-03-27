В России объявлен национальный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. По официальной информации погибших 64, в основном это дети.
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Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. По официальной информации погибших 64, в основном это дети.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии7
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platonnekafrin 27 марта 2018 | 15:35
Вот те и нормальная скрепа, пожалуйста! Траур, он лучше всякого кувшина народ объединяет.
patrik04 27 марта 2018 | 15:41
В России объявлен национальный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово...
Надо было сразу объявить, траур - это не военное положение, мобилизацию проводить не надо, отзывать офицеров из отпусков, объявлять казарменное положение и назначать комендантский час. Просто бы отменили развлекательные фильмы и передачи, и отменили рекламу по телевидению.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 15:58
Вообще в этой истории все идиоты.
Вот та овца, которая закрыла на ключ кинозалы.
Собственник-инвестор, угробивший миллионы своих денег. Ему выгодно что ли было, чтобы все сгорело? вряд ли.
Администрация, которая не стрессоустойчива абсолютно и делает всё, чтобы разозлить людей и подняться на вилах уже.
Перзидент, который, как всегда, не вовремя и не то сказал, да и не тем, а своей переодетой охране как всегда. Глупо всё.
ha12raz 27 марта 2018 | 15:37
И чо, икру жрать не будете ?
Или кисели-соловьи призывать жрать людей перестанут ?
noxepy666 27 марта 2018 | 15:46
Но это ведь не помеха для глумливых господ с Эха Москвы, правда?
virgenu 27 марта 2018 | 15:59
Уговорили Путина, оторвали от важных дел. Школа КГБ начисто очищает душу от нормальных человеческих чувств-сопереживание, сочувствие, жалость.
sasass 27 марта 2018 | 16:19
Если навальный не объявил траур , то Кремль и не подумал-бы...