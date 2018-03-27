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12:32, 27 марта 2018

Сенатор Бондарев заявил, что за трагедию в Кемерове нужно наказывать не стрелочников, а тех, кто действительно виноват

По его словам, в строительство торгового центра были вложены миллиарды рублей. «С такими деньгами можно все что угодно выстроить, без всякого выполнения требований», — подчеркнул глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передает ТАСС.

Комментарии

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gvs 27 марта 2018 | 12:36

Это он на кого бочку катит? )))

alex1890 27 марта 2018 | 12:40

gvs: На стрелочников рангом повыше.

tvitov66 27 марта 2018 | 12:44

«Кто виноват?» — роман в двух частях Александра Ивановича Герцена

patrik04 27 марта 2018 | 12:45

Сенатор Бондарев заявил, что за трагедию в Кемерове нужно наказывать не стрелочников, а тех, кто действительно виноват...

Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…

venmud 27 марта 2018 | 12:46

gvs: "Это он на кого бочку катит?"
=============================
Мудак на святое посягает. Опять надо народ на единоДУШНУЮ поддержку поднимать.

neitral_n 27 марта 2018 | 12:39

Это он наверное не из нашей страны! Ату чужака! Ишь, чего удумал! По законам жить! Ату его!

blindpew_33 27 марта 2018 | 12:40

Кто-то понял, что этот человек хотел сказать?
Несколько раз перечитал фразу, ничего не понял.
У нас все "сенаторы" такие?
Зачем оно вообще открыло рот и полезло выступать, раз не может излагать мысли словами?

sbk 27 марта 2018 | 12:40

Сенатора Бондарева - наградить!
За ум!

jetsam 27 марта 2018 | 12:43

и Сенатор Бондарев еще не застрелился?
значит мочит конкурентов.

vsveter 27 марта 2018 | 12:43

Наказывать нужно и стрелочников, и диспетчеров, и тех кто их должен был контролировать

opponent70 27 марта 2018 | 13:13

vsveter: Наконец - то Тулеева погонят! Может быть с "мягкой" формулировкой, типа по состоянию здоровья... Но вот его "защечные мешки" стоило бы выпотрошить! Как его, так и его окружения! В назидание так сказать...

edyatel 27 марта 2018 | 12:43

Посадить надо всех, начиная от уборщиц и кончая владельцами и арендаторами.
Каждый из них виноват.

opponent70 27 марта 2018 | 13:16

edyatel: Загнать всю чиновничью свору в недогоревшие остатки торг. центра и подпалить!!!

rolar 27 марта 2018 | 12:47

Верно. А еще спросить с либерастов именно они визжат , что государство замучило "пизнесменов" проверками. Да спросить построже. А то языком как помелом метут а как отвечать так в штаны наложат и в кусты.

skreportyanka 27 марта 2018 | 13:09

твои дети умрут более ужасной смертью, чем заживо сгоревшие дети в Кемерово.

oldcitizen 27 марта 2018 | 13:21

rolar: визжат, что государство замучило "пизнесменов" проверками.
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Удивительно, как портянки всё стараются переиначить. Чо, не понятно? Проверок никаких не проводится. Вместо них осуществляются походы за деньгами. Пришёл, настращал, деньги получил и испарился. А через неделю опять пришёл. Опять получил. Вот такими "проверками" и замучили. А нормальных так и не провели.
Бери бытовой уровень. Существуют идиотские "поверки счётчиков воды". Приходят. На счётчики не смотрят. Выписывают бумажку, цена которой копеек 50. Получают от 500 до 1000 рублей (где как) и удаляются. И так везде. Хоть техосмотр автомобиля, хоть приёмка строительного объекта. Сплошь одни фейки. А за деньгами, точно, приходят слишком часто. никаких денег не напасёшься.

kabelchuk 27 марта 2018 | 12:53

А вас то кто за язык тянун, товарыщ Бондарёв? Наказывать выноватых, гаварыте? Тогда, давайте с вас и начнём. Правыльно гаварю, товарыщи?

sadda 27 марта 2018 | 12:56

К сожалению все закономерно, вся система заточена на то чтобы воровать, брать взятки, врать. Безответственность стала нормой. И конца-края этому не видать.

sborisych 27 марта 2018 | 13:07

"..С такими деньгами можно все что угодно выстроить, без всякого выполнения требований..."- подчеркнул глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности \сенатор Бондарев\
===
Да это простаки ваша явка с повинной, гражданин Бондарев...
\

nikolaysatin 27 марта 2018 | 13:10

В первую очередь - это беззаконие со стороны "правоохранителей". О человечности или бесчеловечески и речи быть не может!

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