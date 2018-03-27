В Карелии сегодня начнутся предварительные слушания по делу о гибели детей на Сямозере
На скамье подсудимых 6 человек. Среди них руководство и инструкторы детского лагеря, а также бывший начальник регионального управления Роспотребнадзора. Трагедия произошла летом 2016 года. Около 50 школьников с инструкторами попали на лодках в шторм. Утонули 14 человек. Фельдшер, которая проигнорировала звонок детей с просьбой о помощи, ранее получила 3 года колонии-поселения.
Комментарии3
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anatolr 27 марта 2018 | 12:44
Как это спросил Павел Астахов (кстати, привет ему из Франции), - ну как съездили?
Пятьюшественник Anatoлий
mystifying 27 марта 2018 | 13:10
anatolr: stas_russkiy:
вспомнили! зато про сбитый над лугондоном боинг каждый месяц язвили - ну, и где ваши доказательства? почему не расследуете?
stas_russkiy 27 марта 2018 | 12:57
А московских чинуш, которые послали детей на верную смерть в этот концлагерь, отмазали...