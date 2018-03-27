Вице-губернатор на коленях попросил прощения у митингующих в Кемерово
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который обвинил отца погибших детей в «пиаре на крови», попросил прощения у протестующих на коленях. Как сообщает РИА, Сергей Цивилев сделал это, когда через семь часов после начала митинга чиновники предложили собравшим разойтись, но протестующие встретили это неодобрительными возгласами.
Другой вице-губернатор Кемеровской области, Владимир Чернов, предложил наказывать распространителей слухов о сотнях погибших. В свою очередь, глава региона Аман Тулеев не вышел к протестующим, но при этом попросил у Владимира Путина прощения за пожар в торговом центре, в котором только по официальным данным погибли 64 человека.
Комментарии20
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taglit 27 марта 2018 | 13:10
становление на колени выглядело гнусно, - прикрывался православием...
lenin3 27 марта 2018 | 13:12
Мразь Тулеев лизнул ещё глубже(хотя,куда уж глубже):попросил прощения не у пострадавших,а у начальника...
rqoswen 27 марта 2018 | 13:13
тулеев - жирная, полуживая мразь упала на колени и, извиняясь, целовала ботинки хуйлу.
рашка, 2018-ый год..
риторический вопрос: сколько % с этого митинга проголосавало за хуйло?
danko_klisma 27 марта 2018 | 13:14
rqoswen: рылосвин.
danko_klisma 27 марта 2018 | 13:16
lenin3: мразь это ты и все твои кокломрази, которые здесь пасутся.
patrik04 27 марта 2018 | 13:17
Вице-губернатор на коленях попросил прощения у митингующих в Кемерово...
Светлая память погибшим.
rqoswen 27 марта 2018 | 13:17
danko_klisma:
клизьма, пошёл на йух! такая непробиваемая тупость.. за что тебя дошираком кормят??
danko_klisma 27 марта 2018 | 13:12
taglit: хватит нудить, коклотролль. Сегодня ваши скачки уже идут выше крыши. Нет только мрасиланко1.
prutkov100 27 марта 2018 | 13:13
Вице-губернатор на коленях попросил прощения у митингующих в Кемерово..
Жаль , что рядом не оказалось подходящего пня и топора .
lnmanusnostras1 27 марта 2018 | 13:11
У тулеева племянница погибла с его слов...
alexander25101977 27 марта 2018 | 13:12
Ну а теперь очередь за старым пердуном, который, полизав у Путина, скрылся на даче. А! Ему не надо, а то ведь не встанет. Так и умрёт на коленях.
electroknight 27 марта 2018 | 13:13
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил местному жителю Игорю Вострикову, потерявшему в пожаре в торговом центре троих детей, жену и сестру, что тот «пиарится на трагедии». Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на очевидцев.
«Вы пиаритесь на трагедии?» — спросил Цивилев.
«Я потерял в пожаре пятерых человек, из них трое дети», — ответил мужчина чиновнику.
kuz_sib 27 марта 2018 | 13:18
electroknight: А не странно звучит,,,, я потерял "человек", а не напримре "семью" или "родных мне ", "любимых" и т.д.???
kara 27 марта 2018 | 13:14
так причем здесь протестующие? у потерявших близких надо было просить прощение, но судя по всему их не много было на митинге.
kuz_sib 27 марта 2018 | 13:15
Презентация нового Губернатора Кемобласти - состоялась.
platonnekafrin 27 марта 2018 | 13:15
Похоже, что коленки главная часть тела у этой страны.
gvs 27 марта 2018 | 13:16
Этот и раком встанет, лишь бы место сохранить )))
max3446 27 марта 2018 | 13:19
сомневаюсь я что на этом митинге есть родственник жертв, и вообще жители Кемеро. оппозиционеров либерастов за людей никто не считает.
mifodiy 27 марта 2018 | 13:19
Как-то мрачно звучит : "...только по официальным данным..." . Намёк ?
sborisych 27 марта 2018 | 13:20
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который обвинил отца погибших детей в «пиаре на крови», попросил прощения у протестующих на коленях.
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Гнида, ясен пень, что такие не одумываются. Их тока иногда осаживают те, кто в этой гнусной вертикальке расположился повыше них. И это, похоже, именно такой редкий случай...