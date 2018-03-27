Москвичи смогут почти память погибших в Кемерове на Манежной площади

Создать такое место распорядился мэр столицы Сергей Собянин: «В Кемерово произошла страшная трагедия. Ко мне обратился председатель Общественной палаты по организации места для выражения памяти и скорби погибшим в Кемерово. Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади, все необходимые мероприятия провести в короткие сроки, в короткое время, так, чтоб было удобно москвичам прийти, возложить цветы и отдать память погибшим». Собянин добавил, что место должно быть организовано в самое ближайшее время.