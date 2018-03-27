В Кемерово собраны данные о 85 пропавших без вести после пожара в торговом центре
Этим занимается штаб, созданный родственниками. Данные получены лично, по почте и СМС, фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести – дети в возрасте от 10 до 13 лет, — рассказал «Интерфаксу» представитель штаба. По его словам, эту информацию планируется передать полицейским.
Комментарии26
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allasc 27 марта 2018 | 13:37
это без учета приезжих и тех кто подоити в штаб несмог..... умножаем минимум на два.....
fig__wam 27 марта 2018 | 13:40
allasc: Ну даром что-ли они с родственников перед опознанием брали подписку о неразглашении?Что они могли разгласить?
Только количество предъявленных им для опознания тел.
tvitov66 27 марта 2018 | 13:52
fig__wam: все все врут - ихтамнебыло
vezdehod 27 марта 2018 | 13:56
Такого быть не может - это провокация пиндосов, так как сам Пучок доложил царю батюшке о 64 погибших.
vasilevich58 27 марта 2018 | 14:08
Начальник сказал: окончательная цифра - 64! И точка!
Остальные, значит, лукаво прячутся на деньги Госдепа,
Чтобы очернить Россию-матушку!
nik20 27 марта 2018 | 14:13
allasc: Говорят, что были еще детдомовские детки.
varangian2011 27 марта 2018 | 13:38
Власть считает, что если нет трупа, значит нет и гибели. Хотя в том пекле даже межэтажные перегородки испарились, не говоря уже о людских телах.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 13:41
Страна, где мужики вперед женщин и детей спасаются, расталкивая и топча, пытается угрожать всему миру. С такими спасателями, с такими пожарными.
jetsam 27 марта 2018 | 14:06
kryymsdyk: именно такая страна и не "пытается угрожать", а угрожает все миру.
думаете, красная кнопка не из китайского пластика? а кнопка отмены - не заварена ли намертво?
то-то. россия и есть угроза всему миру. даже без ядрённых ракет. мы одним головотяпством весь мир положим.
galina6837 27 марта 2018 | 14:29
kryymsdyk:
живу напротив Академии МЧС (при Академии имеются все прибамбасы, машины и т.д.), рядом общага МЧС...
При пожаре в общаге погибли студенты. Они даже себя спасти не в состоянии...(((
varangian2011 27 марта 2018 | 14:38
kryymsdyk: Чебурахнутый написал чушь, а псевдолиберасты торопятся лайкнуть. Где конкретные факты того, что мужики убегали расталкивая женщин и детей?? А факты того, что десятки людей возвращались спасать других чебурахнутый не видит?
kara 27 марта 2018 | 13:43
главное все верефицировать,что бы не было игроков футбольных команд,люди на многое готовы ради самопиара.
abuvgrobu 27 марта 2018 | 13:46
В морги Кемерово на автобусе мэрии отправили около десяти самых активных участников митинга.
«Только сейчас были в морге, ходили, считали. Я смотрел список, сколько погибших.
Картина была не лучшей — прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили.
Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших», — рассказал один из участников группы.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 13:54
abuvgrobu: если провалился пол и потолок в запертом кинозале, перекрытия 4 и 3 этажей, привезли ли эти трупы в морги уже?
fig__wam 27 марта 2018 | 13:56
abuvgrobu: Правильно, дружок, как там говорят следаки: нет тела - нет дела.
Отправить случайных неподготовленных людей осматривать морг, очень умно. А выгоревшие помещения все детально обследовали?
А морг в Кемерово один, да?
telaviv001 27 марта 2018 | 14:04
fig__wam: где ж им было взять вас подготовленного. Кричали хотим проверить, пожалуйста идите проверяйте. Ан нет, надо подготовленных в толпе найти.
fig__wam 27 марта 2018 | 14:33
telaviv001: Мразь сопливая, мы знаем как эти спектакли устраивают. так что можешь здесь метать дерьмо сколько угодно.
Кого ты, сопляк мокрожопый, обмануть хочешь.
telaviv001 27 марта 2018 | 14:38
fig__wam: Вы в Сорбоне воспитывались?
kentukky 27 марта 2018 | 14:07
fig__wam: Речь , вроде и о хладокомбинате шла.
lisitsa1962 27 марта 2018 | 14:23
kentukky: Да дело и не в хладокомбинате. Там температура такая была что горело всё. Какие трупы? Кучки пепла..
archibald_dandy_esquire 27 марта 2018 | 14:12
fig__wam:
abuvgrobu из пригожинской мрази, которой приказано уменьшить число погибших, будто 64 сгоревших это мало - та же методика, что про сталинские репрессии - ну,всего-то 5-6 миллионов убили, а не 15-18 - таковы "аргументы" ублюдков.
galina6837 27 марта 2018 | 14:34
abuvgrobu:
про найденные тела мы поняли. А сколько погребено на месте трагедии ?
gvs 27 марта 2018 | 13:49
Ответ полицейских будет: "Фсевыврете. Ихтамнебыло."
max3446 27 марта 2018 | 14:05
не верю я что это штаб созданный родственниками, больше на провокацию оппозиционной либерастни похоже. Интересно, сколько они (оппозиционеры) заплатили тем. кто на митинг в Кемерово пришел? По словам официальных лиц люди там далёкие от жертв, может вообще не местные. И конечно представляете насколько уже деградировала оппозиция, если на трагедии делает такие пляски на костях, провокации и прочие гадости?!
sprav77 27 марта 2018 | 14:05
Значит официально опять врут наглым образом?
galina6837 27 марта 2018 | 14:25
Актер Данила Козловский считает самым страшным в произошедшем то, что лица, обязанные защищать и спасать граждан России, постоянно обманывают. Козловский назвал начавшийся следственный процесс по поводу трагедии самым лживым и грязным в истории страны.
Актеру стало известно, что в кемеровском морге объявили не только о нехватке мест, но и о недостаточном количестве мешков для останков погибших. Число жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» уже перевалило за 300, среди них 142 ребенка. Данила, как и многие представители российского шоу-бизнеса, требуют у руководства страны введения национального траура по погибшим.