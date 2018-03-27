Владимир Путин объявил 28 марта днем траура в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Между тем, траур по погибшим уже объявили некоторые российские регионы и отдельные города.