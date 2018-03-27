В Москве сегодня, как ожидается, пройдут сразу две памятные акции в связи с трагедией в Кемерове
Стихийная состоится этим вечером на Пушкинской площади, а организованная властями – на Манежной. Глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сказал «Эху Москвы», что попросил мэрию выделить специальное место для выражения скорби. Жители Москвы также приносят цветы и свечи к представительству Кемеровской области на Татарской улице.
Комментарии4
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tks 27 марта 2018 | 14:31
Когда трагедия разделяет - конец такому народу и такой власти.
max3446 27 марта 2018 | 14:38
будь проклята оппозиция. как же она мешает жить всем нам спокойно
tks 27 марта 2018 | 14:54
max3446: Ты и без оппозиции мудаком останешься.
alexander25101977 27 марта 2018 | 14:50
попросил мэрию выделить специальное место для выражения скорби...
Да. И поплакать нынче без разрешения всесильной мэрии нельзя. Попросите мэрию ещё революцию организовать. А вдруг разрешит?