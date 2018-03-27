Родственники заявили о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово...

Об этом сообщает Следственный комитет. В СК считают невозможным на данном этапе опубликовать списки погибших во избежание ошибок. По данным администрации Кемерова, пропавшими без вести после пожара числятся 38 человек. Родственники утверждают, что неизвестна судьба 85. По официальной информации погибших 64, в основном это дети.