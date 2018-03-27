Владимир Путин объявил 28 марта днем траура в России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Между тем, траур по погибшим уже объявили некоторые российские регионы и отдельные города.
Комментарии28
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vasyakirin 27 марта 2018 | 13:17
Вошьдь самолично жертвы пересчитывал?
semia 27 марта 2018 | 13:18
vasyakirin: Траур... и все?
danko_klisma 27 марта 2018 | 13:19
semia: это правильно.
semia 27 марта 2018 | 13:22
Тулеева стыдно и показывать. Это уже немощный старик в инвалидной коляске. Но путин своих не бросает.
romashka__ 27 марта 2018 | 13:22
За чудовищное преступление и убийство детей, бездарное управление страной
НАДО УХОДИТЬ В ОТСТАВКУ.
danko_klisma 27 марта 2018 | 13:24
romashka__: мартышка_ дырявая мразь! Хватит вопить!
kindman_a 27 марта 2018 | 13:21
semia:
И охранника торгового центра - на шконку.
Вот теперь - всё.
danko_klisma 27 марта 2018 | 13:22
kindman_a: черт хокло одноглазый.
vilingrad 27 марта 2018 | 13:25
semia: Сначала по всей стране регионы объявили траур, теперь и королёк решил возглавить...
romashka__ 27 марта 2018 | 13:19
В отставку!
skolzki 27 марта 2018 | 13:18
ЛИБРОИДЫ ,ТАК РЫНОК РАСТАВИТ ВСЕ ПО СВОИМ МЕСТАМ ИЛИ НЕТ предлагаю всем посмотреть программу собчаков , яшиных навральных и т.д. там нет проверок , там нет мчс , там не осталось здравого места кроме популизма , но не вы ли им подмахиваете ?
telaviv001 27 марта 2018 | 13:21
skolzki: Ну все, либералы пойдут в бой. Сначала почему Путин не едет в Кемерово. Приехал, почему не сразу, как либералы захотели. Почему траур не объявляет. Объявил, почему поздно.
rihard 27 марта 2018 | 13:21
skolzki: Вы прогоамму Путина видели?
sergei_70 27 марта 2018 | 13:25
rihard: Он чувствует ее сердцем...или жопой
ringmenn 27 марта 2018 | 13:23
skolzki: Здравого места в твоей тупой башке нет. клоунобот!!!
stas_russkiy 27 марта 2018 | 13:18
Вот и ответ на вопрос "сколько погибших?". Значит, точно, несколько сотен...
skolzki 27 марта 2018 | 13:20
stas_russkiy мигрэ штопанное , заткни свое хлабало
kara 27 марта 2018 | 13:19
сейчас еще больше визга будет!
goshan31 27 марта 2018 | 13:19
Хоть здесь ума хватило...
v1nc 27 марта 2018 | 13:20
А следующим подписанным указом должен быть указ о собственной отставке и начало уголовного преследования гопника за миллионы убитых и за сотни миллиардов украденного!
ringmenn 27 марта 2018 | 13:21
Не прошло и года!!
wattman 27 марта 2018 | 13:21
А он так ненароком не указал: в связи с гибелью более скольких людей?
sergei_70 27 марта 2018 | 13:22
Сука, хоть что-то человеческое в нем шевельнулось!
sadda 27 марта 2018 | 13:23
Малый бизнес на несколько лет был освобожден от проверок, в том числе и по пожарной безопасности. Но как могли большой Торгово-развлекательный центр, который посещают тысячи людей и который приносит миллионные прибыли, подвести под малый бизнес, это вообще за гранью понимания.
dude_lebowsky 27 марта 2018 | 13:23
Под общественным давление разродился упырь.
nuvseunasok 27 марта 2018 | 13:25
Наконец то. Взвесил ПАПА все "за" и "против".
platonnekafrin 27 марта 2018 | 13:25
Реабилитирован! И больше никаких сомнений в легитимности, а главное, в верности пути! Восторженный народ можно даже согнать на инаугурацию, а то опять, как в Кемерово, пустые кварталы и лица гвардейцев!
sergei_tn 27 марта 2018 | 13:26
Ну теперь наказание невиновных и награждение непричастных.
Все по классике, еще с царских времен.