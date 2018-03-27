Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что брать с родственников погибших подписки о неразглашении бесчеловечно
Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». «Эху Москвы» накануне стало известно, что с родственников погибших берут подписку о неразглашении перед опознанием тел. В Следственном комитете заявили, что взятие подписки продиктовано интересами потерпевших. При этом сказали, что это не является препятствием для процедуры опознания и выдачи тел.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
taglit 27 марта 2018 | 13:07
так это и есть сокрытие реального масштаба трагедии!
patrik04 27 марта 2018 | 13:11
Глава СПЧ Михаил Федотов завил, что брать с родственников погибших подписки о неразглашении, это бесчеловечно...
Михаил Федотов такой же русофоб, как и те, что распространяют слухи о расписках. Никакой близкий родственник погибших детей, не будет подписывать никакие расписки. Да никто им этого и не предложит, на мой взгляд - это всё фейки, распространяемые русофобскими провокаторами.
malanoff 27 марта 2018 | 13:25
patrik04: "это всё фейки, распространяемые русофобскими провокаторами."
=========================
Уже были доказаны расписки с родственников погибших на Украине и в Сирии. Хватит защищать преступников или хотя бы делай это за бесплатно , просто по дурости.
malanoff 27 марта 2018 | 13:22
taglit: Это не только бесчеловечно , но и преступно. Зато укладывается в нечеловеческую политику созданного для олигархов государства .
ramus 27 марта 2018 | 13:08
Секреты, Секреты. секреты ...
Кто владеет информацией тот владеет миром.
ivar1964 27 марта 2018 | 13:09
//В Следственном комитете заявили, что взятие подписки продиктовано интересами потерпевших.//
И чем же поможет потерпевшим подписка о неразглашении?
venmud 27 марта 2018 | 13:13
5 канал 13:00 "Поисково- СПАСАТЕЛЬНЫЕ работы не прекращаются ни на минуту."
idaforever 27 марта 2018 | 13:16
раз берут днк - там один прах и пепел
mifodiy 27 марта 2018 | 13:22
Непонятно в чём интерес потерпевших ?
skier64 27 марта 2018 | 13:24
Совмещать процедуру опознания с подписанием ПОДПИСКИ - подло и безнравственно!
Чуть субъективного мнения о т.н. "ПОДПИСКЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ"
1) Помним, что пока еще действует Конституции РФ, в ст.52 черным по белому написано : "Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба."
2) Статус Потерпевшего в рамках уголовного процесса определен ст.42 УПК РФ. Очень много прав, но есть и обязанность, предусмотренная пунком 3 части пятой этой статьи:
"Потерпевший не вправе: разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса"
3) Вот в ст.161 УПК и появилась пресловутая т.н. ПОДПИСКА, которая является предупреждением Потерпевшего о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, о чем у Потерпевшего берется подписка с предупреждением об ответственности за разглашение.
4) Вроде бы все по закону, идешь на опознание, даешь ПОДПИСКУ.
Но пользуясь горем потерпевших, их состоянием, им бесстыдно обещают "кары небесные" за разглашение любой информации, в т.ч и о количестве погибших. Всего лишь бесстыдная ловкость рук и слов!
Даже если назначат "стрелочников", нарушения закона органами власти налицо!
Поэтому никакая ПОДПИСКА силы не имеет, т.к. согласно пункту 1 части четвертой этой статьи (ст.161 УПК): "Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения: о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами"!!!
А тут еще и пункт 1 части шестой статьи прямо кричит: "Не является разглашением данных предварительного расследования: изложение сведений по уголовному делу в ......... заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод человека".