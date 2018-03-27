Генпрокуратура инициировала проверки безопасности торговых центров по всей России

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной: «По поручению первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана прокурорами субъектов с привлечением органов МЧС организованы проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры. При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона, прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение». Куренной подчеркнул, что вместе с прокурорами объекты будут осматривать сотрудники МЧС.