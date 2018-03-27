Жители Кемерово вышли на стихийный митинг у здания областной администрации
Несколько тысяч человек требуют назвать точные цифры погибших при пожаре в торговом центре. Также звучат призывы к отставке региональных властей. С митингующими общались мэр города и два заместителя губернатора. Один из них, Сергей Цивилев, обвинил его участников в попытке пиара: «Вы пиаритесь на трагедии?» – спросил он местного жителя Игоря Вострикова. В ответ Востриков рассказал, что потерял на пожаре пять человек, в том числе троих детей.
Сегодня в Кемерово приезжал президент Путин. На совещании губернатор Тулеев принес извинения лично Путину за пожар в торговом центре. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля: «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое, прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил руководитель области. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 67.
Комментарии29
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rqoswen 27 марта 2018 | 13:36
а хуйло к холопам так и не вышел? съездил тока, чтобы полуживая щекастая мразь ему анус вылизала?
fig__wam 27 марта 2018 | 13:42
rqoswen: какая же мразь этот Тулеев.
Извиняется перед боссом за беспокойство причиненное боссу.
И босс не лучше, принимает это извинение как должное.
vasilevich58 27 марта 2018 | 13:54
Тулеев свой долг выполнил!
Доказал Хозяну. сто его язык ещё ого-го в смысле глубины проникновения!
А сгоревшие заживо детишки... Ну и хрен с ними!
sergeev67 27 марта 2018 | 14:45
fig__wam: Извиняется перед боссом за беспокойство причиненное боссу.
Царь о демографии заботится. Поголовье стада поднимает который год. А из-за недосмотра чиновников его усилия на нет сведены?
Это не беспокойство, а неуважение к труду царскому.
Конечно, чинуша виноват в первую очередь перед господином. За это и извинение просит. Хорошо бы конечно еще на пузе поползать и сапоги царские целовать. Ну, кто знает, что там за кадром творится.
ansh 27 марта 2018 | 13:36
Аман, как и Владимир, предали КПСС, предали коммунизм. Перевертыши.
Какой капитализм они строят? Как и социализм – со звериным лицом.
Таким строителям нормальный человек сарай строить не доверит.
platonnekafrin 27 марта 2018 | 13:40
ansh: Заказчик не сарай желает, а загон. Загон получается славный.
kottigr1 27 марта 2018 | 13:41
ansh: Родственники только на площади в Кемерово уже составили списки, где уже 85 фамилий погибших.. А ведь есть ещё те, кто не пришел на площадь, есть иногородние, есть не внесенные в список дети из Трещихе..
telaviv001 27 марта 2018 | 14:07
kottigr1: врать некрасиво. Список пропавших без вести, список из 85 человек.
cilovit 27 марта 2018 | 14:27
telaviv001: Вот таких провокаторов как kottigr1 к стенке ставить. Да возможно еще не все завалы в здании разобрали и возможно будут еще погибшие , но действия таких типов как kottigr1 есть провокации .Это мрази которым на людей плевать.
lenin3 27 марта 2018 | 13:37
Жирный бай Тулеев лизнул ещё глубже(хотя,куда уж глубже):попросил прощения не у потерпевших,а у начальника...
allasc 27 марта 2018 | 13:45
lenin3: начальник принял ублажения......
ha12raz 27 марта 2018 | 13:37
Нет предела подлости.
dude_lebowsky 27 марта 2018 | 13:42
И ведь никаких автозаков, задержаний. Значит можно без них обойтись при многотысячных протестах.
tinon 27 марта 2018 | 13:45
dude_lebowsky: «Около Кемерова стоит военная техника»: житель города об обстановке и требованиях митингующих 27 марта, 11:14 https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/okolo_kemerovo_stoit_voennaja_tehnika-460522/?from=incut_wide
dude_lebowsky 27 марта 2018 | 14:03
tinon: data error. Не воспроизводится. Ну ладно. Я смысл понял. Это они на изготовке, ведь Путин приехал. Я к тому, что митинг стихийный, без согласования и никакого винтилова. Как и в Волоколамске. Без Навального, заметьте. А скажите, если б к организации этих митингов был причастен Навальный, реакция властей была бы такая же? Что-то сомневаюсь. Но ведь люди как-то смогли сами организоваться и выйти! Вот что важно! И никакие согласования не потребовались и никого не посадят на месяц за это. Значит так и надо научиться самоорганизовываться.
tinon 27 марта 2018 | 14:46
dude_lebowsky:
ППКС - согласна с Вами совершенно!
Но, заметьте, народ на митинге озабочен конкретным горем - страшной смертью родных, знакомых, земляков. И никоим образом не повсеместными безобразиями, порожденными узурпаторами власти, олигархами и взяточниками - от пожарного инспектора до министров.
Послушайте сами! В целом, холопы довольны самим фактом приезда царя-батюшки с объявлением дня траура. Больше этим людям ничего и не надо. А, чтобы получить компенсацию за сгоревших заживо родственников, они подписывают какие-то бумажки о неразглашении. Сколько погибло на самом деле? Страшные трехзначные числа фигурируют. Но разве родителям легче от того, что вместе с их единственным ребенком сгорели сотни других?
Вспомните пожары в психдеспансерах, погибших во время наводнений в Крымске и во время обрушения как попало построенных зданий?!
Люди собираются вместе погоревать по конкретной беде! Дальше случившегося с ними или близкими их не волнует. Сегодня на рассылку информацию по кемеровской трагедии мне отвечали: "этот фейк распространяют либерасты на западные деньги. Ну что ты такая легковерная? Не помогай иностранным спецслужбам распространять этот фейк!"
Саморганизовались. Замбированное население непробиваемо. Кто пойдёт на митинг, если нет личного интереса из разряда "своя рубашка ближе к телу"?
Увы, после результатов последних выборов у меня иллюзий нет. А у тех, кто собрался сегодня в Кемерово, видимо, ещё есть...
allasc 27 марта 2018 | 13:47
dude_lebowsky: и террактов нет... удивительно!!!!!
lenin3 27 марта 2018 | 14:02
allasc: потому что власти не успели подготовиться...
telaviv001 27 марта 2018 | 14:15
lenin3: ha12raz: Не могу понять. ОПУБЛИКОВАНО!!! Списки пострадавших - 67 человек. Списки пропавших без вести - 85 человек. Количество погибших - 64 человека, из них опознаны 15 человек. Следует ли понимать, что в списке пропавших без вести могут быть люди которые погибли? Поскольку не все погибшие опознаны.
justlooking 27 марта 2018 | 13:47
Требуйте немедленной публикации списка поданных заявлений о пропавших людях, находившихся в ТЦ. На этом этапе это должно быть вашим единственным требованием. Отставки и остальное нужно будет требовать, зная точное количество жертв.
abuvgrobu 27 марта 2018 | 13:50
Все кто пытается спекулировать на количестве погибших - ублюдки.
goshan31 27 марта 2018 | 13:53
abuvgrobu: спекулировать не нужно. Необходимо подключать голову..
agamasat 27 марта 2018 | 13:56
abuvgrobu: официально одобренное количество жертв и плюс к нему неизвестное количество тех, кто не будет причислен к пострадавшим... Кто ублюдки?!
vladimir_na_echo 27 марта 2018 | 13:57
Кто бы сомневался, что эхо в первых рядах на чужом горе будет делать себе рейтинг.
У Макаревича есть песня. Там слова: " а журналисты хуже своры паршивых собак".
alexander25101977 27 марта 2018 | 14:08
Удивительно: ватник тупоголовый цитирует... Макаревича! Простононсенс! Ватник vladimir_na_, тебя надо внести в "золотой" список ватников.
kaban2 27 марта 2018 | 14:00
Списки погибших и пропавших без вести опубликованы.
И пока ещё никто не заявлял о том, что потерял своих близких и что их имен нет в этих списках. Трындеть о том, что власть что-то утаивает, можно только в том случае, если реально всплывут эти неназванные имена. А пока этого нет, все эти вопли и стоны можно расценивать только как мерзкую и вонючую попытку оттоптаться на чужом горе и станцевать на костях.
marpool 27 марта 2018 | 14:17
как в России переделали кондитерскую фабрику в фабрику смерти детей...
nik20 27 марта 2018 | 14:22
Дай бог Игорю Вострикову, потерявшему трех деток, жену и сестру пережить эту страшную трагедию. И бороться за правду об этом пожаре и наказание виновных в трагедии. Игорь держитесь! Мои ВАМ искренние соболезнования.
vlasta64 27 марта 2018 | 14:35
Жалкая либересня, вы еще ответите за пиар и вранье про Кемерово, все должны дать жесткий отпор этим гусским людям. из племени иуд.