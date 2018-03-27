Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что брать с родственников погибших подписки о неразглашении бесчеловечно

Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». «Эху Москвы» накануне стало известно, что с родственников погибших берут подписку о неразглашении перед опознанием тел. В Следственном комитете заявили, что взятие подписки продиктовано интересами потерпевших. При этом сказали, что это не является препятствием для процедуры опознания и выдачи тел.