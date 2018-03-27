Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что брать с родственников погибших подписки о неразглашении бесчеловечно
Родственники погибших в пожаре в Кемерово могут пожаловаться в СПЧ, если их заставляют давать подписки о неразглашении перед опознанием или для выдачи тел. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
«В таких ситуациях нужно разбираться, что означает эта подписка о неразглашении, и кто ее требует. Во-вторых, что значит, если не даешь подписку, то тебя не допускают к опознанию? Этого не может быть, потому что это абсолютно бесчеловечно», — сказал он.
При этом Михаил Федотов подчеркнул, что пока никаких обращений по этому поводу в СПЧ не поступало.
Он также отметил, что в данном случае с родственников погибших могут просить только «подписку о неразглашении данных предварительного следствия, и не более того». «Других подписок в подобном случае быть не может», — заключил Михаил Федотов.
Ранее жители Кемерова рассказали, что родителей погибших при пожаре детей не пускают на опознание без предварительного согласия на подписку о неразглашении, а у жителей соседних с ТЦ домов изымают камеры и мобильные телефоны.
В свою очередь в Следственном комитете отметили, что «подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших». В ведомстве также отметили, что эти соглашения «не являются основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. По данным СКР и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.
Комментарии18
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midnightblues 27 марта 2018 | 13:45
Наоборот-образцовые холопы должны молчать
fig__wam 27 марта 2018 | 13:47
midnightblues: Для чего и почему с родственников перед опознанием берут подписку о неразглашении?Что они могут разгласить?
Только количество предъявленных им для опознания тел.
Какой вывод?
жертв много больше, чем объявлено официально.
mymymy 27 марта 2018 | 13:52
fig__wam: Ну, подписку о неразглашении берут не на ближайшие пять минут, а на весь срок ведения следствия. И потом, когда родственников будут знакомить с материалами следствия, эта подписка будет действовать.
А вы что так возбудились?
Вон ваш кореш коттиг уже написал, что это его побратимы взрыв устроили и вообще его побратимы устроили этот теракт.
Вы подписываетесь под его заявлением?
vinibi 27 марта 2018 | 13:56
mymymy: Вас же гнида давно Герасим утопил в помойке- чего вы тут пригожинский холуй раскудахтались то???
mymymy 27 марта 2018 | 13:58
vinibi: Нет, ну ваш коттиг прокололся и выложил про ваш теракт, а на меня вы что набрасываетесь?
fig__wam 27 марта 2018 | 14:01
mymymy: ты мразью был от рождения, но становишься все большей и большей мразью.
Вот, когда будут знакомить родственникуов с материалами следствия, тогда пусть и берут подписку.
А сейчас не имеют права.
тебе, мразь, это объяснили юристы. А ты, подлая тварь, тут наводишь тень на плетень.
mymymy 27 марта 2018 | 14:10
fig__wam: Можно ли считать ваши заявления про взрыв и запланированное вами количество жертв в 400 человек - признанием вашего Укро-ИГИЛа в подготовке и проведении теракта вашим Укро-ИГИЛом?
Кстати, ваш главный исполнитель взят под стражу, и, зная методы работы СК и ФСБ, можно понять, что скоро расколется.
fig__wam 27 марта 2018 | 14:28
mymymy: Подлая мразь, приведи мои "заявления про взрыв".
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Какой же мразью вонючей лживой и грязной стали все портянки на Эхе.
midnightblues 27 марта 2018 | 13:52
fig__wam: естественно
bosen48 27 марта 2018 | 14:06
fig__wam: Как же вы достали своими догадками, был митинг, митингующие послали своих представителе в морги, те проверили, всё совпало. Хватит тут нагнетать, всем итак плохо.
fig__wam 27 марта 2018 | 14:38
bosen48: Чего проверили, подлец?
Что можно проверить за пару часов?
Протащили людей по моргу и сгоревшим помещениям и назвали это проверкой.
А сколько среди проверяющих подставных было, которые первые полезли в эту комиссию?
mmm_333 27 марта 2018 | 13:59
Расписки брать бесчеловечно, но службу (синекуру) у нелюдя ни за что не брошу! Там и бабки и льготы и машина и бюджет и командировки и много всего приятного.
chapter_2 27 марта 2018 | 14:13
mmm_333:О кемеровской трагедии должно быть известно всё. Иначе, США и их союзники будут считать Кремль причастным к преступлению.
dr_nemos 27 марта 2018 | 13:53
о какой человечности речете....путинизм на дворе, не время для человечности.
rena1960 27 марта 2018 | 13:54
Вообще-то СПЧ РФ-консультативный орган при президенте РФ...,и может только гавкать или не гавкать по отмашке Кремля...
asyrj 27 марта 2018 | 13:57
Родственники погибших могут жаловаться в СПЧ,
а еще в Спортлото.
dr_nemos 27 марта 2018 | 13:58
Скажите мне, хоть один раз путинисты обратили внимание на "громкие заявления" федотова и СПЧ вообще....они выродились банально в имитационную тряпочку, не более.
vpu2011 27 марта 2018 | 14:10
Ботся сказать, что заставлять подписывать обманом и запугиванием, незаконно. Вот и приходится блеять про бесчеловечно.