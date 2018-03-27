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14:04, 27 марта 2018

Глава СК РФ обвинил сотрудников кемеровского торгового центра в том, что они бросили детей во время пожара

Кроме того, по данным СК, в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация. Сотрудники торгового центра «Зимняя вишня» оставили свои рабочие места, бросив умирать в пожаре детей и их родителей, часть из которых остались запертыми в залах кинотеатра. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с участием Владимира Путина.
Также выяснилось, что сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта. Кроме того, после возникновения пожара охранник торгового центра не включил даже систему оповещения, которая, напротив, была в рабочем состоянии. Подозреваемый уже задержан, заявил Бастрыкин.
Вероятной причиной возникновения пожара глава СК назвал короткое замыкание электрики. Прорабатывается также версия о применении открытого огня, но, как подчеркнул Бастрыкин, следователи не считают ее основной.
Ранее сообщалось, что всего по делу о пожаре были задержаны пять человек, в том числе охранник, не включивший систему оповещения.

Комментарии

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kindman_a 27 марта 2018 | 14:07

А почему Глава СК РФ в полевой форме?
Потом планирует на охоту или на рыбалочку?

mmm_333 27 марта 2018 | 14:12

kindman_a: Это как бы из полей вышел, был эпицентре пожара и выносил на руках детей. Любят они понты кидать по ТВ.

sergeev67 27 марта 2018 | 14:33

Пустословие. Теоретически, существует статья типа "оставить в беспомощном состоянии".
Но конкретного работника осудить по этой статье в данном случае будет практически невозможно.
Отбрехаться элементарно. Детей было много. Никого не знаю. Все бежали в разные стороны. Я тоже. А как надо было?

kottigr1 27 марта 2018 | 14:13

kindman_a: Рассказ очевидца, находившегося в ТЦ:
— ..Я был со старшей дочкой и её двоюродной сестрой. Так вот, я протиснулся в этот коридор, он сантиметров 70 шириной. И там увидел МЧС-ника. То есть стоит мужик в зелёной униформе. Думаю, что тут делает МЧС-ник. Пригляделся: нет, это просто рабочий.

— Местный?

— Не знаю, какая там униформа у местных рабочих, может быть, нанятый. Но это не был посетитель. Он стоял в этом закутке в зелёной куртке, а на полу валялись кучи проводов.. Вывод – там велись какие-то работы.

vasilevich58 27 марта 2018 | 14:23

Обвинять людей в том, что они не бросились в пекло сидя в кожаном кресле и уминая хамон под вискаря - это подло и мерзко!

vasilevich58 27 марта 2018 | 14:25

Вон - Богоизбранный Путин даже к людям выйти обделался, а эти мерзавцы хотят, чтобы простые работники ТЦ грудью на амбразуру все, как один легли!

mmm_333 27 марта 2018 | 14:08

Батрыкин на тебе клейма негде ставить как и на твоем шефе
а еще на этом вот Амангельды́ Молдагазы́евиче Туле́еве

sokil7 27 марта 2018 | 14:16

Почему так пытаются всё на якобы отключенную пожарную сигнализацию свалить и охранников ТЦ?
Даже по первым кадрам начала пожара видно, что включилась система пожаротушения и все стало заливать.
И свидетели и очевидцы происшествия, включая девочку в больнице с которой "этот" разговаривал, говорят, что услышали звуки сигнализации, но сначала подумали, что учения, пока охранники не стали бегать и криачть, что пожар.

Мои искренние соболезнования и пожелания выдержать, чтобы пережить такую трагедию.

С уважением.

anji70 27 марта 2018 | 14:20

Саша на принцип пошёл, уборщиц вязать будет, они же могли ведрами с водой пожар тушить, но сбежали.

rvs_68 27 марта 2018 | 14:33

anji70: ".... уборщиц вязать будет, они же могли ведрами с водой пожар тушить, но сбежали."

Да-да.

И барменов с буфетчицами.

Как там у Чуковского:
"...тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами."

Пятнадцатилетний парень погиб (земля ему пухом), вытащив пятнадцать детей, а про хорошую работу (не героизм, его не надо) МЧСников говорят только сами МЧСники...

...

alexander25101977 27 марта 2018 | 14:25

Да. А главные виновники - жаба тулеева и его команда - в славе и почёте. Тулеев сейчас в кому опять впадёт до дня переназначения.

peresvet73 27 марта 2018 | 14:27

Никто не обязан быть героем.
Вместо поиска раздолбаев, глава СК обвиняет обычных людей в нежелании самопожертвования.

platonnekafrin 27 марта 2018 | 14:35

Капитан Америка тоже, трус, не прилетел, а вот Подполковник ГБ явился... правда, после пожара

tks 27 марта 2018 | 14:40

Царский пёс теперь на всех бросаться будет, не разбирая, кто прав, кто виноват, главное - максимально бездумно Указание Пахана исполнить!

jetsam 27 марта 2018 | 14:44

вспоминается Чернобыль.
одни заливали крышу под смертельной радиацией.
другие отсылали своих детей и заявляли "Всем на демонстрацию, никакой радиации"!!

первые - давно в могиле. и вспоминают только родственники.
вторые - уже дети на нужных постах, дачах, яхтах.... мемуары, нужные люди, почет....

наверное, идиоты кончились. никто не хочет умирать "за так".
вот детей жалко. горько, что они сгорели "за дядю вову", просто так.

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