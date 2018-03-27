Родственники заявили о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово
Об этом сообщает Следственный комитет. В СК считают невозможным на данном этапе опубликовать списки погибших во избежание ошибок. По данным администрации Кемерова, пропавшими без вести после пожара числятся 38 человек. Родственники утверждают, что неизвестна судьба 85. По официальной информации погибших 64, в основном это дети.
Комментарии27
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noxepy666 27 марта 2018 | 15:33
Ложную информацию о "сотнях погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.
На Youtube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.
Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов". Сотрудники оказались шокированы такой информацией и отметили, что по их данным число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек.
patrik04 27 марта 2018 | 15:35
Родственники заявили о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово...
А где эти сотни погибших, про которых говорили российские "терезы мэй" и "борисы джонсоны"?
noxepy666 27 марта 2018 | 15:37
patrik04: Элементарно, Ватсон! Их же Путин съел. Для этого и приезжал.
serjo1977 27 марта 2018 | 16:02
noxepy666: Путин людей не ест. Он просто забирает у них мозг. Как у тебя забрал.
mayk18 27 марта 2018 | 15:39
patrik04: 85 и 64-это уже 149(не дай Бог)-но ведь еще не разобрали завалы и не всех хватились? Может и врут про сотни-да разве ж кто хочет чтоб это правдой оказалось? Но правду знать хотят все.
vasilevich58 27 марта 2018 | 15:44
mayk18: И 85 пропавших наверняка не окончательная цифра!
Стремление скрыть истинные масштабы трагедии с помощью подписки о неразглашении однозначно свидетельствуют об этом.
patrik04 27 марта 2018 | 15:46
mayk18:
Не в конкретной цифре дело, паникёры, бузотёры и ротозеи выдвинули бредовую идею - власти скрывают масштабы трагедии, что уже выкопали 200 могил на кладбище. Как будто можно от родственников и знакомых скрыть, что их близкий погиб на пожаре и незаметно его похоронить.
cockeyed 27 марта 2018 | 16:16
mayk18: К твоему глубокому огорчению все завалы разобрали и численность соответствует опубликованному списку, а тех кого не нашли ищи у себя в своей тупой голове.
skier64 27 марта 2018 | 15:45
patrik04: Макак савушкинский Macaca Savushki – один их недавно выделенных подвидов вида макака северо-западного Macaca Corum (ранее уже был выявлен, изучен и описан еще один подвид - макак ольгинский Macaca Holguin) рода приматов из семейства мартышковых.
Макак савушкинский находится в близком родстве с макаком ольгинскитм и ранее оба подвида входили в состав вида макака северо-западного Macaca Corum, однако такая классификация была признана полифиличной и по результатам углублённых исследований, эти подвиды были разделены.
Об образе жизни макака сашкинского пока известно мало, вероятно, он частично совпадает с образом жизни макака ольгинского. Он активен в любое время суток, живёт в группах, состоящих из нескольких самок и самцов, правда без подрастающего поколения. Нечистоплотен, может с упоением играть с собственными фекалиями. Всеяден, но предпочитает питается отбросами и падалью.
Макак савушкинский имеет сходный с ранее выделенным макаком ольгинским набор поведенческих реакций, но отличается от последнего повышенным уровнем постоянных внутренних противоречий, возникающих между желанием совершать одни действия и необходимостью осуществлять совершенно другие, что является источником непрерывного стресса. Скрытые от окружающих желания макака савушкинского часто входят в конфликт с реальностью и разрушительно действуют на поведение последнего.
Указанные отличия и ряд поведенческих особенностей культурного характера дополнительно обосновывают необходимость выделения Макака савушкинского (Macaca Savushki) в отдельный подвид.
serjo1977 27 марта 2018 | 16:00
patrik04: Слава Богу (извиняюсь за двусмысленность), если действительно 67, а не 367... :-((
vlabumur 27 марта 2018 | 16:09
patrik04: noxepy666 А где эти сотни погибших
++++++++++++++++++++++++++
41 один ребенок сгорел,этого мало?
noxepy666 27 марта 2018 | 16:18
vlabumur: Ну так чего орёшь про "сотни трупов", Дездемона? Помолился уже после обеда, не?
kryymsdyk 27 марта 2018 | 15:40
noxepy666: Долго ваша Прижопинская контора рожала эту сказку?
azt 27 марта 2018 | 15:51
kryymsdyk: Ну зайдите на его канал.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:05
azt: А у Дон Карлоса есть канал?
noxepy666 27 марта 2018 | 15:54
kryymsdyk: Власти Германии выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH).
kryymsdyk 27 марта 2018 | 16:06
noxepy666: Миллеру должно быть это интересно.
mayk18 27 марта 2018 | 15:36
Что то совсем заврались в СК? То только 64 и точка,теперь еще 38 пропавших без вести, родственники говорят о 85 пропавших а в заголовке СК говорится от 69 пропавших..
Это все нужно сложить или отнять чего-правду хоть когда нибудь, скажут в СК или в МЧС или в ФСБ или в...
noxepy666 27 марта 2018 | 15:40
mayk18: Поросёночек, правда в том, что основной массе здешних пикейных жилетов нужна ситуация при которой "чем хуже, тем лучше", как говорил один уважаемый человек. И что бы сейчаснепредпринимала власть, что бы не озвучивала, ответом будет улюлюканье негодяев, и лохов, которые сто лет назад с готовностью верили в то, что "царя подменили", а сегодня в "700 трупов".
chibisneo 27 марта 2018 | 15:54
noxepy666: Получи копеечку юродивый. Езжай в Кемерово и выступи на митинге, вернёшься живой?
ruslanvlad 27 марта 2018 | 15:38
Данные по количествам жертв детей засекречены были сразу, особенно по детям. Днём в двух кинозалах торгового центра кто был на мультике? Это были дети, которым давали билеты от школ на мультик, каникулы сейчас, у кого дети есть знают. Считайте сами сколько в залах (!) могло быть детей! Около 400! Нужно кому-то прятать горе народа и сбавить градус перед инагурацией!
ruslanvlad 27 марта 2018 | 15:42
Интересно, почему мои комментарии блокируют? Я писал всего лишь о том, чтоб люди сами прикинули возможное количество жертв в кинотетрах на дневных сеансах мультиков... Это никак не официальные цифры. Ну, легче и приятнее верить ФСБ, они лучше знают, как правильно писать комментарии.
noxepy666 27 марта 2018 | 15:48
ruslanvlad: Котик, не льсти себе))) Кому ты нужен?)))
mariupol1953 27 марта 2018 | 15:57
Детки,сгоревшие в Кемерово,простите,пожалуйста,если можете,эту безумную массу "избирателей",которые перевыбрали создателя системы тотальной коррупции,плоды которой мы будем пожинать ещё 6 лет,как минимум.Не хватает эмоций выразить скорбь и бессилие...мы ничего не можем потребовать,никого не можем выбрать....одних назначают,другого,незаконно,представляют народу,как спасителя.Детки,простите наше безумие,Мы вас не сумели сберечь...не сумели.
noxepy666 27 марта 2018 | 16:16
mariupol1953: Ты от чьего имени сейчас кликушествуешь, поросёночек?
cockeyed 27 марта 2018 | 16:12
Вообще-то есть список пропавших без вести - откуда взята цифра 85? Сейчас просматривал не российские интернет-сайты и диву давался - у них там оказывается известно всё, а у нас нечего и список доходит почти 200 человек! Откуда берут списки люди которые на карте не знают где находится Кемерово? Сколько можно терпеть этих лжесвидетелей из прибалтики и Украины?
kaban2 27 марта 2018 | 16:22
Мне очень жаль, что в нашем Уголовном кодексе ещё нет статьи за распространение заведомо ложных новостей о последствиях стихийных бедствий. Подумал об этом ещё несколько лет назад, когда во время наводнения в Крымске яблочник подонок Митрохин специальнонагнетал о том, что власти специально открыли шлюзы, и много наивных идиотов поверили в это. За такие умышленные вбросы, заведомо ложные, надо сажать, чтобы другим дебилам неповадно было.