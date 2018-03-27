Ирландия присоединилась к 24 странам, которые объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Как отмечается в заявлении ирландского МИДа, аннулирована аккредитация одного сотрудника российского посольства. В том же заявлении Ирландия выразила соболезнования России в связи с пожаром в торговом центре Кемерова.
Комментарии11
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a_111111 27 марта 2018 | 15:09
Ну Ирландия любовью к Британии не отличается, видимо были использованы веские аргументы...
evgolius7 27 марта 2018 | 15:19
Если так будет продолжаться и дальше - скоро кокаин практически негде будет купить!
mymymy 27 марта 2018 | 15:47
evgolius7: Хуже того, даже Лихтенштейн объявил о высылке 0,7 (ноля целых семи десятых) российского дипломата.
vlabumur 27 марта 2018 | 15:21
a_111111: видимо были использованы веские аргументы...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что может быть весомей хим атаки?
a_111111 27 марта 2018 | 15:23
vlabumur: Угроза отказаться от Белфасткого соглашения или попытка пересмотреть его.
raffal 27 марта 2018 | 15:32
a_111111:
Стало быть, что решения руководство Ирландии принимает под угрозой Лондона инициировать вооружённый конфликт в Северной Ирландии? А так, Дублин преисполнен симпатии к России и лично Путину?
Тут, на этой ветке, один "патриот" (строго закавычено!) прокомментировал присоединение Австралии к дипломатическому демаршу, тем, что "еще одна страна продемонстрировала свое подпиндосничество и отсутствие собственного мнения".
То есть, он считает, что истинно собственное мнение и настоящий суверенитет, это, что нравится Путину и его шпане.
Ну-ну...
leon0109 27 марта 2018 | 15:13
Спасибо гражданам Ирландии!
mymymy 27 марта 2018 | 15:52
leon0109: Да, теперь вам, украм, будет легче пережить очередное повышение коммунальных тарифов.
volkov_25 27 марта 2018 | 15:28
Интересно какой следующий шаг царя будет, что бы окончательно разорвать отношения со всеми странами до последнего дипломата.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 15:28
Прям олимпиада какая-то
cereo 27 марта 2018 | 15:30
" модные тётки " дипломатов в панике по всему миру, кто следующий?!! в москву, в москву!!!!!! и наверное рушатся планы поставок кокса? кокс растёт в цене? кто знает?