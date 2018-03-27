Суд признал виновным в вымогательстве криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой
На скамье подсудимых еще 10 человек, они также признаны виновными, — сообщает корреспондент
Коммерсанта из зала суда. Приговор будет зачитываться в течение нескольких дней. Сообщается, что Калашов слушает приговор спиной к судье. Ранее гособвинение попросило для него 10 лет колонии строгого режима
Комментарии2
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fig__wam 27 марта 2018 | 14:44
ФСЬ победило МВД и СК в этой локальной
fig__wam 27 марта 2018 | 14:47
ФСБ победило МВД и СК, а также воров. в этой локальной схватке и показало кто в доме хозяин.
Бизнесмены должны знать, что феэсбешная крыша самая надежная и перебила воровскую.