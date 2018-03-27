Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим при пожаре в Кемерове
Не дожидаясь решения президента, о дне скорби сообщили в нескольких российских регионах. В двух десятках городов пройдут акции памяти. Кемеровская область первой объявила о трауре по жертвам пожара в местном торговом центре. Позже регион поддержали Брянская область, Ингушетия, Екатеринбург, Бурятия, Якутск, и Приморский край. Праздничные мероприятия также отменили в Томске, Липецке, Новосибирской и Саратовской областях.
Не дожидаясь официального траура, два десятка городов объявили о проведении памятных акций. В частности стихийное собрание ожидается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Москве и других городах. На манежной площади в российской столице мэрия организовала место скорби, куда можно принести цветы. Жители Санкт-Петербурга несут свечи и игрушки к ограде Александровской колонны на Дворцовой площади. В память о жертвах кемеровской трагедии, сегодня был приспущен флаг на крыше Государственного Эрмитажа. По данным МЧС при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Родственники жертв собрали данные о 85 пропавших без вести .
Комментарии7
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vasyakirin 27 марта 2018 | 14:09
больше 100 насчитал?
skolzki 27 марта 2018 | 14:14
vasyakirin: ПЕРЕСМЕНКА У ПРОПЕНДОСОВСКИХ НЕДОБЛОГЕРОВ , НЕТ У ТЕБЯ ПОДДЕРЖКИ , ОНИ ЖРАТЬ ПОШЛИ
evgolius7 27 марта 2018 | 14:24
Путин...РАЗРОДИЛСЯ!!!!
Ждём пополнения.
antimrakobes 27 марта 2018 | 14:25
Ого, даже в этом году траур объявили! Скорострел!
nikitin43 27 марта 2018 | 14:29
петушню кремлёвскую даже и по этому трагическому горю пнул народ , сам уже не рубит , мультики крутит и кокс нюхает.
tks 27 марта 2018 | 14:34
Вобла рыбоглазая.
Даже минуты не постоял у народного мемориала на месте трагедии...
Торопился поскорее уйти.
pulalala 27 марта 2018 | 14:50
Вове не положено траурить.
Некогда. Он бдит.
Тут на него весь мир наступает!!!
И чморит нипадецки.
Только успевай щифры и ключи от посольств перепрятывать.