Суд в Краснодаре отклонил жалобы на блокировку данных по иску Олега Дерипаски

Краснодарский краевой суд отклонил жалобы Алексея Навального и ряда интернет-изданий на запрет распространения информации об Олеге Дерипаски и его отношениях с Анастасией Вашукевич, — сообщает «Интерфакс». Заседание суда проходит в закрытом режиме.