Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торговом центре в Кемерово
Как сообщает информированный источник «Интерфакса», собраны все фрагменты тел. По последним официальным данным при пожаре погибли 64 человека, в том числе 40 детей.
В Кемерово собраны данные о 85 пропавших без вести после пожара – этим занимается штаб, созданный родственниками. Эту информацию планируется передать полицейским.
Как стало известно, при выдаче тел погибших родственников просят подписать документ о неразглашении. В Следственном комитете это объясняют интересами потерпевших. Московский адвокат Калой Ахильгов заявил «Эху Москвы» о том, что это незаконно.
В Следственном комитете отмечают, что взятие подписки о неразглашении предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством, но эта формальность не должна препятствовать процедуре опознания и выдачи тел.
Комментарии19
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skanon 27 марта 2018 | 15:06
Не в отставку, а - на нары! Всех их.
el_borz 27 марта 2018 | 15:09
Фрагменты???
skanon 27 марта 2018 | 15:28
el_borz, Путлера и его прихвостней, целыми или во фрагментах.
rvs_68 27 марта 2018 | 15:10
Новость: "...собраны все фрагменты тел. "
Интересна формулировка "фрагменты тел" - она позволяет не увеличивать количество найденных сгоревших людей.
Пока, по крайней мере.
Специалисты-эксперты, выскажитесь, чего бывает на пожарах подобного рода (без взрывов) больше: фрагментов тел или собственно тел?
!!!
el_borz 27 марта 2018 | 15:15
rvs_68: При пожарах бывают останки тел, но никак не фрагменты.
georg100 27 марта 2018 | 15:17
Я не понимаю, зачем нужен мер, губернатор, МЧС, МВД, и остальная пи...добратия, если сбором данных о пропавших без вести после пожара занимается штаб, созданный родственниками ????
agriment 27 марта 2018 | 15:37
el_borz:15:15 " При пожарах бывают останки тел, но никак не фрагменты."
- При пожаре, как доложил Путину главный МЧС ник 600градусов, с закрытыми дверьми кинозалов, с обрушением перекрытий между 3 и 4 этажами, какие фрагменты?
там пепла не осталось,
поэтому и мудрят с численностью, скорее сами не знают..... сосчитали только тела, которые достали.
rihard 27 марта 2018 | 15:18
rvs_68: В осном конечно в таких случаях тело сохраняется , но могут переламываться ноги, руки , наиболее тонкие части . При эвакуации тел сгоревших в авиакатастрофе, мы складывали отвалившиеся кисти рук, руки рядом с найденными рядом теломами.
popov_m 27 марта 2018 | 15:14
Начальник сказал 64, значит 64 и ни покойным больше!
ginbin_ 27 марта 2018 | 15:29
popov_m: Остальное от Обамы.
noxepy666 27 марта 2018 | 15:24
Ложную информацию о "сотнях погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.
На Youtube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.
Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов". Сотрудники оказались шокированы такой информацией и отметили, что по их данным число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек.
alexander25101977 27 марта 2018 | 15:25
Ну вот. Для этой власти все мы фрагменты. И даже ватники глупенькие, которые почему-то считают, что им достанется "кусочек США", когда их в анимации разбомбит лилипутин. Кусочек путинского говна им - да - достанется.
jetsam 27 марта 2018 | 15:27
@ в том числе 40 детей. @
надо не "при пожаре погибли 64 человека...", а "при пожаре погибли 40 детей и 24 взрослых".
не в том числе. в основном.
ginbin_ 27 марта 2018 | 15:27
Фрагмент Хуйла не нашли?
just4fun 27 марта 2018 | 15:27
казалось бы, случилась беда. стечение ужасных обстоятельств. не работала сигнализация, заперты люди в залах, много детей, охранники только для вида, паника...Но зачем при этом уменьшать количество пострадавших? :( ну нельзя же быть настолько бессовестными. И если бумажка о неразглашении может остановить бабушку или жену с детьми, когда их отец погиб в сириях, им же надо как то жить. то смысл ее для родителей, которые потеряли детей?...Жалко, Жалко детей...второй день уже в состоянии шока всей семьей находимся...
gogiagiorgi 27 марта 2018 | 15:28
Мои соболезнований семям погибщих...
Царство небесное всем погибщим!
Сколько детеи, Господи!... Сколько детей...
Мне больно за детей!
За каждого...
Их привезли для развлечении... их привезли, чтобы доставить радость...
Мне больно...
vasya_von_smetankin 27 марта 2018 | 15:28
Несменяемость власти рождает коррупционную вертикаль, в которую вовлечены все, от первого лица до последнего охранника и вахтёра.
Коррупционная вертикаль игнорирует правила. Она выдаёт фальшивые разрешения, закрывает глаза на нарушения, экономит на всем, на чем можно - от материалов до обучения сотрудников. В коррупционной вертикали всем все равно и никто не думает о последствиях своих действий - ни президент, ни охранник.
А потому будет только хуже и хуже...
neitral_n 27 марта 2018 | 15:35
Было 3 сгоревших кинозала, 2 из которых, преимущественно с детьми, закрыли на просмотр, откуда и не смогли они выбраться. Залы были достаточно заполнены. Там что в каждом по 30 человек сидело?
yuriykyvich 27 марта 2018 | 15:35
О том что погибло 64 человека объявили еще вчера, а "поисковую операцию, разборку завалов и собирание вех "фрагментов тел" сегодня? И где 85 пропавших без вести, может это и есть те "фрагменты", которые спасатели извлекли из под завалов?
И все таки, ЗАЧЕМ у пострадавших брали подписки, и что они не должны "разглашать", то что у них погибли дети и близкие?