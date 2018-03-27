Президент Чехии Милош Земан поручил спецслужбам выяснить, могли ли в стране производить химоружие «Новичок»

Им были отравлены в Солсбери бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ранее в российском МИДе заявили, что ни Россия, ни ССР не разрабатывали «Новичок», а его источник, вероятно, следует искать в Великобритании, Словакии, Швеции и Чехии. Все эти страны обвинения отвергли. Недавно 3 сотрудника секретного института, где в советское время создавали боевые химикаты, сообщили о том, что «Новичок» у Советского Союза был.