В России объявлен национальный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. По официальным данным погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. Владимир Путин сегодня утром приехал в Кемерово, где провел совещание с местными властями и руководством экстренных служб. Президент также возложил цветы к мемориалу погибшим и побывал в больнице, где находятся пострадавшие.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
skolzki 27 марта 2018 | 14:38
Либроидные недоблогеры с Эха , просто последуйте совету Шария и помолчите .Анатолий Шарий
Вместо другого видео https://youtu.be/mQdynDuE8L8
russkie_za_sverjenie 27 марта 2018 | 14:40
skolzki: Чему следовать - мы без тебя разберемся.
Убийц защищаешь? Ну-ну. Как тебе вкус детской крови на губах, соучастник?
skolzki 27 марта 2018 | 14:42
У либроды пересменок , война войной а жрачка по расписанию !!!!!!!!!!!!!!! Приятного апетита , что бы вы подавились пиарщики на детских костях
alexander25101977 27 марта 2018 | 14:53
Каких же дебилоидов типа skolzki: рожает матушка-земля!
skolzki 27 марта 2018 | 14:54
alexander25101977: Либроидные ,израильские и украинские недоблогеры с Эха пиарщики на детских костях , просто последуйте совету Шария и помолчите .Анатолий Шарий
Вместо другого видео https://youtu.be/mQdynDuE8L8
sculll 27 марта 2018 | 14:47
Поздняк метаться," анальный президент" уже объявил траур.
Шах и мат, Путин!
bulf 27 марта 2018 | 14:48
А где Указ об отставке местных властей? Его ещё нет? Может и не будет? Неужели они надеются отмолчаться и сохранить статус-кво и в этом вопиюще кошмарном случае? Господи, что же ещё должно произойти более страшного, чтобы эти держиморды отцепили потные ручонки от начальственных кресел и сами заявили об отставке? Уму непостижимо...