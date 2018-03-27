Москвичи смогут почти память погибших в Кемерове на Манежной площади
Создать такое место распорядился мэр столицы Сергей Собянин: «В Кемерово произошла страшная трагедия. Ко мне обратился председатель Общественной палаты по организации места для выражения памяти и скорби погибшим в Кемерово. Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади, все необходимые мероприятия провести в короткие сроки, в короткое время, так, чтоб было удобно москвичам прийти, возложить цветы и отдать память погибшим». Собянин добавил, что место должно быть организовано в самое ближайшее время.
Комментарии5
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russkie_za_sverjenie 27 марта 2018 | 14:38
Лично я из траура с марта 2014 не выходил. А 18 марта 2018 надо сделать Днем беспросветности и смерти в России.
skolzki 27 марта 2018 | 14:52
russkie_za_sverjenie: Либроидные ,израильские и украинские недоблогеры с Эха пиарщики на детских костях , просто последуйте совету Шария и помолчите .Анатолий Шарий
Вместо другого видео https://youtu.be/mQdynDuE8L8
vlad_sabbath 27 марта 2018 | 14:43
Собянин разделил акцию!
Собираемся на Пушкинской площади в 19 часов.
Кто пойдёт на Манежку - приходите потом на Пушкинскую.
https://www.facebook.com/events/1246059652163540/
max3446 27 марта 2018 | 14:47
соболезнование родственникам погибших, вечный позор оппозиции за то что устраивают танцы и пляски на костях и используют родственников погибших в создании напряженности в стране. вообще последнее наталкивает на интересные подозрения по отношению к оппозиции
koshkaedu 27 марта 2018 | 14:49
Но только никакой личной инициативы... самодеятельности мы не потерпим.