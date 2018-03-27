Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим при пожаре в Кемерове

Не дожидаясь решения президента, о дне скорби сообщили в нескольких российских регионах. В двух десятках городов пройдут акции памяти. Кемеровская область первой объявила о трауре по жертвам пожара в местном торговом центре. Позже регион поддержали Брянская область, Ингушетия, Екатеринбург, Бурятия, Якутск, и Приморский край. Праздничные мероприятия также отменили в Томске, Липецке, Новосибирской и Саратовской областях.

Не дожидаясь официального траура, два десятка городов объявили о проведении памятных акций. В частности стихийное собрание ожидается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Москве и других городах. На манежной площади в российской столице мэрия организовала место скорби, куда можно принести цветы. Жители Санкт-Петербурга несут свечи и игрушки к ограде Александровской колонны на Дворцовой площади. В память о жертвах кемеровской трагедии, сегодня был приспущен флаг на крыше Государственного Эрмитажа. По данным МЧС при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Родственники жертв собрали данные о 85 пропавших без вести .