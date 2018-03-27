В Кемерово собраны данные о  85 пропавших без вести после пожара в торговом центре

Этим занимается штаб, созданный родственниками. Данные получены лично, по почте и СМС, фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести – дети в возрасте от 10 до 13 лет, — рассказал «Интерфаксу» представитель штаба. По его словам, эту информацию планируется передать полицейским.