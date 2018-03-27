Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что брать с родственников погибших подписки о неразглашении бесчеловечно

Родственники погибших в пожаре в Кемерово могут пожаловаться в СПЧ, если их заставляют давать подписки о неразглашении перед опознанием или для выдачи тел. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«В таких ситуациях нужно разбираться, что означает эта подписка о неразглашении, и кто ее требует. Во-вторых, что значит, если не даешь подписку, то тебя не допускают к опознанию? Этого не может быть, потому что это абсолютно бесчеловечно», — сказал он.

При этом Михаил Федотов подчеркнул, что пока никаких обращений по этому поводу в СПЧ не поступало.

Он также отметил, что в данном случае с родственников погибших могут просить только «подписку о неразглашении данных предварительного следствия, и не более того». «Других подписок в подобном случае быть не может», — заключил Михаил Федотов.

Ранее жители Кемерова рассказали, что родителей погибших при пожаре детей не пускают на опознание без предварительного согласия на подписку о неразглашении, а у жителей соседних с ТЦ домов изымают камеры и мобильные телефоны.

В свою очередь в Следственном комитете отметили, что «подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших». В ведомстве также отметили, что эти соглашения «не являются основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. По данным СКР и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.