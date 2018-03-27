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14:05, 27 марта 2018

Кинозалы в сгоревшем торговом центре в Кемерове периодически запирали из-за безбилетников

Так делают и в других торговых центрах по иным причинам, — пишет сегодня РБК.

Комментарии

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kryymsdyk 27 марта 2018 | 14:09


Лагерный менталитет. Попробуй, сука, закрой на ключ дверь помещения, где я нахожусь. Да повышибаю всё.

danko1 27 марта 2018 | 14:15

kryymsdyk: ,Не только из-за пожарной безопасности двери запирать нельзя.
Ведь человеку в зале может просто плохо стать или люди пожелают выйти из зала, чтобы дрянь не смотреть.
А тут и тех, кто дверь запер, даже в зале не было.
Отношение точно хуже чем к рабам, как зверей диких запирают в клетках.

kryymsdyk 27 марта 2018 | 14:20

danko1: Тупо нарушает мое право на свободу передвижения.

kindman_a 27 марта 2018 | 14:20

Скока хожу в кино - всегда около двери девочка сидит, но дверь - никогда не запирали.
Совсем уже от жадности тулеевские выродки окуели?!

accyapa 27 марта 2018 | 14:32

kindman_a: Тут ничего не поделаешь, если технический директор лодырь и просто тупо не исполнял свои должностные обязанности.
Все обслуга, начиная с уборщицы и заканчивая охранниками, должна была проинструктирована и на автомате действовать, при появлении запаха дыма.

Но Россия к сожалению не Неметчина.

costs 27 марта 2018 | 14:20

kryymsdyk: а ты когда в кинотеатр приходишь проверяешь все двери ?

kryymsdyk 27 марта 2018 | 14:21

costs: Тебе интересно?

mymymy 27 марта 2018 | 14:40

costs: Вы реально думаете, что этот нищеброд ходит в кинотеатры? Я вас умоляю (с). Откуда у него такие деньги?

gvs 27 марта 2018 | 14:10

Насколько помню, этот способ борьбы с безбилетниками (сжигать заживо) изобрел Адольф Гитлер.

costs 27 марта 2018 | 14:22

gvs: ...адольф ещё приглашал помыться в душе

vladimirgornitsky 27 марта 2018 | 14:11

Просто в голове не укладывается - в кино людей запирают, так что не выйти. Я даже не про пожар. А просто - кому-то плохо стало, кому-то в уборную приспичило, кого-то просто от фильма затошнило и захотелось уйти. Не могу представить себе, чтобы еще где-то такое кому-то просто в голову пришло, не говоря уже о реализации этой идеи. Такое возможно только там, где людей считают за скотину, а люди это покорно терпят.

omichka 27 марта 2018 | 14:14

Хочешь дверь закрыть - войди внутрь и запирайся.

alexander25101977 27 марта 2018 | 14:19

Чушь всё это. Никто никого в кинозалах не запирает. Это - очередная утка от ватников. Здесь детей заперли, потому что оставили одних, чтобы не выходили без надобности. Вина - и училки, и смотрящих за залами, операторов всяких.

tks 27 марта 2018 | 14:29

Но если закрыли, то почему - не открыли, когда пожар начался? Почему ушли? О себе думали в первую очередь?

Закрывают, чтобы своими делами заниматься, вместо того, чтобы сидеть на сеансе у двери. Как это помню, было в советских кинозалах.

mymymy 27 марта 2018 | 14:31

Ну так... все мы родом из СССР. Это советская норма - закрывать двери в кинозал после начала сеанса.
А перед окончанием фильма билетерша ходила и открывала закрытые на щеколду выходные двери.
Когда мы были маленькими и часов не имели, появление женщины, возящейся у выходных дверей, было знаком, что кино вот-вот закончится.
И да, это всё тянется с тех пор.

(комментарий скрыт)

sergey2010 27 марта 2018 | 14:34

при входе в зал всегда стоит билетер или два и проверяют билеты. ок, они запирают дверь и куда уходят??? а если кому в зале надо будет выйти? или плохо станет? опять же тогда если этот билетер сидит/стоит у двери - зачем ее закрывать? короче преступная халатность.

max3446 27 марта 2018 | 14:41

и какой вывод? Власти не разрешали так делать, это личная инициатива владельцев кинозалов, и значит ни Путин, ни кто либо другой во власти не виновен, обвинить которых умудрились либеральный оппозиционный биомусор

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