Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торговом центре в Кемерово

Как сообщает информированный источник «Интерфакса», собраны все фрагменты тел. По последним официальным данным при пожаре погибли 64 человека, в том числе 40 детей.

В Кемерово собраны данные о 85 пропавших без вести после пожара – этим занимается штаб, созданный родственниками. Эту информацию планируется передать полицейским.

Как стало известно, при выдаче тел погибших родственников просят подписать документ о неразглашении. В Следственном комитете это объясняют интересами потерпевших. Московский адвокат Калой Ахильгов заявил «Эху Москвы» о том, что это незаконно.

В Следственном комитете отмечают, что взятие подписки о неразглашении предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством, но эта формальность не должна препятствовать процедуре опознания и выдачи тел.