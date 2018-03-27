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13:00, 27 марта 2018

Вице-губернатор на коленях попросил прощения у митингующих в Кемерово

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который обвинил отца погибших детей в  «пиаре на крови», попросил прощения у протестующих на коленях. Как сообщает РИА, Сергей Цивилев сделал это, когда через семь часов после начала митинга чиновники предложили собравшим разойтись, но  протестующие встретили это неодобрительными возгласами.
Другой вице-губернатор Кемеровской области, Владимир Чернов, предложил наказывать распространителей слухов о  сотнях погибших. В свою очередь, глава региона Аман Тулеев не вышел к протестующим, но при этом попросил у Владимира Путина прощения за пожар в торговом центре, в  котором только  по  официальным данным погибли 64 человека.

Комментарии

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taglit 27 марта 2018 | 13:10

становление на колени выглядело гнусно, - прикрывался православием...

lenin3 27 марта 2018 | 13:12

Мразь Тулеев лизнул ещё глубже(хотя,куда уж глубже):попросил прощения не у пострадавших,а у начальника...

rqoswen 27 марта 2018 | 13:13

тулеев - жирная, полуживая мразь упала на колени и, извиняясь, целовала ботинки хуйлу.

рашка, 2018-ый год..

риторический вопрос: сколько % с этого митинга проголосавало за хуйло?

danko_klisma 27 марта 2018 | 13:14

rqoswen: рылосвин.

danko_klisma 27 марта 2018 | 13:16

lenin3: мразь это ты и все твои кокломрази, которые здесь пасутся.

patrik04 27 марта 2018 | 13:17

Вице-губернатор на коленях попросил прощения у митингующих в Кемерово...

Светлая память погибшим.

rqoswen 27 марта 2018 | 13:17

danko_klisma:

клизьма, пошёл на йух! такая непробиваемая тупость.. за что тебя дошираком кормят??

danko_klisma 27 марта 2018 | 13:12

taglit: хватит нудить, коклотролль. Сегодня ваши скачки уже идут выше крыши. Нет только мрасиланко1.

prutkov100 27 марта 2018 | 13:13

Вице-губернатор на коленях попросил прощения у митингующих в Кемерово..
Жаль , что рядом не оказалось подходящего пня и топора .

lnmanusnostras1 27 марта 2018 | 13:11

У тулеева племянница погибла с его слов...

alexander25101977 27 марта 2018 | 13:12

Ну а теперь очередь за старым пердуном, который, полизав у Путина, скрылся на даче. А! Ему не надо, а то ведь не встанет. Так и умрёт на коленях.

electroknight 27 марта 2018 | 13:13

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил местному жителю Игорю Вострикову, потерявшему в пожаре в торговом центре троих детей, жену и сестру, что тот «пиарится на трагедии». Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на очевидцев.
«Вы пиаритесь на трагедии?» — спросил Цивилев.
«Я потерял в пожаре пятерых человек, из них трое дети», — ответил мужчина чиновнику.

kuz_sib 27 марта 2018 | 13:18

electroknight: А не странно звучит,,,, я потерял "человек", а не напримре "семью" или "родных мне ", "любимых" и т.д.???

kara 27 марта 2018 | 13:14

так причем здесь протестующие? у потерявших близких надо было просить прощение, но судя по всему их не много было на митинге.

kuz_sib 27 марта 2018 | 13:15

Презентация нового Губернатора Кемобласти - состоялась.

platonnekafrin 27 марта 2018 | 13:15

Похоже, что коленки главная часть тела у этой страны.

gvs 27 марта 2018 | 13:16

Этот и раком встанет, лишь бы место сохранить )))

max3446 27 марта 2018 | 13:19

сомневаюсь я что на этом митинге есть родственник жертв, и вообще жители Кемеро. оппозиционеров либерастов за людей никто не считает.

mifodiy 27 марта 2018 | 13:19

Как-то мрачно звучит : "...только по официальным данным..." . Намёк ?

sborisych 27 марта 2018 | 13:20

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который обвинил отца погибших детей в «пиаре на крови», попросил прощения у протестующих на коленях.
=====
Гнида, ясен пень, что такие не одумываются. Их тока иногда осаживают те, кто в этой гнусной вертикальке расположился повыше них. И это, похоже, именно такой редкий случай...

(комментарий скрыт)

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