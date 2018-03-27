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15:02, 27 марта 2018

Генпрокуратура инициировала проверки безопасности торговых центров по всей России

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной: «По поручению первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана прокурорами субъектов с привлечением органов МЧС организованы проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры. При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона, прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение». Куренной подчеркнул, что вместе с прокурорами объекты будут осматривать сотрудники МЧС.

Комментарии

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sadda 27 марта 2018 | 15:06

К сожалению случившаяся трагедия закономерна, вся система заточена на то чтобы воровать, брать взятки, врать. Безответственность стала нормой. И конца-края этому не видать.

evgolius7 27 марта 2018 | 15:11

Генпрокуратура инициировала проверки безопасности торговых центров по всей России

После хромой лошади было так же.
Результат проверок виден в Кемерово.
Хоть бы пластинку меняли иногда.

vasilevich58 27 марта 2018 | 15:32

Размеры взяток пожарным, а так же количество невыполнимых предписаний в ближайшее время возрастёт в разы.
Именно это гарантирует повторение подобных инцидентов в будущем!

gordy 27 марта 2018 | 16:05

Запасные выходы распечатают?

sborisych 27 марта 2018 | 16:18

gordy:
Да это ли цель?

sborisych 27 марта 2018 | 16:16

evgolius7:
Вы неправы- ну как это "было так же"? Совсем не так. После каждой и любой проверочной кампании проверяльщики значительно улучшают своё материальное положение.. А ручейки совершенно неестественным для физической природы образом стекаются в полноводные реки (потоки различных денежных знаков), текущие снизу вверх...

fig__wam 27 марта 2018 | 15:12

sadda: Ребята делают вид, что не знают, что обязаны выполнять эту работу в повседневном порядке.
Тогда таких трагедий не будет.
А пока царствует компанейщина и пиар на фоне повседневного разгильдяйства и взяточничества так все и будет продолжаться.

nikvol 27 марта 2018 | 15:20

sadda: вся система заточена на то чтобы воровать, брать взятки, врать
==================================
Всё, о чём коммунисты врали нам 70 лет, оказалось правдой. (с)

sandeni 27 марта 2018 | 15:23

sadda: А кто вопил об излишней активности контролирующих органов (пожарных) и требовал прекратить кошмарить малый и средний бизнес?

mikegolubchik 27 марта 2018 | 15:52

sandeni: А кто вопил об излишней активности контролирующих органов (пожарных) и требовал прекратить кошмарить малый и средний бизнес?
------------
Путин вопил и требовал. Правительство вопило и требовало. Неоднократно. Потом запретил проверки, а потом продлил запрет проверок до 2022 перед выборами и похвалялся этим. И, кстати даже не собирается отменять это запрет проверок. Или вы думали это все Явлинский или Навальный сделали? Они и слов-то таких глупых не произносили.

Потому что власть занимается поппулизмом и не может нормальными методами справится с коррупцией проверяющих. В нормальных странах с этим справляются другие независимые ветви власти. Суды, депутаты, пресса независимая куда можно пожаловаться или эффективно оспорить незаконные действия проверяющих, если они занимаются вымогательством.

А в России нет независимый от исполнительной власти других ветвей власти. Все подчиняется силовикам и оспорить их действия в реальности невозможно.

platonnekafrin 27 марта 2018 | 15:06

Мы с Тамарой ходим парой... Надеюсь, хоть форму разную оденут, а то по лицам не поймешь, где кто.

grigol331 27 марта 2018 | 15:20

platonnekafrin: tks: Надеюсь, хоть форму разную оденут, а то по лицам не поймешь, где кто
_____
и кому уже забашлял, а перед кем еще "в долгу".

tks 27 марта 2018 | 15:10

А то, что закрывают запасные выходы в соответствии с "антитеррористическими" инструкциями ФСБ и МВД - это также "проверять" будут?

odobryam_s 27 марта 2018 | 15:23

tks: За закрытые выходы взятки будут брать прокурорские, за открытые - гебушники. За отсутствие таковых - пожарные. ... Выбирать бизнесу. Ничего не поделаешь, страна такая....

sandeni 27 марта 2018 | 15:26

Запасные выходы не закрываются а контролируются, что бы они не стали запасными входами. Ставьте там посты охраны.

rogerrabbit 27 марта 2018 | 15:57

sandeni: Ставьте там посты охраны.

спасибо за совет, добрый человек

я правильно понимаю, что все эти "посты охраны" вы готовы оплатить?

income 27 марта 2018 | 15:14

В следующий раз это может оказаться жилой комплекс с паркингом под ним или стадион, или больница, или школа. Всё ведь не проверишь. Нужно не проверять, а тщательно расследовать. И после расследования точечно исключать причину на всех типах объектов. Например, запертые двери на путях эвакуации или что-то подобное. А может, и не запертые, а просто запломбированные пластиковой пломбой. Но как расследовать, если во многих случаях собственником крупного объекта (например, шахты) является человек близкий власти!

plank1957 27 марта 2018 | 15:16

Очередная кампания по сбору дополнительных оброков.

ha12raz 27 марта 2018 | 15:17

Кому война, кому отжим бабла.

alexander25101977 27 марта 2018 | 15:18

В курятнике переполох. Но это временно. потом всё стихнет. До следующей трагедии. Не дай Бог.

odobryam_s 27 марта 2018 | 15:19

Прокурорские озолотятся! Мысленно даже последний плюгавы прокуроришко уже на Мальдивах....

sandeni 27 марта 2018 | 15:21

А что Титов? А где Титов? Как дела с защитой малого бизнеса?
Вот и закончилась эпопея с либерализацией малого и среднего бизнеса в России!
Малый бизнес не выдержал экзамен на самостоятельность, не хватает ответственности и самоконтроля.

После этого случая не будут раздаваться вопли о предвзятости пожарных с проверками и прекратятся требования о прекращении кошмарить бизнес. Надо проверять и надо кошмарить.
Если государство не будет кошмарить малый бизнес - малый бизнес будет кошмарить государство.
Так оно и получилось!

alexander25101977 27 марта 2018 | 15:39

sandeni: Речь шла о налоговых каникулах, а не о надзорных. Тебе лапши на уши навешали, а ты сидишь и радуешься. Никто никогда не отменял пожарные проверки. Это просто пожпозор так отмазался, перепутав "налоговый" с "надзорный". Ибо там такие же олухи, как и ты. Только там олухи бабло зарабатывают, не проводя проверки, а ты бесплатно глючишь.

vlabumur 27 марта 2018 | 15:23

Махание кулаками после драки.

ha12raz 27 марта 2018 | 15:31

Хоть один прокурор ухом или рылом понимает что то в пожарной безопасности ?

ladyirina 27 марта 2018 | 15:31

Очередная "кампания", которая превратится в распил денег и обмен взятками.

(комментарий скрыт)

ramus 27 марта 2018 | 15:53

Проснулись.

vvbetin 27 марта 2018 | 15:58

страшно обидно что пожарники и проверяющие сидящие в своих креслах за подпись и взятки ПОКУПАЮТ СМЕРТИ ДЕТЕЙ! позор стране и власти которая это допускает..
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ЭТИМ ДЕТСКИМ ДУШАМ АНГЕЛАМ!!!

(комментарий скрыт)

sasass 27 марта 2018 | 16:16

При коррупированной системы власти ни одна проверка полезной не может быть для народа , потому что в России все продается и покупаются и пользу имеют только проверяющие органы власти ...

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