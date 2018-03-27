Власти Исландии поддержали бойкот чемпионата мира по футболу

Руководители страны не приедут в Россию на мундиаль, что не скажется на участии исландской сборной в этом турнире. Исландия присоединилась к дипломатическому бойкоту. Это означает, что официальные лица с северного острова на мундиаль не приедут. Ни президент, ни члены правительства. По информации ТАСС, посла России в Исландии Олега Васильева специально вызвали в министерство иностранных дел островного государства, чтобы сообщить об этом. Все это, правда, не относится непосредственно к футболу. Сборная Исландии чемпионат мира не бойкотирует и бойкотировать не собирается. Команда, которая два года назад влюбила в себя весь Старый Свет на чемпионате Европы, готовится к мундиалю, где ей предстоит сыграть с Аргентиной, Нигерией и Хорватией. О дипломатическом бойкоте чемпионата мира также объявила Великобритания. На матчах мундилая не появятся ни министры, ни члены королевской семьи. Не приедете в Россию и президент Польши Анджей Дуда, который, однако, сделал оговорку, допустив, что посетит финальный матч, если в нем будет участвовать польская сборная. Ранее сообщалось, что к дипломатическому бойкоту могут присоединиться Австралия и Япония.