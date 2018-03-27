Стихийный мемориал жертвам пожара в Кемерове возник в центре Петербурга, на Дворцовой площади

Гвоздики, розы, детские игрушки. Петербуржцы приносят их и оставляют у Александровской колонны. Мемориал горожане организовали напротив Зимнего дворца. Если поднять взгляд вверх, то можно увидеть, что ангел со столпа смотрит прямо на это место. Люди останавливаются у мемориала, некоторые из них не могут сдержать слёз. Приходят возложить цветы и игрушки мамы с детьми. Днём на площади людно, там традиционно гуляют туристы. Иностранцы спрашивают у экскурсоводов и прохожих подробности о мемориале, о том, чему он посвящен. Между тем, несколько часов назад на Дворцовую приехали игроки и персонал сборной России по футболу. Они также возложили цветы и почтили память погибших кемеровчан. Ещё до официального объявления государственного траура, руководство Эрмитажа приняло решение приспустить флаг России на Зимнем дворце.