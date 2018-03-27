Президент Чехии Милош Земан поручил спецслужбам выяснить, могли ли в стране производить химоружие «Новичок»
Им были отравлены в Солсбери бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ранее в российском МИДе заявили, что ни Россия, ни ССР не разрабатывали «Новичок», а его источник, вероятно, следует искать в Великобритании, Словакии, Швеции и Чехии. Все эти страны обвинения отвергли. Недавно 3 сотрудника секретного института, где в советское время создавали боевые химикаты, сообщили о том, что «Новичок» у Советского Союза был.
Комментарии8
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 27 марта 2018 | 12:38
Вот нравятся мне адекватные действия адекватных высокопоставленных людей.
Выяснить, проверить. расследовать; а потом уж рот открывать и ответками раскидываться!
grossalexis_032018 27 марта 2018 | 12:51
может вам рашкованам сразу в иопальник буцкать - как хайло раззявите с цитатами Лаврова-Захаровой, так и по роже. А так же за цитаты - Тулиева и его вице и прочей мрази.
stoned_fox 27 марта 2018 | 13:10
grossalexis_032018: Давай буцни, борцун диванный! Жопу то хоть от дивана хватит сил оторвать?!
grossalexis_032018 27 марта 2018 | 13:25
stoned_fox: Легко ;)) А ты что рашкованин путирас или все же русский ?
idruker 27 марта 2018 | 13:08
gennadiy_s: Можешь считать, что адекватные, ответственные люди запоздало влепили бумерангом в лобешник тебе и тебе подобным за Литвиненко. Тот случай был доказан юридически стерильно, так что тебе не на что жаловаться.
haldey 27 марта 2018 | 12:49
Ай да Милош, ай да молодец!
ze_danil 27 марта 2018 | 13:04
нефигово так Милошу из Москоу отслюнявили бабосов
так он докукарекается, что Чехия является производителем боевых отравляющих веществ массового поражения
grossalexis_032018 27 марта 2018 | 13:06
ze_danil: Ему ж Пражане один вывешивали красные трусы вместо президентского штандарта, время поднимать красный рваный лифчик.