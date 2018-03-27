В Карелии сегодня начнутся предварительные слушания по делу о гибели детей на Сямозере

На скамье подсудимых 6 человек. Среди них руководство и инструкторы детского лагеря, а также бывший начальник регионального управления Роспотребнадзора. Трагедия произошла летом 2016 года. Около 50 школьников с инструкторами попали на лодках в шторм. Утонули 14 человек. Фельдшер, которая проигнорировала звонок детей с просьбой о помощи, ранее получила 3 года колонии-поселения.