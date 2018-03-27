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14:00, 27 марта 2018

Стихийный митинг с требованием отставки властей продолжается в Кемерове больше 9 часов

На площади перед городской администрацией стоят тысячи человек. Они настаивают на том, что власти должны рассказать им правду о пожаре. Один из участников заявил, что трагедия может повториться.
Владимир Путин рано утром прилетел в Кемерово. Президент возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгового центра, встретился с инициативной группой граждан и призвал не верить информации в соцсетях о сотнях погибших. На совещании с  чиновниками Путин выразил соболезнования, но при этом сказал о демографии. «Что у нас происходит, это ведь не  боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, и теряем столько людей из-за чего?  — Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин. Эти слова вызвали гневные отклики в соцсетях.
Ни Владимир Путин, ни глава региона Аман Тулеев, так и не вышли к протестующим. Тулеев не нашел для родственников погибших слов поддержки, но  публично извинился перед Владимиром Путиным.
Глава Кемеровской области в разговоре с Путиным назвал протестующих у областной администрации «бузотерами».
Заместитель Тулеева, Владимир Чернов, выступая на стихийном митинге перед протестующими, заявил о том, что распространители слухов о сотнях жертв надо наказывать за клевету,  — передает «Интерфакс».
Другой вице-губернатор, Сергей Цивилев, на том же митинге сказал отцу погибших детей, который потерял также жену и сестру, что он  «пиарится на крови», а  через некоторое время Цивилев встал на колени перед протестующими и попросил прощения.

Комментарии

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antimrakobes 27 марта 2018 | 14:07

Да что им надо??? Тулеев же извинился перед Путиным! И поблагодарил его за звонок! Какая отставка?

kottigr1 27 марта 2018 | 14:08

antimrakobes: Родственники только на площади в Кемерово уже составили списки, где уже 85 фамилий погибших.. А ведь есть ещё те, кто не пришел на площадь, есть иногородние, есть не внесенные в список дети из Трещихе..

skolzki 27 марта 2018 | 14:08

kottigr1: Больше всего меня поражают недоблогеры Эха , половина которых ещё недавно помогали жечь людей в Одессе , а другая из местных и израильских им подмахивала ,радетели млин за пожарную безопасность. ЛИБРОДА ,ЭТО НЕ ВАШ ЛИ ЛОЗУНГ ДОЛОЙ ВСЕ ПРОВЕРКИ с МЧС ,НЕ ВАШИ ЛИ ЛЁХИ И СОБЧАКИ С ЯВЛИНСКИМИ КАЖДЫЕ ВЫБОРЫ ЭТО ТВРЕДЯТ ? А власть должна понять ,слушать и идти на поводу у этой шушеры нельзя .ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАННЫ и ещё украинские друзи ,когда вы призываете тут кого то к ответу ,знайте ,что ответ будет и за пиар на смертях наших детей ,детей Донбасса так же вам придется ответить -ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ ,которая ждет вас !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

akim12 27 марта 2018 | 14:13

skolzki: Скользкая харя опять ядом брызжет,три копейки хозяйские отрабатывает,чувырло толстомордое

skolzki 27 марта 2018 | 14:16

akim12: Ты не любишь порошенку ?

hunterhead 27 марта 2018 | 14:36

skolzki: "Ты не любишь порошенку ?"

Ну, ты точно не Порошенко. Ты так, свинья путенская.

skolzki 27 марта 2018 | 14:45

hunterhead: Каклоид , не пались , там у тебя в Житомере технику нашли в колличестве 200 единиц , которую вы стиснули и продать хотели ..

alexander25101977 27 марта 2018 | 14:16

skolzki: Дебилоид. Услышал соловьиный звон по своему ТИВИ и подхватил его, разнося в поганом клюве. Речь шла не об отмене надзора, а налоговых послаблениях. Никто не призывал отменять проверку пожарной безопасности. Никогда. Лозунг ты сам придумал или такие же тупорогие ватники подсказали? Я вообще не понимаю, почему вы не тусуетесь вместе, на своих форумах вонючих. Там и обменивайтесь своими фееричными глупостями, обсуждайте умные кудахтанья вашей псаки-захаровой, пургу пескова.

platonnekafrin 27 марта 2018 | 14:28

alexander25101977: Он, ко всему прочему, особый мазохист, изобретательный по-своему, конечно.

(комментарий скрыт)

orlov_a_v 27 марта 2018 | 14:14

kottigr1: эти списки еще не проверены. навальнята там могли левых записать и вам это известно

antimrakobes 27 марта 2018 | 14:18

orlov_a_v: и, как обычно, списки окажутся правдой, тебе это тоже известно...

agriment 27 марта 2018 | 14:48

antimrakobes: 14:18 " и, как обычно, списки окажутся правдой"

- Вполне может быть, это список тел, которые можно опознать и захоронить,

но, ведь те детки, что оставались в запертых кинозалах, от них и пепла не осталось.

Каникулы, детей привозили из областных городов
на экскурсии и просмотр фильмов в этот чудовищный центр и привозили не по одному, а автобусами.

Но связаться с каждым городом, можно только по инету, провайдеров будут вести ФСБ в круглосуточном режиме, выполняя закон яровой и "поправлять" цифры на лету, а несговорчивых отправлять. в застенки, за разглашение "тайны".

galina6837 27 марта 2018 | 14:21

orlov_a_v:

Когда на независимом сайте создадут список со скринами Свидетельств о смерти и справками на получение пособий , всё станет понятнее

kottigr1 27 марта 2018 | 14:22

orlov_a_v: Рассказ очевидца, находившегося в ТЦ:
"— ..Я был со старшей дочкой и её двоюродной сестрой. Так вот, я протиснулся в этот коридор, он сантиметров 70 шириной (около батута в детской комнате). И там увидел МЧС-ника. То есть стоит мужик в зелёной униформе. Думаю, что тут делает МЧС-ник. Пригляделся: нет, это просто рабочий.

— Местный?

— Не знаю, какая там униформа у местных рабочих, может быть, нанятый. Но это не был посетитель. Он стоял в этом закутке в зелёной куртке, а на полу валялись кучи проводов.. Вывод – там велись какие-то работы. "

Какие технические работы проводились перед самой трагедией в ТЦ ?

Причиной трагедии был взрыв. Об этом говорят очевидцы, находившиеся в ТЦ. Это видно на кадрах камер наблюдения.
Хотелось бы, что бы власть официально пояснила... А что там взорвалось в ТЦ и явилось причиной пожара ?
Это был теракт ?
Это взорвалась газовая котельная, которая там находилась в нарушение всех норм и правил ?
Почему власти замалчивают сам факт взрыва, о котором рассказывают очевидцы находившиеся там в момент трагедии ?

telaviv001 27 марта 2018 | 14:31

kottigr1: Я смотрел новости (здесь в Израиле) и по РТР сообщили о взрыве газового баллона. Зачем тень на плетень наводит. Угомонитесь, перестаньте слухи распространять. Ведется следствие а тут каждый из себя мс. Марпл изображает.

vinibi 27 марта 2018 | 14:33

orlov_a_v: Прокаркала грязная старая пригожинская помойная ворона, самовольно присвоившая себе ник благородной птицы- и упала в мусорный бак!!!

skolzki 27 марта 2018 | 14:27

antimrakobes: РЕЗКИЙ СПАД АКТИВНОСТИ НЕДОБЛОГЕРОВ С ЭХА ,ЗНАЕШЬ ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАК МАЛО ЛАЙКОВ ? потому что у них пересменок ,они жрать пошли ,все же люди в три смены пашут под тремя профилями.

piter_ug 27 марта 2018 | 14:08

А чего-то плюшевого уточкина-тосканского не слышно?
Застенчивость задолбала? Надо выходить из-за стенки и по крайней мере объявить об отставке.

archibald_dandy_esquire 27 марта 2018 | 14:19

piter_ug:
отчего же? это пьяное мурло прислало из Тосканы телеграммку: "мысленно с вами тчк скорблю тчк тчк тчк скор блюю тчк"

antimrakobes 27 марта 2018 | 14:29

piter_ug: Больше интересно, куда запропастилась Попадья-омбудсмен? Живая она хоть?

traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 14:10

Епнутые навальнята терпеливые еще 9 простоят.

sergirusso 27 марта 2018 | 14:21

traviliberalovgazamiudushlivami: А я думал, что навальнят в Кемерово 2,5 человека с самим Навальным...

remote456 27 марта 2018 | 14:24

traviliberalovgazamiudushlivami: Выйди к "навальнятам", сучонок, и посмотрим, за сколько минут от тебя останутся только рожки да ножки.

alexander25101977 27 марта 2018 | 14:13

А где эта старая очкастая жаба тулеева? Почему прячется от народа? Опять в коме? До дня голосования?

jetsam 27 марта 2018 | 14:16

на потемкине всего лишь с червей в мясе начиналось....
но тогда люди были крупнее. моряки.

* однако власть забздела уже этими 9 часами... пришлось царю прервать свой завтрак.

sergirusso 27 марта 2018 | 14:18

Протестуют против отравления Юлии Скрипаль?

peresvet73 27 марта 2018 | 14:20

Смена Тулеева планировалась ещё до выборов, но теперь будет выглядеть, как будто бы Путин прогнулся под давлением нарда.

alexander25101977 27 марта 2018 | 14:41

peresvet73: А! Так это повод был? Выходит. старую жабу подставили? Может, это путинские силовики. А может, сами ватники? То-то они как-то вяло скорбят.

allasc 27 марта 2018 | 14:23

почему Путин им туалеты не подвезет... еду... палатки.... почему Путин мучает свои народ?

ushkujnik 27 марта 2018 | 14:25

Отставка Тулеева и его окружения - акт чисто символический...
И Путину следует пойти на это, переступив через свой извечный и упрямый принцип - "уступка под давлением есть слабость"...

Но это ничего не решит... Следует кардинально пересмотреть систему функционирования государства; систему взаимоотношений между - государством и бизнесом, государством и обществом, государством и народом; систему государственных стандартов, норм, требований, правил; пересмотреть под углом Национальной безопасности, а не в угоду олигархическому капиталу и коррупционному чиновничеству...

А это - революция. Ну, или Контрреволюция... Вопрос - решится ли на перемены нынешняя власть, или же в очередной раз сольёт народное недовольство, укрывшись в коконе "стабильности"...

allasc 27 марта 2018 | 14:26

ushkujnik: ответ простой.... сколько еще надо детской крови.... думаю еще пару таких кровопусканий.... и ВСЕ

grigol331 27 марта 2018 | 14:39

ushkujnik: Вопрос - решится ли на перемены нынешняя власть
_______
Нет, и поэтому, в первую очередь, менять надо ее.

dekadik 27 марта 2018 | 14:26

Так вы же сами и выбираете эту власть постоянно, этих вот самых воров, голосуете за неё, а власть ставит своих чиновников, друзей родственников, что бы комфортнее было воровать, так теперь что вы хотите, что бы она ушла в отставку...она не уйдёт никогда...пока вы будете за неё голосовать, боясь потерять свои рабочие места и должности.

andy66 27 марта 2018 | 14:27

портянки с черными языками могут доболтаться что полыхнет по всей стране, как было в Тунисе...
Костей ведь не соберете портяночки! ОМОН сбежит первым

alexander25101977 27 марта 2018 | 14:43

andy66: ДА они могут только в интернете пиздЕть без умолку, да какашками женщин-журналистов закидывать. На большее они не способны. Вы хоть рахз видели стихийные митинги в поддержку путина и его курса? А приди им повестка в военкомат, на сборы в Сирию - так обосрутся своим же поносом. И будут своего же путина на чём свет стоит ругать. Это ж тролли. Глупые тролли.

bakero 27 марта 2018 | 14:29

Что изменит отставка Тулеева? Следующий губернатор будет опять назначен, а не выбран народом.

vinibi 27 марта 2018 | 14:35

bakero: Человек болен у него миним сахарный диабет и ему уже просто давно пора на покой!!!

grigol331 27 марта 2018 | 14:41

bakero:
Назначателя в отставку!

pulalala 27 марта 2018 | 14:44

Глава Кемеровской области в разговоре с Путиным сказал:
- Ничё, Бабы ишшо нарожают.
Путин возражать не стал, одобрительно кивнув.

chnch 27 марта 2018 | 14:47

"встретился с инициативной группой граждан " вечное от Арканова . "У нас в кустах случайно оказался рояль"...

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