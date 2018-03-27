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15:31, 27 марта 2018

Болгария объявила об отзыве для консультаций своего посла в России

Это связано с делом Скрипаля, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление болгарского правительства.
Сегодня же Ирландия стала 25-й страной, которая выслала росийских дипломатов.

Комментарии

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ukov 27 марта 2018 | 15:35

Братушки, когда памятники на Шипке демонтировать будете?

testmeter 27 марта 2018 | 15:38

ukov: Рогатый чёрт тебе братушка

odobryam_s 27 марта 2018 | 15:45

testmeter: А Болгария - европейское государство.

vasilevich58 27 марта 2018 | 15:49

ukov: "когда памятники на Шипке демонтировать будете?"
____________________________________________________________________
Про Шипку не знаю, а вот про советскую оккупацию, выбросившую Болгарию на несколько десятков лет с пути цивилизации люди ещё помнят!
Поэтому, как только появилась малейшая возможность все "братушки" равнули от "старшего брата" как от огня!

ukov 27 марта 2018 | 15:50

//Рогатый чёрт тебе братушка //
Уж помолчала бы, хохлушка!

mavviomi 27 марта 2018 | 15:52

ukov: кацап, а тебе какое дело до болгар? Ты чего это раскукарекался?

ukov 27 марта 2018 | 16:23

mavviomi:
а тебе какое дело до болгар?
_____________________________________
Хотим у них "Золотые пески" отчекрыжить.
Крым маловат для отдыха россиян.

idruker 27 марта 2018 | 16:10

ukov: Памятник болгары возвели русскому народу, который освободил их от османов в 19 веке, а не узурпаторам власти в россии века 21-го.

lion64___3 27 марта 2018 | 16:16

ukov: Как пишет в своей «Книге воспоминаний» (1991) великий князь Александр Михайлович (1866—1933), который приходился дядей последнему русскому царю Николаю II, эта фраза часто звучала, когда Александр III собирал своих приближенных: «Во всем свете у нас только два верных союзника, — любил он говорить своим министрам, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».

kottigr1 27 марта 2018 | 16:25

lion64___3: Александр III заблуждался.. В период Февральской и Октябрьской революций даже армия и флот не стали союзниками Угнетателям русского народа..

raffal 27 марта 2018 | 16:18

ukov: Братушки, когда памятники на Шипке демонтировать будете?
_______________________
Памятник на Шипке это память о братской помощи России, которой нет уже сто лет. Та Россия изнасилована и убита большевистской бандой. Нынешняя Россия это наследник сгнившего и испустившего дух СССР, о котором у болгар нет добрых воспоминаний.

compare 27 марта 2018 | 16:20

raffal: гениально простой и точный ответ...браво.

odobryam_s 27 марта 2018 | 15:36

Что ни час, то все больше свидетельств гениальной внешней политики нашега ссаря....

vvpv 27 марта 2018 | 15:39

Кто еще не пнул застывшую в неудобной позе в результате вставания с колен? В очередь!

sir_charlie 27 марта 2018 | 15:44

vvpv: ноги прочь от Наины Иосифовны!

sir_charlie 27 марта 2018 | 15:41

Пример-подсказка славянским братьям в России! )))
Когда Россия понизит уровень своего представительства в Британии и США до третьего секретаря с одновременной публикацией в Таймс и НЙ Таймс указа о присвоением третьим секретарям посольств в Бр.&США звания майора?

mavviomi 27 марта 2018 | 15:50

sir_charlie: ни болгары, ни россияне славянами не являются...

post_v 27 марта 2018 | 15:45

странно, что болгары отозвали посла для консультаций не сразу после заявлений Гундяева в Болгарии, а только сегодня....

gardaratat 27 марта 2018 | 15:49

пошли вон.

ushkujnik 27 марта 2018 | 16:00

Стыдно должно быть вам, братушки!..

Сколько раз мы вас выручали от муслимского ига? А вы как те волки из поговорки - сколько ни корми, всё под Запад раком становятся...

oldpartizan 27 марта 2018 | 16:05

ushkujnik: выручатель, дань в Грозный отправил?

idruker 27 марта 2018 | 16:14

ushkujnik: Тамбовский волк тебе братушки. Ты что ж думаешь, если твои далекие предки освобождали болгаров от турков, то сегодня ты имеешь право травить европу химической гадостью и получать снисхождения от болгаров?

raffal 27 марта 2018 | 16:20

ushkujnik: Сколько раз мы вас выручали от муслимского ига?
_________________
Это кто их выручал, совок что ли? Какое отношение имеет сегодняшняя Россия, наследник испустившего дух, недоброй памяти для болгар, СССР?
Той России-освободительницы уже нет более ста лет.

avp235 27 марта 2018 | 16:25

ushkujnik:
"Сколько раз мы вас выручали от муслимского ига?"


Спаси их бог от этаких "спасителей".

piter_ug 27 марта 2018 | 16:02

Надо не ботоксы колоть, а спину для ножичков наращивать.

hiryrg 27 марта 2018 | 16:08

Болгария отзывает. На очереди Сербия.

avp235 27 марта 2018 | 16:19

hiryrg:
У нас эмоциональные связи с Россией, но наш стратегический путь - это ЕС, - новый премьер Сербии Брнабич

goshan31 27 марта 2018 | 16:10

Упс!

kaban2 27 марта 2018 | 16:15

Ещё бы.
Им ещё за поставки оружия сирийским боевикам отвечать придется.
Надеются оттянуть свой конец. А конец уже не оттягивается :)

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