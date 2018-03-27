В России объявлен национальный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. По официальным данным погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. Владимир Путин сегодня утром приехал в Кемерово, где провел совещание с местными властями и руководством экстренных служб. Президент также возложил цветы к мемориалу погибшим и побывал в больнице, где находятся пострадавшие.