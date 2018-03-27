Министр иностранных дел Великобритании поблагодарил страны, которые приняли решение выслать российских дипломатов

Министр назвал это «беспрецедентным глобальным ответом». Он подчеркнул, что действия Великобритании в отношении России это не размолвка с народом России, а только с Кремлем и нынешними российскими властями.

Напомним, о высылке российских дипломатов объявили 24 страны. Это сделано в знак солидарности с Великобританией, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Юлия.