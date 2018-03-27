Стихийный митинг с требованием отставки властей продолжается в Кемерове больше 9 часов

На площади перед городской администрацией стоят тысячи человек. Они настаивают на том, что власти должны рассказать им правду о пожаре. Один из участников заявил, что трагедия может повториться.

Владимир Путин рано утром прилетел в Кемерово. Президент возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгового центра, встретился с инициативной группой граждан и призвал не верить информации в соцсетях о сотнях погибших. На совещании с чиновниками Путин выразил соболезнования, но при этом сказал о демографии. «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, и теряем столько людей из-за чего? — Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин. Эти слова вызвали гневные отклики в соцсетях.

Ни Владимир Путин, ни глава региона Аман Тулеев, так и не вышли к протестующим. Тулеев не нашел для родственников погибших слов поддержки, но публично извинился перед Владимиром Путиным.

Глава Кемеровской области в разговоре с Путиным назвал протестующих у областной администрации «бузотерами».

Заместитель Тулеева, Владимир Чернов, выступая на стихийном митинге перед протестующими, заявил о том, что распространители слухов о сотнях жертв надо наказывать за клевету, — передает «Интерфакс».

Другой вице-губернатор, Сергей Цивилев, на том же митинге сказал отцу погибших детей, который потерял также жену и сестру, что он «пиарится на крови», а через некоторое время Цивилев встал на колени перед протестующими и попросил прощения.