Сенатор Бондарев заявил, что за трагедию в Кемерове нужно наказывать не стрелочников, а тех, кто действительно виноват
По его словам, в строительство торгового центра были вложены миллиарды рублей. «С такими деньгами можно все что угодно выстроить, без всякого выполнения требований», — подчеркнул глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передает ТАСС.
Комментарии20
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gvs 27 марта 2018 | 12:36
Это он на кого бочку катит? )))
alex1890 27 марта 2018 | 12:40
gvs: На стрелочников рангом повыше.
tvitov66 27 марта 2018 | 12:44
«Кто виноват?» — роман в двух частях Александра Ивановича Герцена
patrik04 27 марта 2018 | 12:45
Сенатор Бондарев заявил, что за трагедию в Кемерове нужно наказывать не стрелочников, а тех, кто действительно виноват...
Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…
venmud 27 марта 2018 | 12:46
gvs: "Это он на кого бочку катит?"
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Мудак на святое посягает. Опять надо народ на единоДУШНУЮ поддержку поднимать.
neitral_n 27 марта 2018 | 12:39
Это он наверное не из нашей страны! Ату чужака! Ишь, чего удумал! По законам жить! Ату его!
blindpew_33 27 марта 2018 | 12:40
Кто-то понял, что этот человек хотел сказать?
Несколько раз перечитал фразу, ничего не понял.
У нас все "сенаторы" такие?
Зачем оно вообще открыло рот и полезло выступать, раз не может излагать мысли словами?
sbk 27 марта 2018 | 12:40
Сенатора Бондарева - наградить!
За ум!
jetsam 27 марта 2018 | 12:43
и Сенатор Бондарев еще не застрелился?
значит мочит конкурентов.
vsveter 27 марта 2018 | 12:43
Наказывать нужно и стрелочников, и диспетчеров, и тех кто их должен был контролировать
opponent70 27 марта 2018 | 13:13
vsveter: Наконец - то Тулеева погонят! Может быть с "мягкой" формулировкой, типа по состоянию здоровья... Но вот его "защечные мешки" стоило бы выпотрошить! Как его, так и его окружения! В назидание так сказать...
edyatel 27 марта 2018 | 12:43
Посадить надо всех, начиная от уборщиц и кончая владельцами и арендаторами.
Каждый из них виноват.
opponent70 27 марта 2018 | 13:16
edyatel: Загнать всю чиновничью свору в недогоревшие остатки торг. центра и подпалить!!!
rolar 27 марта 2018 | 12:47
Верно. А еще спросить с либерастов именно они визжат , что государство замучило "пизнесменов" проверками. Да спросить построже. А то языком как помелом метут а как отвечать так в штаны наложат и в кусты.
skreportyanka 27 марта 2018 | 13:09
твои дети умрут более ужасной смертью, чем заживо сгоревшие дети в Кемерово.
oldcitizen 27 марта 2018 | 13:21
rolar: визжат, что государство замучило "пизнесменов" проверками.
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Удивительно, как портянки всё стараются переиначить. Чо, не понятно? Проверок никаких не проводится. Вместо них осуществляются походы за деньгами. Пришёл, настращал, деньги получил и испарился. А через неделю опять пришёл. Опять получил. Вот такими "проверками" и замучили. А нормальных так и не провели.
Бери бытовой уровень. Существуют идиотские "поверки счётчиков воды". Приходят. На счётчики не смотрят. Выписывают бумажку, цена которой копеек 50. Получают от 500 до 1000 рублей (где как) и удаляются. И так везде. Хоть техосмотр автомобиля, хоть приёмка строительного объекта. Сплошь одни фейки. А за деньгами, точно, приходят слишком часто. никаких денег не напасёшься.
kabelchuk 27 марта 2018 | 12:53
А вас то кто за язык тянун, товарыщ Бондарёв? Наказывать выноватых, гаварыте? Тогда, давайте с вас и начнём. Правыльно гаварю, товарыщи?
sadda 27 марта 2018 | 12:56
К сожалению все закономерно, вся система заточена на то чтобы воровать, брать взятки, врать. Безответственность стала нормой. И конца-края этому не видать.
sborisych 27 марта 2018 | 13:07
"..С такими деньгами можно все что угодно выстроить, без всякого выполнения требований..."- подчеркнул глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности \сенатор Бондарев\
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Да это простаки ваша явка с повинной, гражданин Бондарев...
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nikolaysatin 27 марта 2018 | 13:10
В первую очередь - это беззаконие со стороны "правоохранителей". О человечности или бесчеловечески и речи быть не может!