Суд в Краснодаре отклонил жалобы на блокировку данных по иску Олега Дерипаски
Краснодарский краевой суд отклонил жалобы Алексея Навального и ряда интернет-изданий на запрет распространения информации об Олеге Дерипаски и его отношениях с Анастасией Вашукевич, — сообщает «Интерфакс». Заседание суда проходит в закрытом режиме.
Комментарии8
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a_111111 27 марта 2018 | 13:44
Вот тебе Олег и юрьев день. Лейтенант Рыбка может продолжать свою работу:)
chapter_2 27 марта 2018 | 14:01
О.Дерипаска - ум, честь и совесть "кремлёвского списка" США.
a_111111 27 марта 2018 | 14:07
chapter_2: Ох боюсь против него, как минимум, одна кремлевская башня...
ansh 27 марта 2018 | 13:45
Будет ли суд над судьями? Вряд ли... значит, так и будет страна прозябать и гнить. Пока не сгниёт...
kryymsdyk 27 марта 2018 | 13:48
Дерипыска пытается репутацию спасти
kirya666 27 марта 2018 | 14:01
Ну логично
hellokitty20 27 марта 2018 | 14:07
Да Навальный и не рассчитывал на положительный исход. После бездарного расследования хоть как-то надо пиариться
alexander25101977 27 марта 2018 | 14:22
Семейная еврейка дерипаска всегда в почёте. Её честь и достоинства, которых у неё де факто никогда не было, стоят столько же, оказывается, сколько убиенные режимом дети в Кемерово - один мульон. Он сам этот мульон запросил у Рыбки. По мульону тулеева - старая жаба в очках - обещала выплатить родителям погибших. Вот, она, бабушка, и путинская россия.