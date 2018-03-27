Суд признал виновным в вымогательстве криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой

На скамье подсудимых еще 10 человек, они также признаны виновными, — сообщает корреспондент

Коммерсанта из зала суда. Приговор будет зачитываться в течение нескольких дней. Сообщается, что Калашов слушает приговор спиной к судье. Ранее гособвинение попросило для него 10 лет колонии строгого режима