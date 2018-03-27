Подписка о неразглашении должна содержать четкий перечень информации, которая подлежит тайне и нераспространению

Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов. «Если говорить с точки зрения закона, перечень той информации, которая подлежит тайне и нераспространению, должен быть четким и описан конкретно для тех, у кого берут такую подписку», — отметил он.

Таким образом Калой Ахильгов прокомментировал сообщения о том, что следователи требуют подписать документ о неразглашении с родственников погибших в пожаре в Кемерово.

При этом адвокат считает, что в данном случае следствие должно объяснить подобные действия. «Было бы объективно, если бы они хотя бы причину этого говорили. Ведь с точки зрения того, правильно ли брать с людей такую расписку, я думаю, никакой тайны они не разглашают, если там нет ничего такого, что следствие скрывает от СМИ», — пояснил Ахильгов. Он добавил, что чаще всего следователи «берут такую расписку, чтобы подстраховаться».