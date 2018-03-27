Власти Подмосковья пообещали откачать со всех свалок ядовитый фильтрат

Губернатор Андрей Воробьев поручил местным чиновникам подготовить программу реабилитации для каждого из мусорных полигонов. Подмосковные чиновники рассчитывают разрядить обстановку с «мусорными бунтами» — для этого будет обеспечена дегазация и вынос фильтрата со всех 15 полигонов, расположенных на территории региона. Губернатор Воробьев заверил, что план по мероприятиям с конкретными датами будет составлен уже сегодня. Также он поручил муниципальным главам и руководству мусорных полигонов персонально курировать программу реабилитации. После массовых акций протеста в Волоколамске власти обратили внимание и на работу с населением – Воробьев подчеркивает важность мониторинга ситуации и доведения всей информации до людей. Помимо этого, власти теперь говорят и о необходимости раздельного сбора мусора, для чего нужно будет принять ряд региональных законов. Чиновники озаботились этой проблемой после того, как на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, в результате чего за медицинской помощью обратились около 150 детей. После восьми вечера на «Эхе» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев расскажет об экологической ситуации в регионе.