Оглашение приговора криминальному авторитету Захарии Калашову, известному также как Шакро Молодой, началось в Москве
Судья Никулинского суда Константин Дубков признал Калашова виновным в вымогательстве. Следователи также выясняют возможную причастность к получению взяток главы московского СК Александра Дрыманова, однако он сам это отрицает. Вынесение приговора Калашову и остальным подсудимым займет несколько дней.
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