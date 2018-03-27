Процесс по иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли пройдет в закрытом режиме
Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство олигарха. Судейская коллегия под председательством судьи Константина Лободенко согласилась с доводами представителя бизнесмена о том, что его требование непосредственно связано с защитой права на неприкосновенность частной жизни. Представители третьих сторон – оппозиционера Алексея Навального, а также изданий «Медиазона» и Znak.com — были против. По их мнению, в ходе заседания не будет раскрыто больше информации, чем уже опубликовано ранее в открытых источниках.
Напомню, Олег Дерипаска подал иск к Анастасии Вашукевич, это настоящее имя Насти Рыбки, и Александру Кириллову, известному как Алекс Лесли, 9 февраля. Поводом для этого стало расследование Алексея Навального об отношениях олигарха и вице-премьера Сергея Приходько. Оно было основано на публикациях в Инстаграмме Насти Рыбки и ее книге «Дневник по соблазнению миллиардера». Дерипаска и Приходько назвали изложенные в расследовании сведения не соответствующими действительности. Теперь бизнесмен требует с каждого ответчика по миллиону рублей в качестве компенсации морального ущерба. В качестве обеспечительной меры Роскомнадзор заблокировал две страницы Навального, а также материалы расследования на сайтах «Медиазона» и Znak.com. Оппозиционер и представители изданий подали ответные жалобы.
Комментарии7
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costs 27 марта 2018 | 14:14
это гостайна ?
knp_1861 27 марта 2018 | 14:17
costs:
vasilevich58 27 марта 2018 | 14:17
Уж лучше бы залёг на дно и не позорился!
Хотя, что ему! Свои стыд и совесть он давно продал на пути к первому миллиону!
pmasel 27 марта 2018 | 14:29
Зря Олежик это дело затеял. К частной жизни похождения чиновника и олигарха никакого отношения не имеют.
sborisych 27 марта 2018 | 14:37
Это, Олежка, твои советники и адвокаты насоветовали- в суд подать? Боюсь, зря ты их послушал, а не разогнал..
duni 27 марта 2018 | 14:44
Следственный эксперимент будет? И с Кем? Рыбки то нет
sborisych 27 марта 2018 | 14:55
duni:
Фигня- подберут надувную куклу с похожими массо- габаритными параметрами и характеристиками..