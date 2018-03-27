В Югре отменили торжественную церемонию открытия Чемпионата России по биатлону после трагедии в Кемерово

При этом гонки пройдут согласно расписанию, — подчеркнули организаторы. Чемпионат стартует завтра. В рамках турнира пройдут всероссийские альтернативные соревнования, в которых примут участие атлеты, не попавшие на Олимпиаду в Пхенчхане.