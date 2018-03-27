Министр иностранных дел Великобритании поблагодарил страны, которые приняли решение выслать российских дипломатов
Министр назвал это «беспрецедентным глобальным ответом». Он подчеркнул, что действия Великобритании в отношении России это не размолвка с народом России, а только с Кремлем и нынешними российскими властями.
Напомним, о высылке российских дипломатов объявили 24 страны. Это сделано в знак солидарности с Великобританией, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Юлия.
Комментарии7
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sveklotron_7 27 марта 2018 | 14:41
А тем временем...
"Власти Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2»
Солидарность солидарностью, а бабло-балом))
russkie_za_sverjenie 27 марта 2018 | 14:42
sveklotron_7: Обгадился плешьфюрер и во внутренней политике (крайний пример - Кемерово) и во внешней (крайний пример в этой новости).
n_a_t_a7777777 27 марта 2018 | 14:46
sveklotron_7:
Англосаксы гадЮт. Для меня не очевидно , что Скрипалей отравила Россия. Где доказательства???
glotov 27 марта 2018 | 14:46
Министр назвал это «беспрецедентным глобальным ответом». Сами глобально замутили, сами же глобально ответили. Действительно, беспрецедентно по цинизму.
boseal 27 марта 2018 | 14:49
Великобритания в данном случае похожа на недалекую и капризную девушку, которая сама создала проблему, а затем сама же обиделась на нее, лихо назначив виновных и не потрудившись этим виновным хоть что-либо внятно объяснить.
P.S. Позже выяснилось. что у этой "истерички" еще и таких же подруг немало.
ushkujnik 27 марта 2018 | 14:50
Клоунада Запада в солидарности с провокацией Британии...
Придурки, на что вы надеетесь? Что добиваетесь?..
Идиоты, никогда вы не поставите Россию на колени!
А вот пупки свои надорвёте...
sculll 27 марта 2018 | 14:53
Ты давай деньги, сворованные у России арестовывай, а не дипломатов высылай.