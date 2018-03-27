Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед митингующими в Кемерово
«Я прошу прощения у тех, кто попал в эту сложную ситуацию», — сказал чиновник. В акции участвуют несколько тысяч человек. звучат призывы отправить в отставку губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Сам Тулеев к людям не вышел. Сегодня на совещании в Кемерово он просил прощения у президента Путина за пожар в торговом центре.
Комментарии5
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evgolius7 27 марта 2018 | 14:39
Боятся, твари, вдруг покорный народ выйдет из телевизионного ступора, вспомнит как украинцы встали на защиту жестоко избитых студентов на майдане, поймет, что их детей не вернуть никогда, они сгорели заживо, и причина этому власть - прогнившая цепочка от царя до чинушей мелочевки
ivfn 27 марта 2018 | 14:52
evgolius7:
То что вы сейчас написали ,называется политическое мародерство.
Господа хомячки, вы не на митинге у политического проходимца Навального, а значит пора включить мозги! У омерзительных либералов только одна цель - провокация беспорядков и стихийных митингов против тех, кому они так провально проиграли на последних выборах. Продуманные русофобы пытаются организовать протестные настроения и вывести людей на улицу, чтобы под видом "борьбы с коррумпированной властью" спровоцировать бойню и получить повод верещать о "кровавом путинском беспределе".
Не верьте слухам! Начинайте думать! Не позволяйте циничным негодяям спекулировать на детской крови!
dekadik 27 марта 2018 | 14:40
Тулеев ещё не лопнул там....
petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 14:41
Пиарится на крови сученышь !
nanaryfive 27 марта 2018 | 14:45
Нах его колени всрались? Его под зад коленом с должности как минимум!