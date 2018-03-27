Кинозалы в сгоревшем торговом центре в Кемерове периодически запирали из-за безбилетников
Так делают и в других торговых центрах по иным причинам, — пишет сегодня РБК.
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Так делают и в других торговых центрах по иным причинам, — пишет сегодня РБК.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии17
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kryymsdyk 27 марта 2018 | 14:09
Лагерный менталитет. Попробуй, сука, закрой на ключ дверь помещения, где я нахожусь. Да повышибаю всё.
danko1 27 марта 2018 | 14:15
kryymsdyk: ,Не только из-за пожарной безопасности двери запирать нельзя.
Ведь человеку в зале может просто плохо стать или люди пожелают выйти из зала, чтобы дрянь не смотреть.
А тут и тех, кто дверь запер, даже в зале не было.
Отношение точно хуже чем к рабам, как зверей диких запирают в клетках.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 14:20
danko1: Тупо нарушает мое право на свободу передвижения.
kindman_a 27 марта 2018 | 14:20
Скока хожу в кино - всегда около двери девочка сидит, но дверь - никогда не запирали.
Совсем уже от жадности тулеевские выродки окуели?!
accyapa 27 марта 2018 | 14:32
kindman_a: Тут ничего не поделаешь, если технический директор лодырь и просто тупо не исполнял свои должностные обязанности.
Все обслуга, начиная с уборщицы и заканчивая охранниками, должна была проинструктирована и на автомате действовать, при появлении запаха дыма.
Но Россия к сожалению не Неметчина.
costs 27 марта 2018 | 14:20
kryymsdyk: а ты когда в кинотеатр приходишь проверяешь все двери ?
kryymsdyk 27 марта 2018 | 14:21
costs: Тебе интересно?
mymymy 27 марта 2018 | 14:40
costs: Вы реально думаете, что этот нищеброд ходит в кинотеатры? Я вас умоляю (с). Откуда у него такие деньги?
gvs 27 марта 2018 | 14:10
Насколько помню, этот способ борьбы с безбилетниками (сжигать заживо) изобрел Адольф Гитлер.
costs 27 марта 2018 | 14:22
gvs: ...адольф ещё приглашал помыться в душе
vladimirgornitsky 27 марта 2018 | 14:11
Просто в голове не укладывается - в кино людей запирают, так что не выйти. Я даже не про пожар. А просто - кому-то плохо стало, кому-то в уборную приспичило, кого-то просто от фильма затошнило и захотелось уйти. Не могу представить себе, чтобы еще где-то такое кому-то просто в голову пришло, не говоря уже о реализации этой идеи. Такое возможно только там, где людей считают за скотину, а люди это покорно терпят.
omichka 27 марта 2018 | 14:14
Хочешь дверь закрыть - войди внутрь и запирайся.
alexander25101977 27 марта 2018 | 14:19
Чушь всё это. Никто никого в кинозалах не запирает. Это - очередная утка от ватников. Здесь детей заперли, потому что оставили одних, чтобы не выходили без надобности. Вина - и училки, и смотрящих за залами, операторов всяких.
tks 27 марта 2018 | 14:29
Но если закрыли, то почему - не открыли, когда пожар начался? Почему ушли? О себе думали в первую очередь?
Закрывают, чтобы своими делами заниматься, вместо того, чтобы сидеть на сеансе у двери. Как это помню, было в советских кинозалах.
mymymy 27 марта 2018 | 14:31
Ну так... все мы родом из СССР. Это советская норма - закрывать двери в кинозал после начала сеанса.
А перед окончанием фильма билетерша ходила и открывала закрытые на щеколду выходные двери.
Когда мы были маленькими и часов не имели, появление женщины, возящейся у выходных дверей, было знаком, что кино вот-вот закончится.
И да, это всё тянется с тех пор.
sergey2010 27 марта 2018 | 14:34
при входе в зал всегда стоит билетер или два и проверяют билеты. ок, они запирают дверь и куда уходят??? а если кому в зале надо будет выйти? или плохо станет? опять же тогда если этот билетер сидит/стоит у двери - зачем ее закрывать? короче преступная халатность.
max3446 27 марта 2018 | 14:41
и какой вывод? Власти не разрешали так делать, это личная инициатива владельцев кинозалов, и значит ни Путин, ни кто либо другой во власти не виновен, обвинить которых умудрились либеральный оппозиционный биомусор