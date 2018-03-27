Подписка о неразглашении должна содержать четкий перечень информации, которая подлежит тайне и нераспространению
Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов. «Если говорить с точки зрения закона, перечень той информации, которая подлежит тайне и нераспространению, должен быть четким и описан конкретно для тех, у кого берут такую подписку», — отметил он.
Таким образом Калой Ахильгов прокомментировал сообщения о том, что следователи требуют подписать документ о неразглашении с родственников погибших в пожаре в Кемерово.
При этом адвокат считает, что в данном случае следствие должно объяснить подобные действия. «Было бы объективно, если бы они хотя бы причину этого говорили. Ведь с точки зрения того, правильно ли брать с людей такую расписку, я думаю, никакой тайны они не разглашают, если там нет ничего такого, что следствие скрывает от СМИ», — пояснил Ахильгов. Он добавил, что чаще всего следователи «берут такую расписку, чтобы подстраховаться».
Комментарии8
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fig__wam 27 марта 2018 | 13:49
: Для чего и почему с родственников перед опознанием берут подписку о неразглашении?Что они могут разгласить?
Только количество предъявленных им для опознания тел.
Какой вывод? Они сами его подсказывают:
жертв много больше, чем объявлено официально.
vasilevich58 27 марта 2018 | 14:03
Требование этой подписки однозначно говорит о том. что истинное количество жертв будут тщательно скрывать!
И врать, и врать, и врать......
vasilevich58 27 марта 2018 | 14:05
Враньё - как национальная идея российского чиновничества. депутатов и начальников всех уровней!
И "простой" народ быстро и с удовольствием перенимает эту привычку!
vezdehod 27 марта 2018 | 14:25
Выходит. что каждый у кого погиб ребёнок, или родственник - обязан скрыть этоо, дав "подписку" о неразглашении?
skier64 27 марта 2018 | 13:53
Совмещать процедуру опознания с подписанием ПОДПИСКИ - подло и безнравственно!
О т.н. "ПОДПИСКЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ"
1) Помним, что пока еще действует Конституции РФ, в ст.52 черным по белому написано : "Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба."
2) Статус Потерпевшего в рамках уголовного процесса определен ст.42 УПК РФ. Очень много прав, но есть и обязанность, предусмотренная пунком 3 части пятой этой статьи:
"Потерпевший не вправе: разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса"
3) Вот в ст.161 УПК и появилась пресловутая т.н. ПОДПИСКА, которая является предупреждением Потерпевшего о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, о чем у Потерпевшего берется подписка с предупреждением об ответственности за разглашение.
4) Вроде бы все по закону, идешь на опознание, даешь ПОДПИСКУ.
Но пользуясь горем потерпевших, их состоянием, им бесстыдно обещают "кары небесные" за разглашение любой информации, в т.ч и о количестве погибших. Всего лишь бесстыдная ловкость рук и слов!
Даже если назначат "стрелочников", нарушения закона органами власти налицо!
Поэтому никакая ПОДПИСКА, в этом случае, силы не имеет, т.к. согласно пункту 1 части четвертой этой статьи (ст.161 УПК): "Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения: о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами"!!!
А тут еще и пункт 1 части шестой статьи прямо кричит: "Не является разглашением данных предварительного расследования: изложение сведений по уголовному делу в ......... заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод человека".
bradis 27 марта 2018 | 13:53
Предлагаю выйти в Госдуму с законодательной инициативой: брать расписки о неразглашении со всех потерпевших от государства и чиновников.
zemljanka 27 марта 2018 | 14:01
Нелюди. Саранча.
Пожирает человечность в людях.
Превращает в соучастников и сообщников.
demosua 27 марта 2018 | 14:40
пожар в ТЦ и его последствия - государственная тайна! И её разгласившие будут привлечены к ответственности (видимо, уголовной).