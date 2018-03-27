Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед митингующими в Кемерово

«Я прошу прощения у тех, кто попал в эту сложную ситуацию», — сказал чиновник. В акции участвуют несколько тысяч человек. звучат призывы отправить в отставку губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Сам Тулеев к людям не вышел. Сегодня на совещании в Кемерово он просил прощения у президента Путина за пожар в торговом центре.