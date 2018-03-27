Стихийный мемориал жертвам пожара в Кемерове возник в центре Петербурга, на Дворцовой площади
Гвоздики, розы, детские игрушки. Петербуржцы приносят их и оставляют у Александровской колонны. Мемориал горожане организовали напротив Зимнего дворца. Если поднять взгляд вверх, то можно увидеть, что ангел со столпа смотрит прямо на это место. Люди останавливаются у мемориала, некоторые из них не могут сдержать слёз. Приходят возложить цветы и игрушки мамы с детьми. Днём на площади людно, там традиционно гуляют туристы. Иностранцы спрашивают у экскурсоводов и прохожих подробности о мемориале, о том, чему он посвящен. Между тем, несколько часов назад на Дворцовую приехали игроки и персонал сборной России по футболу. Они также возложили цветы и почтили память погибших кемеровчан. Ещё до официального объявления государственного траура, руководство Эрмитажа приняло решение приспустить флаг России на Зимнем дворце.
Комментарии4
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noxepy666 27 марта 2018 | 15:26
Ложную информацию о "сотнях погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.
На Youtube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.
Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов". Сотрудники оказались шокированы такой информацией и отметили, что по их данным число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек.
lnmanusnostras1 27 марта 2018 | 15:35
noxepy666: угу, я даже написал, чтобы поставили это в сетку на сайте если у них совесть есть на эхе, чтобы люди видели какие есть мрази и как ими манипулируют!
vlabumur 27 марта 2018 | 15:40
Молодцы Петербуржцы!
А игроки сборной России по футболу такие же граждане,.не нужно их выделять.
noxepy666 27 марта 2018 | 15:44
vlabumur: Молилась ли ты сегодня после обеда, Дездемонда?