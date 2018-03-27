Глава СК РФ обвинил сотрудников кемеровского торгового центра в том, что они бросили детей во время пожара

Кроме того, по данным СК, в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация. Сотрудники торгового центра «Зимняя вишня» оставили свои рабочие места, бросив умирать в пожаре детей и их родителей, часть из которых остались запертыми в залах кинотеатра. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с участием Владимира Путина.

Также выяснилось, что сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта. Кроме того, после возникновения пожара охранник торгового центра не включил даже систему оповещения, которая, напротив, была в рабочем состоянии. Подозреваемый уже задержан, заявил Бастрыкин.

Вероятной причиной возникновения пожара глава СК назвал короткое замыкание электрики. Прорабатывается также версия о применении открытого огня, но, как подчеркнул Бастрыкин, следователи не считают ее основной.

Ранее сообщалось, что всего по делу о пожаре были задержаны пять человек, в том числе охранник, не включивший систему оповещения.