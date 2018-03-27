Следователи не стали возбуждать уголовное дело против адвоката бывшего мэра Ярославля

Евгений Урлашов обвинил юриста в мошенничестве. Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях адвоката бывшего мэра Ярославля, и не стал давать ход уголовному делу. Евгений Урлашов обвинил бывшего защитника в мошенничестве, уже находясь в заключении. В позапрошлом году он был осужден за взяточничество, и юрист Сергей Голубенков не смог уберечь своего подзащитного от тюрьмы. Как утверждает экс-чиновник, адвокат похитил у его семьи 600 тысяч рублей в счет оплаты своих услуг, тогда как ранее стороны договаривались о сумме в два раза меньшей. По словам Урлашова эти средства были последними сбережениями его семьи, а с 2013 года ему якобы не начислялась зарплата. Сам Голубенков, который сейчас оказывает юридические услуги ярославскому штабу Алексея Навального, об обвинениях в свой адрес узнал лишь из прессы и не стал их комментировать. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов был приговорен к полутора годам лишения свободы и штрафу в 60 миллионов рублей.