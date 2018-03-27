Афганские талибы обратились к властям Узбекистана
Они выразили желание принять участие в конференции по Афганистану, которая сейчас проходит в Ташкенте. Обращение поступило к сотруднику администрации президента Узбекистана в Твиттере, — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в узбекском МИДе. Впрочем, заявка не была рассмотрена, так как поступила слишком поздно.
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