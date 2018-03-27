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15:05, 27 марта 2018

Власти Исландии поддержали бойкот чемпионата мира по футболу

Руководители страны не приедут в Россию на мундиаль, что не скажется на участии исландской сборной в этом турнире. Исландия присоединилась к дипломатическому бойкоту. Это означает, что официальные лица с северного острова на мундиаль не приедут. Ни президент, ни члены правительства. По информации ТАСС, посла России в Исландии Олега Васильева специально вызвали в министерство иностранных дел островного государства, чтобы сообщить об этом. Все это, правда, не относится непосредственно к футболу. Сборная Исландии чемпионат мира не бойкотирует и бойкотировать не собирается. Команда, которая два года назад влюбила в себя весь Старый Свет на чемпионате Европы, готовится к мундиалю, где ей предстоит сыграть с Аргентиной, Нигерией и Хорватией. О дипломатическом бойкоте чемпионата мира также объявила Великобритания. На матчах мундилая не появятся ни министры, ни члены королевской семьи. Не приедете в Россию и президент Польши Анджей Дуда, который, однако, сделал оговорку, допустив, что посетит финальный матч, если в нем будет участвовать польская сборная. Ранее сообщалось, что к дипломатическому бойкоту могут присоединиться Австралия и Япония.

Комментарии

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snikkersnepper 27 марта 2018 | 15:10

На Чемпионате мира, как и на любом спортивном мероприятии главными являются два вида участников:

1. футболисты (спортсмены)
2. болельщики

Больные животные вроде руководства Исландии или британской королевской семьи в этот список не входят.

avp235 27 марта 2018 | 15:15

snikkersnepper:
"Мы ликвидируем шпионскую сеть РФ в нашей стране и не дадим восстановить ее", - Тереза Мэй

vasilevich58 27 марта 2018 | 15:25

Духа вообще перенести чемпионат из РФ у мирового спортивного сообщества нет.
Позор Олимпиады 36-го года в Берлине ни чему не учит!

sborisych 27 марта 2018 | 15:19

snikkersnepper:
А ты пожалуй что и не животное.. Ты микроб.

mnk42 27 марта 2018 | 16:06

snikkersnepper: Ты ещё по деревья лазил, и хвост у тебя не отпал, когда королева Англии уже пользовалась авторитетом в мире! Историю надо учить, животное...

leon0109 27 марта 2018 | 15:11

Молодцы!!! Только бойкот!!!

len56 27 марта 2018 | 15:11

Ещё неделя-другая и всё будет серьёзнее.
Начнут отказываться сборные.

Для России это хорошо-не надо позориться таким футболом!

odobryam_s 27 марта 2018 | 15:33

len56: Да и для нашей косолапой сбродной это единственный шанс стать чемпионом мира! Но если приедет хоть одна сборная - выше второго места наши перекормленные деньгами нарциссы с гипертрофированным самомнением не поднимутся....

vv61 27 марта 2018 | 15:38

len56: конечно и сборные начнут отказываться, из тех, которые не попали в финал. Каклы уже отказались)))

aleksei123m 27 марта 2018 | 15:15

Очень хорошо. Пусть тов. Пу развлекается с тов. Ыном.
Жалко Бокасса не дожил.

boseal 27 марта 2018 | 15:17

Слава богу хватает ума у властей не вмешивать спортсменов.

grossalexis_032018 27 марта 2018 | 15:26

boseal: В отличие от Рашковани в Исландии главные граждане, а не чучела сами себя переизбирающие и назначаемые. Исландцы даже первого короля сами себе выбрали на всеобщем собрании жителей острова !!!

ukov 27 марта 2018 | 15:32

grossalexis_032018:
Исландцы даже первого короля сами себе выбрали на всеобщем собрании жителей острова !!!
__________________________________________________
Молодцы исландцы!
Но в части демократии крымчане им фору дадут.

boseal 27 марта 2018 | 15:38

grossalexis_032018: "Рашкования", "чучела" - найдите собеседника себе под стать, мой друг, а я, увы, не всегда понимаю о чем Вы.

grossalexis_032018 27 марта 2018 | 15:55

boseal: Да все ты прекрасно понимаешь дружище 4)) Эти персонажи Кафки не стоят очередного бана, за откровенность ;))
В Рашковани - смеси Раши и Тмутаракани живут рашкованцы - вырожденный минимум-миниморум россиянина по интеллекту и сознанию ;))

mnk42 27 марта 2018 | 16:08

boseal: И что ж такой недогадливый?

odobryam_s 27 марта 2018 | 15:30

Очередной оглушительный успех нашей миролюбивой внешней политики... По мне так хватит уже Кощею Бессменному всех переигрывать, не?

vlabumur 27 марта 2018 | 15:51

Исландии уважение.

bmrt 27 марта 2018 | 16:00

Нерукопожатный президент уверенно ведёт несчастливую страну к полному игнору на всех уровнях...

rolar 27 марта 2018 | 16:02

И команду не пускать. бойкот так бойкот.

kaban2 27 марта 2018 | 16:12

Новость подана так, как будто это что-то очень плохое и негативное.
Хотя на самом деле это просто прекрасно.
Чем меньше чиновников всех рангов и всех стран на этом в меру интересном мероприятии, тем оно лучше.

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