Бурятия стала еще одним регионом России, где объявили траур по погибшим в результате пожара в Кемерово
Ранее траур, помимо Кемеровской области, объявили в Якутии, Приморском крае и Екатеринбурге. Общенациональный траур объявлять не стали.
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Ранее траур, помимо Кемеровской области, объявили в Якутии, Приморском крае и Екатеринбурге. Общенациональный траур объявлять не стали.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии5
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prostovanya 27 марта 2018 | 12:40
Да надо всем регионам объявить - в пику и на позор государю.
И тут хорошо видно, кто... ну, не совсем трусливый холуй из региональных руководителей...
taglit 27 марта 2018 | 12:46
prostovanya: по России поползли региональные суверенитеты? траурные суверенитеты....
А что другие регионы? - им, что ли, пофиг?!
stas_russkiy 27 марта 2018 | 12:53
taglit: "...траурные суверенитеты..."
По озёрным понятиям, общенациональный траур объявляется, если трупов более ста. Озёрные официально объявили, что трупов меньше ста. Те регионы, кто знает правду или не верит озёрной банде, объявили траур.
ostapbey 27 марта 2018 | 13:03
prostovanya: по всем регионам это уже перебор.
С бурятами то ясно.. Они тоже пострадали от пожара.Сам Иосиф КОБЗОН каждому бурятском погорельцу приз выдавал.
И песню спел про то как ---"...вышшшеллл в степьь данецкууюю паренььь маладой!!!"
Даже..
srk2658lu 27 марта 2018 | 13:23
В Бурятии, Якутии, Приморском крае и Екатеринбурге - люди.
В Москве - начальники и лицемеры!