Болгария объявила об отзыве для консультаций своего посла в России
Это связано с делом Скрипаля, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление болгарского правительства.
Сегодня же Ирландия стала 25-й страной, которая выслала росийских дипломатов.
Комментарии29
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ukov 27 марта 2018 | 15:35
Братушки, когда памятники на Шипке демонтировать будете?
testmeter 27 марта 2018 | 15:38
ukov: Рогатый чёрт тебе братушка
odobryam_s 27 марта 2018 | 15:45
testmeter: А Болгария - европейское государство.
vasilevich58 27 марта 2018 | 15:49
ukov: "когда памятники на Шипке демонтировать будете?"
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Про Шипку не знаю, а вот про советскую оккупацию, выбросившую Болгарию на несколько десятков лет с пути цивилизации люди ещё помнят!
Поэтому, как только появилась малейшая возможность все "братушки" равнули от "старшего брата" как от огня!
ukov 27 марта 2018 | 15:50
//Рогатый чёрт тебе братушка //
Уж помолчала бы, хохлушка!
mavviomi 27 марта 2018 | 15:52
ukov: кацап, а тебе какое дело до болгар? Ты чего это раскукарекался?
ukov 27 марта 2018 | 16:23
mavviomi:
а тебе какое дело до болгар?
_____________________________________
Хотим у них "Золотые пески" отчекрыжить.
Крым маловат для отдыха россиян.
idruker 27 марта 2018 | 16:10
ukov: Памятник болгары возвели русскому народу, который освободил их от османов в 19 веке, а не узурпаторам власти в россии века 21-го.
lion64___3 27 марта 2018 | 16:16
ukov: Как пишет в своей «Книге воспоминаний» (1991) великий князь Александр Михайлович (1866—1933), который приходился дядей последнему русскому царю Николаю II, эта фраза часто звучала, когда Александр III собирал своих приближенных: «Во всем свете у нас только два верных союзника, — любил он говорить своим министрам, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».
kottigr1 27 марта 2018 | 16:25
lion64___3: Александр III заблуждался.. В период Февральской и Октябрьской революций даже армия и флот не стали союзниками Угнетателям русского народа..
raffal 27 марта 2018 | 16:18
ukov: Братушки, когда памятники на Шипке демонтировать будете?
_______________________
Памятник на Шипке это память о братской помощи России, которой нет уже сто лет. Та Россия изнасилована и убита большевистской бандой. Нынешняя Россия это наследник сгнившего и испустившего дух СССР, о котором у болгар нет добрых воспоминаний.
compare 27 марта 2018 | 16:20
raffal: гениально простой и точный ответ...браво.
odobryam_s 27 марта 2018 | 15:36
Что ни час, то все больше свидетельств гениальной внешней политики нашега ссаря....
vvpv 27 марта 2018 | 15:39
Кто еще не пнул застывшую в неудобной позе в результате вставания с колен? В очередь!
sir_charlie 27 марта 2018 | 15:44
vvpv: ноги прочь от Наины Иосифовны!
sir_charlie 27 марта 2018 | 15:41
Пример-подсказка славянским братьям в России! )))
Когда Россия понизит уровень своего представительства в Британии и США до третьего секретаря с одновременной публикацией в Таймс и НЙ Таймс указа о присвоением третьим секретарям посольств в Бр.&США звания майора?
mavviomi 27 марта 2018 | 15:50
sir_charlie: ни болгары, ни россияне славянами не являются...
post_v 27 марта 2018 | 15:45
странно, что болгары отозвали посла для консультаций не сразу после заявлений Гундяева в Болгарии, а только сегодня....
gardaratat 27 марта 2018 | 15:49
пошли вон.
ushkujnik 27 марта 2018 | 16:00
Стыдно должно быть вам, братушки!..
Сколько раз мы вас выручали от муслимского ига? А вы как те волки из поговорки - сколько ни корми, всё под Запад раком становятся...
oldpartizan 27 марта 2018 | 16:05
ushkujnik: выручатель, дань в Грозный отправил?
idruker 27 марта 2018 | 16:14
ushkujnik: Тамбовский волк тебе братушки. Ты что ж думаешь, если твои далекие предки освобождали болгаров от турков, то сегодня ты имеешь право травить европу химической гадостью и получать снисхождения от болгаров?
raffal 27 марта 2018 | 16:20
ushkujnik: Сколько раз мы вас выручали от муслимского ига?
_________________
Это кто их выручал, совок что ли? Какое отношение имеет сегодняшняя Россия, наследник испустившего дух, недоброй памяти для болгар, СССР?
Той России-освободительницы уже нет более ста лет.
avp235 27 марта 2018 | 16:25
ushkujnik:
"Сколько раз мы вас выручали от муслимского ига?"
Спаси их бог от этаких "спасителей".
piter_ug 27 марта 2018 | 16:02
Надо не ботоксы колоть, а спину для ножичков наращивать.
hiryrg 27 марта 2018 | 16:08
Болгария отзывает. На очереди Сербия.
avp235 27 марта 2018 | 16:19
hiryrg:
У нас эмоциональные связи с Россией, но наш стратегический путь - это ЕС, - новый премьер Сербии Брнабич
goshan31 27 марта 2018 | 16:10
Упс!
kaban2 27 марта 2018 | 16:15
Ещё бы.
Им ещё за поставки оружия сирийским боевикам отвечать придется.
Надеются оттянуть свой конец. А конец уже не оттягивается :)