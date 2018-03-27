Жители Кемерово вышли на стихийный митинг у здания областной администрации

Несколько тысяч человек требуют назвать точные цифры погибших при пожаре в торговом центре. Также звучат призывы к отставке региональных властей. С митингующими общались мэр города и два заместителя губернатора. Один из них, Сергей Цивилев, обвинил его участников в попытке пиара: «Вы пиаритесь на трагедии?» – спросил он местного жителя Игоря Вострикова. В ответ Востриков рассказал, что потерял на пожаре пять человек, в том числе троих детей.

Сегодня в Кемерово приезжал президент Путин. На совещании губернатор Тулеев принес извинения лично Путину за пожар в торговом центре. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля: «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое, прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил руководитель области. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 67.