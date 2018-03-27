В Москве сегодня, как ожидается, пройдут сразу две памятные акции в связи с трагедией в Кемерове

Стихийная состоится этим вечером на Пушкинской площади, а организованная властями – на Манежной. Глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сказал «Эху Москвы», что попросил мэрию выделить специальное место для выражения скорби. Жители Москвы также приносят цветы и свечи к представительству Кемеровской области на Татарской улице.